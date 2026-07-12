Video Sidni Svini zapalio mreže: Za dan skupila 1,5 miliona lajkova, evo zbog čega

Sidni Svini ponovo šokira društvene mreže novom reklamom za svoj brend donjeg veša Syrn.

Izvor: Shutterstock/Kathy Hutchins/Instagram/sydney_sweeney

Američka glumica Sidni Svini ponovo je usijala društvene mreže novom reklamom za svoj brend donjeg veša Syrn. Zvijezda serije "Euforija" za samo jedan dan prikupila je 1,5 miliona lajkova na snimku u kojem pozira u bijeloj čipkastoj kombinaciji.

Snimak prikazuje kadrove iza kulisa glumičinog fotografisanja u poluprovidnom kompletu sa dubokim izrezom i visokom kragnom, koji je upotpunila bijelim čipkastim čarapama.

Na samom početku videa Svini je bila ogrnuta bundom, koju je skinula kako bi otkrila odvažni bodi koji je posebno istakao njen dekolte.

Pogledajte kako izgleda Sidni:

Svini je u čipkastoj kreaciji pozirala na balkonu, oslanjajući se na ogradu, dok joj je duga kovrdžava kosa padala preko ramena. U jednom trenutku pokazala je i jednako izazovan kadar zadnje strane bodija, koji joj je stajao kao saliven.

Slavna glumica početkom godine predstavila je svoj novi brend, a od tada redovno pozira u donjem vešu koji je dizajnirala.

Novi poslovni poduhvat najavila je na veoma zanimljiv način, kačeći grudnjake na čuveni znak Holivuda u Los Anđelesu. Tim potezom bez sumnje je privukla veliku pažnju, ali joj je istovremeno prijetila i kazna jer navodno nije imala dozvolu za to.

Glumica je, prema tvrdnjama izvora, dobila dozvolu za snimanje od organizacije FilmLA, ali su zvaničnici rekli da možda nije dobila odobrenje za ono što se vidi na snimku, odnosno dodirivanje, penjanje ili fizičku izmjenu znaka.

Naveli su i da je Privredna komora Holivuda upozorila da snimanje znamenitosti u komercijalne svrhe zahtijeva posebnu licencu, koju glumica nije tražila niti joj je odobrena. Predsjednik komore kasnije je tvrdio da glumica nije imala potrebnu dozvolu za svoj poduhvat.

Međutim, moguće kazne nisu spriječile Svini da, nedugo nakon kačenja grudnjaka, zvanično lansira svoju liniju donjeg veša, koju naziva "umjetnošću zavođenja".

Vidi opis Video Sidni Svini zapalio mreže: Za dan skupila 1,5 miliona lajkova, evo zbog čega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sydney_sweeney Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Youtube Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Instagram/sydney_sweeney Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Instagram/sydney_sweeney Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Instagram/sydney_sweeney Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Instagram/sydney_sweeney Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Instagram/sydney_sweeney Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Instagram/sydney_sweeney Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: printscreen/youtube/Rotten Tomatoes TV Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: SGP / ddp USA / Profimedia Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: FF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia/ Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Izumi Hasegawa / Hollywood News Wire Inc. /Profimedia Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Želela sam da stvorim mjesto gdje žene mogu da se kreću između svih različitih verzija onoga što jesmo. Volim da radim na automobilima, skijam na vodi, dotjeraću se za crveni tepih, a zatim otići kući da mazim svoje pse. Nisam samo jedna od tih stvari, nijedna žena nije", poručila je.

Od tada je predstavila već nekoliko kolekcija, svaka odvažnija od prethodne, a sav donji veš promovisala je sama.

(Nova/ MONDO)