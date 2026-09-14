Provokativna reklama u kojoj se holivudska glumica Sidni Svini pojavljuje oskudno odjevena izazvala je oštre osude vrhunskih sportistkinja.

Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Glumica Sidni Svini izazvala je burne reakcije brojnih sportistkinja koje osuđuju seksualizaciju ženskog sporta nakon što se oskudno odjevena pojavila u reklami za stranicu za sportsko klađenje.

Od petka se zvijezda serije "Euforija" i filma "Sluškinjina priča" pojavljuje u reklami za kladioničarsku platformu Novig, u kojoj ima i vlasnički udio. Tokom 58 sekundi, 25-godišnja glumica pozira, gotovo gola, sa sportskom opremom (bokserske rukavice, lopte, reket, palica za golf i slično) kako bi promovisala klađenje riječima: "Ne na rat, ne na smrt, ne na politiku. Samo na sport."

Pogledajte fotografije Sidni Svini:

Vidi opis "Ovo je uvreda": Sidni Svini razbjesnila sportistkinje novom reklamom (video) Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Sportistkinje bijesne zbog reklame

Odmah nakon objave na društvenim mrežama, reklama je izazvala talas kritika vrhunskih sportistkinja koje su je doživjele kao korak unazad. Bivša australijska plivačica Arijarn Titmus izjavila je da je bijesna.

"To nije samo uvreda za sve žene koje su posvetile živote usavršavanju svojih vještina, već i za sve one koji cijene sport zbog onoga što on uistinu jeste: timski rad, prijateljstvo, predanost, izvrsnost, zajedništvo...", napisala je četvorostruka olimpijska prvakinja na Instagramu, osuđujući "svijet u kojem su komercijalizacija ženskih tijela i seksualizacija ženskog sporta i dalje uobičajena pojava".

"Odvratno", napisala je francuska triatlonka Matild Tili, dodavši da nikakav novac ne bi smio da uvjeri ženu da šalje takvu sliku u vrijeme kada se sportistkinje još uvijek bore za isto priznanje, iste novčane nagrade... i mnogo više.

"Ovako izgleda ženski sport"

Australijska plivačica Brijana Trosel, osvajačica zlatne medalje u štafeti 4x100 m na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021., snimila se na raznim takmičarskim bazenima i poručila: "Ovako izgledaju žene u sportu, Sidni Svini!"

Tu poruku podijelila je i američka sprinterka i olimpijska prvakinja na 200 metara Gabi Tomas, a isto je učinila i britanska četvorostruka evropska prvakinja Emi Hant, koja je u nedjelju zauzela četvrto mjesto na 200 metara na Ultimate svjetskom prvenstvu u Budimpešti, izjavivši u zoni za izjave: "Sidni Svini, ovako izgleda ženski sport."

(Kurir.rs/Index)