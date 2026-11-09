3 džempera sa potpisom trendseterki: Modeli koji će vladati ove jeseni i zime za luksuzne i upečatljive kombinacije

3 ključna modela džempera koje će trendseterke obavezno nositi, glavni u modnim vodičima za jesen i zimu.
Kada temperature padnu, džemper postaje centralni komad svake odjevne kombinacije. Ako želite da on bude i vaš stilski pečat ove jeseni i zime, glavni elementi na koje treba da pazite su tekstura, kroj i način stilizovanja.
Ove zime, modne urednice i trendseterke fokusiraju se na tri ključna modela džempera koji će uz svaki par farmerki ili suknji dati onaj skupocjeni, svedeni izgled.
1. Džemper sa “romb” dezenom i teksturom
Karo dezen i rombovi odavno su prerasli granice klasičnog stila i postali simbol opuštenog, ali izuzetno promišljenog oblačenja. Modeli sa blago čupavom završnicom i toplim prelazima boja unose dozu vintidž šarma.
- Kako se nosi: Upadljiv karo dezen najbolje dolazi do izražaja u kombinaciji sa ravnim farmerkama tamnog džinsa i jednostavnim kožnim čizmama, čime džemper ostaje u apsolutnom fokusu.
2. Čupavi džemper od moher-mješavine
Tekstura je tajno oružje zimskog stila. Paperjasti i mekani džemperi od mohera i finog prediva privlače poglede i daju utisak luksuza i opuštene elegancije. Ovi modeli brišu granicu između udobnosti i visoke mode, jer volumen koji donose djeluje izuzetno šik i nježno.
- Kako se nosi: Zbog svoje naglašene teksture, odlično izgleda u kontrastu sa strukturisanim komadima, poput elegantnih pantalona “na peglu” ili preko satenske suknje midi dužine.
3. Strukturisani džemper sa dubokim V-izrezom
V-izrez je ove sezone doživio modnu renesansu, a modeli sa naglašenom kragnom ili opuštenim, širim padom postali su apsolutni favoriti za slojevito oblačenje. Ovaj kroj vizuelno izdužuje siluetu i djeluje znatno elegantnije od klasičnih okruglih okovratnika.
- Kako se nosi: Nosite ga samostalno uz upadljiv nakit i minđuše za večernji izlazak, ili ga ležerno prebacite preko bijele pamučne majice za opušteni dnevni ritam.
U galeriji pogledajte moderne džempere za jesen i zimu 2026/2027.
3 džempera sa potpisom trendseterki: Modeli koji će vladati ove jeseni i zime za luksuzne i upečatljive kombinacije
džemper
džemper
džemper
džemper
džemper