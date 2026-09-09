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Gola Sidni Svini srušila mreže: Jedni joj gledaju obline, drugi pljuju zbog onoga što je uradila (Video)

Gola Sidni Svini srušila mreže: Jedni joj gledaju obline, drugi pljuju zbog onoga što je uradila (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Popularna glumica Sidni Svini ponovo je napravila pometnju reklamom, ovog puta za kladionicu

Sidni Svini gola u reklami za kladionicu Izvor: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumica Sidni Svini je ponovo u centru pažnje zbog nove reklamne kampanje u kojoj se pojavljuje potpuno naga.

Sidni je snimila reklamu za platformu za sportsko klađenje, na kojoj je pratioci mogu vidjeti golu dok šeta preko terena, ali i sjedi gola na košu.

Kao i uvijek, Sidni je uspjela da izazove oprečne reakcije, pa dok jedni ističu da je ovo "Najbolja reklama ikada", drugi zamjeraju činjenicu da je "uvijek gola", ali i da reklamira kladionicu.

U reklami pod nazivom "Samo sport" glumica pozira naga dok se bavi raznim sportovima. "Misliš da se razumiješ u sport? Dokaži to”, poručuje Svini gledajući u kameru. Snimak je objavila na svom Instagramu, gdje je za pet sati dobio pet miliona lajkova:

"U redu, prestajem da te pratim; hvala što si mi olakšala odluku", glasio je jedan komentar, dok je drugi pratilac napisao: "Prodaješ dušu kladioničarskim kompanijama. Baš u tvom stilu, Sidni".

Naravno, bilo je onih koji kažu "da bi zauvijek mogli da slušaju Sidni Svini dok priča o sportu":

"Prestanite da ponižavate talentovanu djevojku"

Ranije ove godine, javnost je burno reagovala na njene eksplicitne scene u hit seriji "Euforija" i tražila od producenata da prestanu da je ponižavaju.

Lik Kejsi, koji tumači Sidni Svini, prikazan je isključivo kroz ponavljajući ciklus "poniženja", čime je, kako navode, zaustavljen razvoj njene dublje priče.

U četvrtoj epizodi njen lik, Kjesi Hauard, svoj "novi" brak sa Nejtom Džejkobsom, kog igra Džejkob Elordi, stavlja po strani kako bi se u potpunosti posvetila karijeri na platformi za odrasle, OnlyFans-u.

Kejsi odlazi na žurku na kojoj dominiraju influenseri, gdje eksperimentiše sa različitim drogama i ljubi se sa drugim djevojkama kako bi privukla pažnju na internetu.

"Da li je još neko pomalo umoran od ovih ponižavajućih rituala kroz koje Kejsi prolazi? Šta uopšte još može da se desi, kako će se njen lik dalje razvijati izvan ovih okvira?", napisala je jedna korisnica na društvenoj mreži X.

(Mondo.rs)

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Sidni Svini reklama

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