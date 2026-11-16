Ako ste razmišljali kako da osvježite smeđu kosu ili želite da iz plave pređete u toplije tonove, ovo je pravi trend za vas.

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Promjena godišnjeg doba često donosi i želju za malim osvježenjem izgleda, a kosa je obično prvo na šta pomislimo. Dok su tokom toplijih mjeseci u prvom planu svjetliji pramenovi i plavi tonovi, hladniji dani idealni su za nešto drugačije - dublje, toplije i bogatije nijanse koje kosi daju luksuzan izgled.

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Jedan od trendova koji se posebno izdvojio za zimu jeste takozvani "high shine brunette", odnosno smeđa boja kose sa visokim sjajem.

Riječ je o raskošnoj, dubokoj nijansi koja kombinuje bogati pigment i izrazit sjaj, zbog čega kosa izgleda zdravo i njegovano, kao da reflektuje svjetlost i sjaj pri svakom pokretu. Osim što osvježava prirodnu smeđu boju, ovaj trend može biti zanimljiv i plavušama koje razmišljaju o prelasku u tamnije nijanse.

Kako odabrati pravu nijansu?

Ako već imate smeđu kosu, prelazak na ovaj trend ne mora da podrazumijeva drastičnu promjenu. Čokoladni tonovi odličan su izbor jer licu daju toplinu, dok oči mogu da dođu još više do izražaja. Za one koje preferiraju tamnije boje, tu je nijansa espreso kafe, koja ima nešto hladniji podton od čokoladno smeđe i kosi daje dubok, gotovo baršunast izgled. Posebno elegantno izgleda uz naglašen sjaj, a lijepo se uklapa uz različite boje očiju.

Plavušama se umjesto naglog prelaska na veoma tamnu boju preporučuje da počnu od nježnijih smeđih ili svijetlosmeđih nijansi. Topli karamel i neutralni čokoladni tonovi mogu da dodaju dimenziju i učine promjenu prirodnijom.

Kako sačuvati visoki sjaj na smeđoj kosi?

Da bi "high shine brunette" izgledala baš kako treba, nije dovoljno samo da odaberete odgovarajuću boju. Važnu ulogu imaju i tretmani za sjaj i pravilna njega. Zbog hladnog vazduha, grijanja i suvljih uslova tokom zime, kosa može da izgubi blistavost i postane suvlja. Zato je važno koristiti hidratantne šampone i regeneratore, kao i hranljive maske koje pomažu da dlaka ostane glatka i njegovana.

Vidi opis Kosa sa visokim sjajem obilježiće zimu: Luksuzna smeđa od koje ten blista, a vlasi izgledaju gusto i njegovano sjajna kosa bujna crna kosa Sjajna kosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Olga by Shefer/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Ova nijansa lijepo izgleda na različitim dužinama i teksturama kose, a posebno efektno djeluje na ravnoj, isfeniranoj kosi, jer se na takvoj frizuri sjaj najviše primjećuje. Ipak, lijepo može da izgleda i uz nježne talase ili podignutu kosu. Za dodatni efekat mogu se koristiti serumi, ulja i sprejevi za sjaj, naročito kao završni korak stilizovanja. Tako smeđa kosa dobija zaglađen i blistav izgled, a njena boja još više dolazi do izražaja.

(Mondo)