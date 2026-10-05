Vještačka inteligencija „napisala“ drugi tom Gogoljevih „Mrtvih duša“: Književni eksperiment spojio stručnjake i AI

Ruska Sberbanka objavila je da je pustila u prodaju nastavak čuvenog romana „Mrtve duše“ Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, čiji je tekst napisala vještačka inteligencija GigaČet.

Knjiga je već dostupna za naručivanje putem interneta, a trebalo bi da se pojavi i na ruskim platformama za elektronsku trgovinu, u Moskovskom domu knjige, a potom i u knjižarama širom zemlje, prenosi Tanjug.

Roman pod nazivom „Mrtve duše. Drugi tom. Vaskrsenje“ nastao je kao rezultat više od godinu dana dugog eksperimenta u kojem su učestvovali istoričari, književni stručnjaci, lingvisti i inženjeri.

Cilj projekta bio je da vještačka inteligencija napiše nastavak djela što bliži Gogoljevom književnom stilu.

GigaČet je za potrebe projekta analizirala cjelokupna Gogoljeva djela, njegova pisma, bilješke i nacrte, ali i tekstove Aleksandra Sergejeviča Puškina, Fjodora Mihajloviča Dostojevskog i Ivana Sergejeviča Turgenjeva.

U proces obuke uključena su i filozofska i biblijska djela, kao i umjetnička djela koja su imala važnu ulogu u Gogoljevom stvaralaštvu.

Rezultat je analiziran kroz 11 kriterijuma, među kojima su raznovrsnost rječnika, upotreba arhaizama i neologizama, duge rečenice i retorički pasusi, groteska, način vođenja dijaloga i prisustvo pripovjedača.

Drugi tom „Mrtvih duša“ posebno je zanimljiv jer originalni nastavak nikada nije završen.

Gogolj je pred kraj života uništio rukopis drugog toma, pa je njegov sadržaj decenijama bio predmet književnih rasprava i nagađanja.

GigaČet je izradio i 21 ilustraciju za knjigu, u stilu Aleksandra Agina, umjetnika koji je ilustrovao prvo izdanje „Mrtvih duša“ za Gogoljevog života.

Projekat je dio šireg programa Sberbanke usmjerenog na korištenje vještačke inteligencije za rad sa kulturnim nasljeđem.

Banka je ranije koristila AI i za rad na nedovršenoj operi Petra Iljiča Čajkovskog „Mandragora“.

(Mondo)