Ivana Španović: "Jel' moguće da ovo uradi jedna žena? Patetično"

Srpska sportistkinja Ivana Španović oglasila se zbog spota koji je zgrozio javnost.

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Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović reagovala je povodom promotivnog spota koji je digao pravu buru u svijetu sporta. Holivudska glumica Sidni Svini je proteklih dana na velikom udaru javnosti jer je praktično naga snimila reklamu za sportsku platformu Novig.

Intimne dijelove tijela je prekrila sportskim rekvizitima što je razbjesnilo sportistkinje širom svijeta, a među njima i Ivanu. Srpska šampionka je istakla kako se žene u sportu godinama bore za bolji tretman i da se njihovi sportski uspjesi vrednuju nevezano za spoljašnji izgled, a ova kampanja je sve to obezvrijedila jednim spotom.

Španovićeva je direktno isprozivala glumicu što je ovu zamisao sprovela u djelo i zanemarila suštinu ženskog sporta.

"Nezamislivo! Još jedna kampanja o 'ženskom sportu' u kojoj je žensko tijelo važnije od onoga što to tijelo zapravo može da URADI. Ovo nije osnaživanje. Ovo je upravo objektivizacija protiv koje se žene u sportu bore decenijama. Svođenje sebe na tijelo radi lajkova ne promoviše sport, snagu niti žene - to ih urušava", rekla je Ivana i dodala:

"A gledati drugu ženu kako ponosno doprinosi tome je, iskreno, patetično. Nisu nam potrebne žene koje pokazuju svijetu kako izgledamo. Potrebne su nam žene koje pokazuju svijetu za šta smo sve sposobne", napisala je Ivana Španović.