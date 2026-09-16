Selektor Sjeverne Makedonije tvrdi da mu je fudbaler Zvezde rekao da želi da igra za tu selekciju.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Makedonije, Goce Sedloski, objavio je spisak igrača za Ligu nacija, a fudbaler Crvene zvezde Matej Gaštarov se nalazi u fokusu tamošnje javnosti.

Sedloski se nada da će se Gaštarov priključiti timu u ponedjeljak, iako on i dalje nije donio konačnu odluku. Navodno, talentovani vezista mu je rekao kako ima želju da igra za tu selekciju, iako FSS pokušava da ga ubijedi da pređe u tabor "orlova".

"Vidim Gaštarova u veznom redu, ali on može da igra na više pozicija. Srbi pokušavaju da ga pridobiju, ali on mi je rekao da s velikim žarom čeka trenutak da dođe i zaigra za Makedoniju. Vjerujem da će se taj momak pojaviti na okupljanju u ponedjeljak i biti sa nama", rekao je Sedloski.

Makedonce u ovom ciklusu očekuju četiri teška izazova, prvo igraju protiv Švajcarske kod kuće 26. septembra, a zatim slijede mečevi sa Slovenijom u gostima (29. septembar), Škotskom kod kuće (3. oktobar) i revanš sa Švajcarcima 6. oktobra na gostujućem terenu.

Srbija hoće Gaštarova

Vidi opis Matej Gaštarov između Sjeverne Makedonije i Srbije: Selektor Goce Sedloski očekuje dolazak fudbalera Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Mladi Matej Gaštarov je dobio šansu kod Alberta Rijere i odmah ju je iskoristio. FSS nije previše oklijevao i stupio je u kontakt sa igračem Zvezde oko potencijalne promjene reprezentacije, što je otkrio direktor za strategiju i razvoj Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić.

"Vidjećemo, učinićemo sve što možemo. Probaćemo", rekao je Ranko Stojić u Mozzart podkastu "2x45" i dodao: "On ima perfektan profil za zadnjeg veznog. Onako je vižljast, visina mu je dobra, glava je gore, vidi teren i nema grešaka. Informiše se na vrijeme i donosi odluke na vrijeme. Nema tu mnogo filozofije: brza informacija, obrada i tačna odluka. Ne treba mu potez više, ne treba da igra kao 'desetka'. Tako je igrao juče i odmah se vidjela razlika", rekao je Stojić.

Očigledno Gaštarov još uvijek nije donio konačnu odluku i definitivno će biti veliki potres ukoliko odluči da dres Makedonije zamijeni dresom Srbije. On je prošao mlađe makedonske selekcije, a vidjećemo da li će ostati pri onome što je rekao selektoru...

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