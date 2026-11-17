Jogurt nije samo zdrava namirnica već može da bude i sastojak kućne njege kose. Donosimo 5 jednostavnih recepata za maske koje pomažu da kosa bude mekša, zaglađenija i sjajnija.

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Kada je kosa suva, beživotna i bez sjaja, često posežemo za skupim preparatima, ne razmišljajući o tome da se neki jednostavni sastojci za negu već nalaze u našoj kuhinji. Jedan od njih je i običan jogurt, koji se već dugo koristi u kućnim receptima za njegu kose.

Zahvaljujući svojoj kremastoj teksturi, jogurt može da posluži kao osnova za hidratantne maske, posebno kada se kombinuje sa sastojcima poput meda, maslinovog ulja ili banane. Sadrži mliječne proteine i mliječnu kiselinu, a njegova blaga kiselost može da doprinese osjećaju zaglađenosti vlasi.

Njihova prednost je prije svega u jednostavnoj pripremi i mogućnosti da se kombinuju sa sastojcima koji kosi pružaju dodatnu njegu. Najbolje je da koristite, nezaslađen jogurt, bez dodatih aroma i šećera.

1. Maska od jogurta i meda za suvu kosu

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Ako je kosa gruba na dodir, teško se raščešljava i izgleda beživotno, kombinacija jogurta i meda može da bude dobar izbor za kućnu njegu. Med je poznat po tome što privlači i zadržava vlagu, dok jogurt daje maski kremastu teksturu i olakšava njeno nanošenje.

Potrebni sastojci:

3 kašike običnog jogurta

1 kašika meda

Priprema i upotreba:

Pomiješajte jogurt i med dok ne dobijete ujednačenu smesu. Nanesite je na dužinu kose, naročito na suve krajeve, a zatim ostavite da deluje oko 15 do 20 minuta. Nakon toga dobro isperite mlakom vodom i operite kosu blagim šamponom ako je potrebno.

2. Maska od jogurta i maslinovog ulja za oštećenu kosu

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Kosa koja je često izložena feniranju, peglanju, farbanju i drugim hemijskim tretmanima može da postane suva i sklona lomljenju. U takvim situacijama korisno je u njegu da uključite sastojke koji mogu da omekšaju i zaglade vlasi.

Maslinovo ulje je bogato lipidima i može da pomogne da kosa bude mekša, dok jogurt služi kao osnova maske.

Potrebni sastojci:

3 kašike jogurta

1 kašika maslinovog ulja

Priprema i upotreba:

Sastojke dobro sjedinite i nanesite na sredinu dužine i krajeve kose. Izbjegavajte pretjerano nanošenje na tjeme, posebno ako vam se kosa brzo masti. Ostavite da djeluje 15 do 20 minuta, a zatim temeljno isperite i operite kosu šamponom.

3. Maska od jogurta i banane za meku i sjajnu kosu

Banana

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Banana je još jedan sastojak koji se često koristi u domaćim maskama za kosu. Njena kremasta struktura u kombinaciji sa jogurtom može da napravi bogatu smesu koja oblaže vlasi i olakšava njihovo raščešljavanje.

Potrebni sastojci:

2 kašike jogurta

pola zrele banane

1 kašičica meda

Priprema i upotreba:

Bananu dobro izgnječite ili izblendajte kako ne bi ostali komadići koji se teško ispiraju iz kose. Dodajte jogurt i med, pa sve sjedinite. Masku nanesite na dužinu kose i ostavite 15 minuta. Isperite pažljivo, a zatim operite kosu šamponom. Ovaj recept posebno je zanimljiv osobama koje žele da kosi pruže dodatnu mekoću i olakšaju njeno raščešljavanje.

4. Maska od jogurta i aloe vere za njegu tjemena

Aloe vera je čest sastojak preparata za njegu kože i kose, prvenstveno zbog svojih umirujućih i hidratantnih svojstava. U kombinaciji sa jogurtom može da se koristi kao jednostavna maska za njegu, pod uslovom da vam oba sastojka odgovaraju.

Potrebni sastojci:

2 kašike običnog jogurta

1 kašika čistog gela aloe vere

Priprema i upotreba:

Pomiješajte sastojke i nanesite malu količinu na teme i ostatak kose, vodeći računa da ne trljate kožu. Ostavite najviše 10 do 15 minuta, a zatim dobro isperite. Ako imate osjetljivo teme, ekcem, perut praćenu upalom ili ranice, preskočite ovaj tretman i izaberite odgovarajuću njegu.

5. Maska od jogurta i kokosovog ulja za suve krajeve

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Kada su krajevi kose suvi, grubi i skloni mršenju, kokosovo ulje može biti koristan dodatak kućnoj njezi. Ono može da smanji gubitak proteina iz vlasi i doprinese zaštiti kose od određenih oštećenja.

Potrebni sastojci:

3 kašike jogurta

1 kašičica kokosovog ulja

Priprema i upotreba:

Kokosovo ulje blago zagrijte ukoliko je u čvrstom stanju, sačekajte da se prohladi, pa ga pomiješajte sa jogurtom. Smjesu nanesite prvenstveno na krajeve kose i ostavite oko 15 minuta. Potom dobro isperite i operite kosu šamponom.

Ova kombinacija posebno može da odgovara osobama sa gustom i suvom kosom, dok kod tanke kose treba da budete oprezni sa količinom ulja jer može da oteža vlasi.

Koliko često treba da koristite maske od jogurta?

Maske od jogurta ne bi trebalo da koristite svakodnevno. Za početak je dovoljno jednom nedjeljno, uz praćenje toga kako kosa reaguje. Ako primjetite da vam kosa postaje teška, slijepljena ili da vam tjeme reaguje crvenilom i svrabom, prekinite upotrebu.

Prije prve primjene preporučuje se testiranje male količine smjese na koži. Takođe, nemojte da koristite jogurt na iziritiranom ili oštećenom tjemenu, a ako imate alergiju na mliječne proteine, izbjegavajte ovakve maske.

Iako prirodni sastojci mogu da budu zanimljiv dodatak rutini njege, važno je da imate realna očekivanja. Jogurt neće da popravi ispucale krajeve niti trajno da obnovi oštećenu dlaku, ali u kombinaciji sa odgovarajućim sastojcima može da bude jednostavan način da kosi pružite dodatnu mekoću i njegu.

(Mondo)