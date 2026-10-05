Recept za krambl kolač sa jabukama i plazmom: Najlepši slatkiš ove jeseni, sočan i hrskav u jednom zalogaju

Kako se pravi krambl kolač sa jabukama? Recept za jednostavnu poslasticu, punu voćnog soka i hrskavog zadovoljstva, a cijela kuća će mirisati na jabuke i cimet...

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Ako volite jednostavne kolače koji se brzo pripremaju, ovaj krambl sa jabukama i Plazmom je pravi izbor. Jabuke se kratko kuvaju sa cimetom, šećerom i vanilin šećerom, a zatim se prekrivaju mrvičastim slojem od maslaca, brašna, šećera i mlevene plazme. Tokom pečenja mrvice postaju zlatne i hrskave, dok jabuke ostaju sočne i mirisne.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: kolač

kolač Porcije / količina: 10

10 Energetska vrijednost po porciji: 330 kcal

330 kcal Vrijeme pripreme: 30 min

30 min Vrijeme termičke obrade: 25 min

25 min Ukupno vrijeme: 55 min

Sastojci

Za fil od jabuka:

1 kg jabuka

80 g šećera

1 kesica vanilin šećera

1 kašičica cimeta

100 ml vode

Za mrvičasti sloj:

120 g brašna

100 g maslaca

80 g šećera

120 g mljevene Plazme

Priprema

Korak 1: Očistite jabuke

Jabuke oljuštite, očistite od sjemenki i isijecite na manje kockice. Stavite ih u šerpu, dodajte šećer, vanilin šećer, cimet i vodu, pa kuvajte na umjerenoj temperaturi nekoliko minuta, dok jabuke ne omekšaju, ali ne počnu potpuno da se raspadaju. Skuvane jabuke rasporedite u posudu za pečenje i ostavite ih kratko da se prohlade.

Korak 2: Mrvičasti sloj

Za mrvičasti sloj stavite brašno, šećer i mljevenu Plazmu u činiju. Dodajte hladan maslac isječen na kockice, pa prstima utrljajte maslac u suve sastojke dok ne dobijete krupne, mrvičaste grudvice.

Dobijene mrvice ravnomjerno rasporedite preko jabuka. Nemojte ih pritiskati, jer je cilj da tokom pečenja ostanu rastresite i hrskave.

Korak 3: Pečenje kolača

Kolač pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 25–30 minuta, odnosno dok gornji sloj ne dobije lijepu zlatnu boju.

Pečen krambl ostavite nekoliko minuta da se prohladi, a zatim ga poslužite. Odličan je sam, ali i uz kuglu vanila sladoleda ili malo umućene slatke pavlake.