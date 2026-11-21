Sprečavanje frizz efekta počinje još pod tušem!

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Povećana vlažnost vazduha jedan je od glavnih krivaca za neposlušne vlasi, naduvavanje kose i takozvani "frizz efekat". Kada je dlaka suva i porozna, ona poput sunđera upija vlagu iz okoline, zbog čega frizura brzo gubi oblik. Rješenje je u dubinskoj hidrataciji i stvaranju zaštitne barijere koja će "zaključati" vlagu unutar vlasi.

Primijenite ovih 6 savjeta kako bi vaša kosa ostala glatka i postojana bez obzira na vremenske prilike:

Vidi opis 6 savjeta kako da vam se frizura ne pokvari od vlage: Evo kako da kosa ostane savršeno glatka i postojana cijeli dan Mokra kosa Žena sa masnom kosom se gleda u ogledalu Suva kosa Suva kosa Žena gleda svoju kosu u ogledalu Bakarna kosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / minavrbaski Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: StoryTime Studio/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock/Mariia Boiko Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: puchivida/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: puhhha/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: olgaarmawir/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Molodid Studio/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Inside Creative House/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

1. Birajte hidratantne i zaglađujuće preparate

Osnova otporne frizure počinje već pod tušem. Izbjegavajte agresivne šampone koji isušuju tjeme i vlas, a umjesto njih koristite formule koje zaglađuju kutikulu. Regenerator nanosite nakon svakog pranja, dok jednom nedjeljno obavezno primijenite hranljivu masku kako bi kosa zadržala potrebnu vlagu iznutra.

2. Ispiranje završite mlakom ili hladnijom vodom

Vrela voda otvara kutikulu dlake i dodatno je isušuje, čineći je podložnijom spoljašnjim uticajima. Zato kosu uvijek ispirajte mlakom, a na samom kraju i nešto hladnijom vodom, ovaj jednostavan korak pomaže da se vlas zatvori, zadrži sjaj i bude otpornija na vlagu iz vazduha.

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3. Nanesite zaštitni sloj bez ispiranja

Prije stilizovanja, na dužinu kose nanesite kremu bez ispiranja, serum ili nekoliko kapi laganog ulja, poput bademovog ili ulja koštica grožđa. Ovi proizvodi stvaraju tanak zaštitni film oko dlake, koji sprečava prodiranje vlage iz okoline i drži neposlušne vlasi pod kontrolom.

4. Potpuno osušite kosu prije izlaska

Nikada ne izlazite iz kuće sa poluvlažnom kosom, niti počinjite stilizovanje toplotom dok dlaka nije potpuno suva. Svaka zaostala vlaga unutar vlasi u dodiru sa vlažnim vazduhom napolju momentalno dovodi do uvijanja i gubitka forme frizure.

5. Smanjite trenje tokom sušenja i spavanja

Grubo trljanje kose običnim frotirskim peškirom oštećuje površinski sloj dlake i podstiče elektricitet. Umjesto toga, višak vode lagano upijte peškirom od mikrovlakana, a pamučnu jastučnicu zamijenite satenskom ili svilenom kako biste spriječili mršenje i lomljenje kose tokom noći.

6. Fizički zaštitite kosu i redovno skraćujte krajeve

Suvi i rascvjetali krajevi čine kosu poroznijom, pa je redovno šišanje ključno za očuvanje glatke teksture. Takođe, kada je napolju kiša ili visoka vlažnost vazduha, lagano pokupite kosu ili je zaštitite kapom, šeširom ili maramom dok ne stignete u suv prostor.

(Mondo.rs)