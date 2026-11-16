Zaboravljene pantalone ponovo su hit: Nekada su bile sinonim za retro stil, a evo kako se sada kombinuju

Somotske pantalone ponovo su u trendu ove jeseni. Pogledajte koji modeli su najmoderniji i kako da ih kombinujete za posao, šetnju i večernji izlazak.

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Ako ste mislili da su somotske pantalone rezervisane za ljubiteljke retro mode i estetike sedamdesetih, vrijeme je da im pružite još jednu šansu. Ovaj komad garderobe ponovo je među poželjnim izborima za jesen i zimu, a modne kombinacije koje viđamo na ulicama i u kolekcijama poznatih brendova pokazuju da može da izgleda mnogo modernije nego što možda pamtimo.

Njihova karakteristična rebrasta tekstura unosi zanimljiv detalj u svakodnevne kombinacije, dok ih nešto deblji materijal čini praktičnom alternativom farmerkama tokom hladnijih dana. Osim toga, dovoljno su prilagodljive da ih možete nositi na posao, na kafu sa prijateljicama ili u večernji izlazak.

Najbolje od svega je što ne zahtijevaju potpuno novu garderobu. Uz nekoliko komada koje vjerovatno već imate u ormaru, somotske pantalone mogu da postanu osnova različitih jesenjih kombinacija.

Koji modeli su trenutno najpoželjniji?

Ponuda je danas mnogo raznovrsnija nego kada su šamterice posljednji put bile veliki trend. Pored klasičnih ravnih modela, posebno se izdvajaju pantalone širokih nogavica i opuštenih krojeva, koje izgledaju moderno i lako se uklapaju u svakodnevni stil.

Tu su i modeli blago zvonastih nogavica, inspirisani modom sedamdesetih, kao i šamterice visokog struka koje se odlično slažu sa kraćim džemperima, košuljama i majicama uvučenim u pojas.

Kada je riječ o bojama, braon, konjak i bež nijanse ostaju klasika, ali ne treba zanemariti ni tamnoplavu, bordo, maslinastozelenu i crnu. Upravo zbog zanimljive teksture materijala, čak i najjednostavniji modeli u ovim bojama mogu da izgledaju efektno.

Kako da kombinujete somotske pantalone ove jeseni?

Uz kožnu jaknu za opuštenu dnevnu kombinaciju

Jedan od najjednostavnijih načina da šamterice uklopite u svakodnevni stil jeste da ih kombinujete sa kožnom jaknom. Pantalone u krem, bež ili braon boji odlično će izgledati uz crnu ili braon jaknu, jednostavnu bijelu majicu i mokasine. Kontrast između mekane teksture somota i glatke kože čini ovu kombinaciju posebno zanimljivom.

Vidi opis Zaboravljene pantalone ponovo su hit: Nekada su bile sinonim za retro stil, a evo kako se sada kombinuju crna kožna jakna crna kožna jakna crna kožna jakna H&M crna kožna jakna Massimo Dutti crna kožna jakna Massimo Dutti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: H&M, Promo Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: H&M, Promo Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Promo Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Promo, Promo / Massimo Dutti Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Promo, Promo / Massimo Dutti Br. slika: 5 5 / 5

Uz sako i košulju za poslovne prilike

Šamterice ne morate da čuvate samo za slobodno vrijeme. Modeli ravnog kroja ili širih nogavica mogu biti odličan izbor i za posao, naročito kada ih kombinujete sa bijelom košuljom i klasičnim sakoom. Crne ili tamnobraon pantalone posebno lijepo izgledaju uz strukturirani sako, dok će mokasine ili gležnjače zaokružiti kombinaciju. Ovo je dobra alternativa uobičajenim poslovnim pantalonama.

Uz predimenzionirani džemper i patike

Za dane kada vam je udobnost na prvom mjestu, somotske pantalone nosite uz široki pleteni džemper i patike. Siva, krem i bež boja posebno se lijepo slažu sa braon nijansama somota. Dodajte veliki šal i jednostavnu torbu i dobićete kombinaciju u kojoj možete provesti čitav dan, od jutarnje kafe do popodnevnih obaveza.

Uz džemper u sličnoj nijansi za efektnu kombinaciju

Umjesto da se držite isključivo neutralnih tonova, isprobajte bordo pantalone uz džemper u crvenoj ili sličnoj nijansi. Maslinastozelena i konjak takođe su odličan izbor za jesen. Ako volite jednostavniji stil, možete ostati u istoj paleti boja i dobiti elegantnu kombinaciju koja ne izgleda monotono zahvaljujući različitim teksturama.

Uz džemper sa rombovima i mokasine za preppy izgled

Za ljubiteljke klasičnijeg stila, odličan izbor su pantalone uz polo majicu, kardigan ili džemper sa rombovima, poznat i kao argyle dezen. Kožne mokasine i kaiš dodatno će naglasiti ovu estetiku. Ako želite da kombinacija ne izgleda previše tradicionalno, dodajte upečatljivu torbu ili maramu.

Vidi opis Zaboravljene pantalone ponovo su hit: Nekada su bile sinonim za retro stil, a evo kako se sada kombinuju Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moderan džemper sa romboidima Moeran džemper sa romboidima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zoran Jesic/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: wavebreakmedia/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Utoimage/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AnnaStills/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: LightField Studios/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: LightField Studios/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Cristina RasoBoluda/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Christo/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Na šta treba obratiti pažnju pri izboru?

Iako je somot zahvalan materijal, nekoliko detalja može da napravi veliku razliku u konačnom izgledu. Širi modeli djeluju opuštenije i modernije, dok ravne nogavice predstavljaju sigurniji izbor za klasične kombinacije.

Obratite pažnju i na proporcije. Ako nosite pantalone širokih nogavica, možete ih kombinovati sa užim džemperom ili majicom, piše Citymagazine. Uz modele visokog struka posebno lijepo izgledaju kraći gornji dijelovi ili košulje uvučene u pojas.

Takođe, nemojte ih ograničavati samo na dnevne kombinacije. Uz elegantan sako, jednostavan top, upečatljiv nakit i čizme sa potpeticom, somotske pantalone mogu biti odličan izbor i za večernji izlazak.

Somot je jedan od onih materijala koji se iznova vraćaju u modu, ali svaki put u nešto drugačijem izdanju. Ovog puta naglasak je na opuštenim krojevima, zanimljivim kombinacijama tekstura i modernijem pristupu retro estetici. Zato, ako još nemate svoj par, možda je upravo ova jesen pravi trenutak da ih dodate u garderobu.