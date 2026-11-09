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3 džempera sa potpisom trendseterki: Modeli koji će vladati ove jeseni i zime za luksuzne i upečatljive kombinacije

3 džempera sa potpisom trendseterki: Modeli koji će vladati ove jeseni i zime za luksuzne i upečatljive kombinacije

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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3 ključna modela džempera koje će trendseterke obavezno nositi, glavni u modnim vodičima za jesen i zimu.

Tri modela džempera koja će biti hit zime 2026/2027 Izvor: Shutterstock, photo-lime

Kada temperature padnu, džemper postaje centralni komad svake odjevne kombinacije. Ako želite da on bude i vaš stilski pečat ove jeseni i zime, glavni elementi na koje treba da pazite su tekstura, kroj i način stilizovanja.

Ove zime, modne urednice i trendseterke fokusiraju se na tri ključna modela džempera koji će uz svaki par farmerki ili suknji dati onaj skupocjeni, svedeni izgled.

1. Džemper sa “romb” dezenom i teksturom

Karo dezen i rombovi odavno su prerasli granice klasičnog stila i postali simbol opuštenog, ali izuzetno promišljenog oblačenja. Modeli sa blago čupavom završnicom i toplim prelazima boja unose dozu vintidž šarma.

  • Kako se nosi: Upadljiv karo dezen najbolje dolazi do izražaja u kombinaciji sa ravnim farmerkama tamnog džinsa i jednostavnim kožnim čizmama, čime džemper ostaje u apsolutnom fokusu.
romb džemper
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

2. Čupavi džemper od moher-mješavine

Tekstura je tajno oružje zimskog stila. Paperjasti i mekani džemperi od mohera i finog prediva privlače poglede i daju utisak luksuza i opuštene elegancije. Ovi modeli brišu granicu između udobnosti i visoke mode, jer volumen koji donose djeluje izuzetno šik i nježno.

  • Kako se nosi: Zbog svoje naglašene teksture, odlično izgleda u kontrastu sa strukturisanim komadima, poput elegantnih pantalona “na peglu” ili preko satenske suknje midi dužine.
moher dzemper
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

3. Strukturisani džemper sa dubokim V-izrezom

V-izrez je ove sezone doživio modnu renesansu, a modeli sa naglašenom kragnom ili opuštenim, širim padom postali su apsolutni favoriti za slojevito oblačenje. Ovaj kroj vizuelno izdužuje siluetu i djeluje znatno elegantnije od klasičnih okruglih okovratnika.

  • Kako se nosi: Nosite ga samostalno uz upadljiv nakit i minđuše za večernji izlazak, ili ga ležerno prebacite preko bijele pamučne majice za opušteni dnevni ritam.
dzemper v izrez
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

U galeriji pogledajte moderne džempere za jesen i zimu 2026/2027.

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Tagovi

džemper odjeća stil moda modni trendovi

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