logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vještačka inteligencija „napisala“ drugi tom Gogoljevih „Mrtvih duša“: Književni eksperiment spojio stručnjake i AI

Vještačka inteligencija „napisala“ drugi tom Gogoljevih „Mrtvih duša“: Književni eksperiment spojio stručnjake i AI

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Ruska Sberbanka objavila je da je pustila u prodaju nastavak čuvenog romana „Mrtve duše“ Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, čiji je tekst napisala vještačka inteligencija GigaČet.

AI napisao drugi tom Gogoljevih „Mrtvih duša“: Objavljen književni eksperiment Izvor: Shutterstock

Knjiga je već dostupna za naručivanje putem interneta, a trebalo bi da se pojavi i na ruskim platformama za elektronsku trgovinu, u Moskovskom domu knjige, a potom i u knjižarama širom zemlje, prenosi Tanjug.

Roman pod nazivom „Mrtve duše. Drugi tom. Vaskrsenje“ nastao je kao rezultat više od godinu dana dugog eksperimenta u kojem su učestvovali istoričari, književni stručnjaci, lingvisti i inženjeri.

Cilj projekta bio je da vještačka inteligencija napiše nastavak djela što bliži Gogoljevom književnom stilu.

GigaČet je za potrebe projekta analizirala cjelokupna Gogoljeva djela, njegova pisma, bilješke i nacrte, ali i tekstove Aleksandra Sergejeviča Puškina, Fjodora Mihajloviča Dostojevskog i Ivana Sergejeviča Turgenjeva.

U proces obuke uključena su i filozofska i biblijska djela, kao i umjetnička djela koja su imala važnu ulogu u Gogoljevom stvaralaštvu.

Rezultat je analiziran kroz 11 kriterijuma, među kojima su raznovrsnost rječnika, upotreba arhaizama i neologizama, duge rečenice i retorički pasusi, groteska, način vođenja dijaloga i prisustvo pripovjedača.

Drugi tom „Mrtvih duša“ posebno je zanimljiv jer originalni nastavak nikada nije završen.

Gogolj je pred kraj života uništio rukopis drugog toma, pa je njegov sadržaj decenijama bio predmet književnih rasprava i nagađanja.

GigaČet je izradio i 21 ilustraciju za knjigu, u stilu Aleksandra Agina, umjetnika koji je ilustrovao prvo izdanje „Mrtvih duša“ za Gogoljevog života.

Projekat je dio šireg programa Sberbanke usmjerenog na korištenje vještačke inteligencije za rad sa kulturnim nasljeđem.

Banka je ranije koristila AI i za rad na nedovršenoj operi Petra Iljiča Čajkovskog „Mandragora“.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

roman Nikolaj Vasiljevič Gogolj vještačka inteligencija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA