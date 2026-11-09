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Ove boje će obilježiti zimsku sezonu 2027: Jedan detalj je ključan i apsolutni modni hit

Ove boje će obilježiti zimsku sezonu 2027: Jedan detalj je ključan i apsolutni modni hit

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Fioke su nam godinama pune identičnih modela, ali nova zimska sezona donosi revoluciju. Boje koje smo smatrali "pogrešnim" sada su apsolutni modni hit.

Ove boje će obilježiti zimsku sezonu 2027 Izvor: Instagram/tamara

Ako su prethodne sezone slavile strogi minimalizam i "tihi luksuz", vodeći svjetski dizajneri za zimu 2027. okreću novi list, posebno kada je riječ o nosivoj uličnoj modi (street fashion). Fokus je na garderobi koja izgleda efektno na gradskom asfaltu, ali bez žrtvovanja udobnosti i topline. U prvom planu su jednostavni, funkcionalni krojevi - ravni vuneni kaputi muškog kroja, predimenzionirana pletiva od merino vune i kašmira, plisirane i teksas midi suknje, kao i ravne bajkerske ili jahaće čizme.

Međutim, da zimska ulična moda ne bi skliznula u monotoniju jednoličnih crnih, sivih i bež tonova, dizajneri su uveli pravilo "jednog neočekivanog akcenta". Umjesto kupovine potpuno nove, skupe garderobe svake sezone, modne kuće ove zime predlažu osvježavanje bazičnih komada pametnim mikro-trendovima: skulpturalnim šalovima, upečatljivim torbama i, prije svega neobičnim čarapama u boji.

Ovaj modni detalj je preplavio modne piste od Kopenhagena do Pariza i odmah ser preselio na ulice. Budimo iskreni, kada otvorite fioku sa unihopkama, velika je vjerovatnoća da vas tamo čeka more običnih crnih, prozirnih ili onih boje kože koje pokušavaju da budu "nevidljive". Ipak, zima 2027. donosi radikalan raskid sa tim dosadnim navikama. Ulični stil je riješio da unihopke prestanu da budu samo "potreba da se ne smrznemo" i postanu vodeći modni izraz sezone, a najbolji dio priče jeste to što je riječ o investiciji od tek nekoliko evra, koja u potpunosti transformiše cijelu vašu siluetu.

Ulična moda i piste jasno poručuju - čarape u boji su se vratile na velika vrata!

Bilo da birate pastelne, zagasite ili vrišteće tonove, one u sekundi privlače poglede i potpuno transformišu čak i najdosadniju crnu haljinu ili kaput koji ste obukli stotinu puta. Najbolji dio ove priče? Minimalno ulaganje za maksimalan efekat. Za malo novca dobijate aksesoar koji cijeli izgled podiže na nivo visoke mode.

Evo koje nijanse ove zime morate imati u garderoberu:

1. Sve nijanse crvene - od rubina do bordo

Ako postoji boja koja definiše ovu sezonu, to je crvena. Ova upečatljiva nijansa savršena je za razbijanje sivih, bež i crnih zimskih kombinacija. Možete je nositi u monohromatskom stilu od glave do pete, ili kao jak kontrast ispod dugog kaputa. Nose se i prozirne i guste varijante, ali apsolutni favorit trendseterki ostaju mat, neprozirne crvene grilonke koje je među prvima popularizovala Kendal Džener.

2. Bijela - neočekivani povratak retro šika

Iako mnoge žene na njih gledaju sa skepsom jer ih podsjećaju na djetinjstvo, školske priredbe ili baletske časove, bijele čarape su se vratile kao kultni modni dodatak zime 2027. Bilo da su jednobojne ili čipkane, izgledaju nevjerovatno šik u kombinaciji sa kratkim kaputima u stilu šezdesetih, mini suknjama, ravnim čizmama ili baletankama. Ako niste sigurne kako da ih iznesete, primjenite provjeren trik: neka diskretno proviruju ispod midi suknje i čizama do članaka.

3. "Pogrešne" nijanse koje sada izgledaju savršeno

Maslinastozelena, čokoladnobraon, cigla-narandžasta, kraljevskoplava, cementnosiva, senf, pa čak i leopard print - sve one boje za koje biste ranije pomislili da su potpuno "pogrešne" za čarape, ove zime su pun pogodak! Pravilo je jednostavno: zaboravite na dosadna modna pravila i uskladite boju čarapa sa nekim manjim detaljem na sebi (šal, torba ili ruž). Slobodno se igrajte teksturama, jednako su poželjni rebrasti pleteni modeli, kao i tanke, sjajne varijante.

(Mondo)

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Tagovi

trendovi jesen moda boje

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