Sidni Svini prošetala Venecijom: Providna bluza i mnogo stariji partner izazvali pometnju

Sidni Svini stigla u Veneciju na Filmski festival.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sidni Svini stigla je u Veneciju zbog Filmskog festivala, ali je prije puta viđena u Los Anđelesu u društvu svog partnera Skutera Brauna i njegove djece.

Glumica je sa Braunom i njegovom djecom šetala Los Anđelesom, a fotografije su privukle pažnju upravo zbog prisnosti koju je pokazala prema njegovim mališanima. Njih dvoje su, između ostalog, fotografisani dok su zajedno šetali i pili smutije.

Sidni je potom otputovala u Veneciju, gdje je počeo Filmski festival koji traje do 12. septembra. Upravo tog dana glumica će proslaviti 29. rođendan.

Sydney Sweeney looked remarkably affectionate with Scooter Braun's children as they went for a stroll while sipping their smoothieshttps://t.co/ajQAgZ0ua9pic.twitter.com/GWhUNZl1Ni — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb)September 2, 2026

Istog dana pojavile su se i fotografije njenog prvog izdanja iz Venecije. Sidni je odabrala ležerniju kombinaciju, ali je najveću pažnju privukla providna bluza koju je nosila bez brushaltera.

Ako je ovo izdanje nagovještaj onoga što će glumica obući na crvenom tepihu, čini se da bi njeno pojavljivanje pred fotografima moglo biti veoma smjelo.

Pogledajte njihove fotografije iz Venecije:

Veza iznenadila javnost

Sidni Svini i Skuter Braun zajedno su se pojavili na venčanju Loren Snačez i Džefa Bezosa u Veneciji u junu 2025. godine. Tada su mediji glumicu povezivali sa Tomom Brejdijem i Orlandom Blumom, ali se kasnije ispostavilo da je upravo Braun postao njen partner.

Veza je uslijedila nakon što je Sidni raskinula veridbu sa producentom Džonatanom Davinom, sa kojim je bila od 2022. godine.

Prema navodima izvora bliskog glumici, njihov odnos je već duže vrijeme bio nestabilan, a Sidni navodno nije bila spremna za brak.

Nakon raskida vjeridbe, povezivali su je i sa kolegom iz filma "Anyone But You", Glenom Pauelom, ali su oboje negirali glasine o romansi.

Od prošlog ljeta Sidni je u vezi sa Skuterom Braunom, što je svojevremeno iznenadilo njene obožavaoce.

Braun je od 2014. do 2021. godine bio u braku sa zdravstvenom aktivistkinjom Jejl Koen. Bivši supružnici imaju sinove Džegera i Levija i ćerku Hart.

Muzički producent, koji je u međuvremenu penzionisan kada je riječ o produkciji, godinama je bio u centru pažnje i zbog javnog sukoba sa Tejlor Svift. Nedavno je govorio i o teškom periodu kroz koji je prolazio nakon razvoda, uključujući borbu sa suicidalnim mislima.

Izvor: Žena.Blic / MONDO