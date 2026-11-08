Miris koji odiše luksuzom: Osam parfema sa najskupljom i najzavodljivijom notom na svijetu

Upoznajte se sa parfemima koji sadrže ud – dragocjenu notu koja donosi bogatstvo i dubinu svakom mirisu.

Izvor: Shutterstock

Moderni parfemi koji mirišu „skupo” i odišu čistim luksuzom sve češće u osnovi imaju ud (na engleskom oud).

Ova dragocjena nota dobija se iz drveta Aquilaria (agar), koje raste prvenstveno u jugoistočnoj Aziji. Kada drvo proizvede specifičnu mirisnu smolu, ona se sakuplja i destiliše, dajući ud – bogatu, odvažnu, drvenastu i izuzetno senzualnu notu koju svi toliko volimo.

Ud ne samo da miriše skupo – on to zaista i jeste. Parfimeri ga sa razlogom nazivaju „tečnim” ili „crnim zlatom”. Stručnjaci procjenjuju da manje od 2% drveća agara prirodno stvara smolu od koje nastaje ud, što ga čini jednom od najskupljih sirovina u svijetu parfimerije. Bliski istok i jugoistočna Azija koriste ga već hiljadama godina.

Danas se ud često koristi kao ključni sloj u parfemima koji strukturi daje dubinu i bogatstvo. Savršeno se spaja sa klasičnim cvjetnim, toplim gurmanskim, pa čak i voćnim notama. Koji god parfem sa udom da izaberete, on podsvjesno šalje poruku prefinjenosti, samopouzdanja i stila.

Iskusni poznavaoci parfema preporučuju osam najboljih izdanja koja vrijedi imati u kolekciji.

1. Najbolji u cjelini: Creed Royal Princess Oud

Glavne note: sicilijanski bergamot, ruža, slatka ljubičica, jasmin, vanila, pačuli, iris, benzoin, sandalovina, stiraks, ud

Ako postoji parfem koji u potpunosti sažima koncept bogatstva i elegancije, to je Creed Royal Princess Oud. Njegov naziv nosi oznaku millésime (izraz preuzet iz vinarstva koji označava vrhunsku berbu), što nagovještava njegovu jedinstvenost. Ovaj drvenasto-cvjetni eliksir spaja klasične cvjetne note ruže, ljubičice i jasmina sa kremastom vanilom, zemljanim pačulijem i dubokim, smolastim udom. On je parfemski ekvivalent savršene crvene haljine – zavodljiv je, čulnan i spreman za sve prilike, od popodnevnog čaja do svečane večere.

Creed Royal Princess Oud parfem

Izvor: Promo

2. Najbolji cvjetni: Jo Malone Velvet Rose & Oud Cologne Intense

Glavne note: karanfilić, damaska ruža, praline, ud

Ud se izuzetno dobro slaže sa klasičnim cvjetnim tonovima, a ruža je najbolji primjer za to. Ona obavija puderaste latice u drvenastu, zemljanu i blago dimastu dubinu. U izdanju Jo Malone Velvet Rose & Oud, ova kombinacija stvara moćan, dekadentan i tamni efekat, dodatno zaokružen suptilnom slatkoćom praline. Ovo je definicija parfema za pravu femme fatale.

Jo Malone Velvet Rose Oud parfem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

3. Najbolji začinski: Maison Francis Kurkdjian Oud Velvet Mood

Glavne note: cimet, šafran, kopaiba balzam, drvo uda

Ljubitelji pikantnih i toplih mirisnih nota odmah će se zaljubiti u Oud Velvet Mood kuće Maison Francis Kurkdjian. Pri prvom prskanju osjetićete obgrljujuće note cimeta i šafrana, ali kako se parfem razvija na koži, na površinu izbija bogata baza drveta uda. Baršunast je, misteriozan i magnetno privlačan – stvoren za sve koji žele upečatljiv i nezaboravan trag.

Maison Francis Kurkdjian Oud Velvet Mood parfem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

4. Najbolji drvenasti: Tom Ford Oud Wood

Glavne note: drvo uda, sandalovina, kineski biber

Za sve čiji su ormarići puni mirisa na bazi pačulija, vetivera i kedra, Tom Ford Oud Wood je nezaobilazna stanica. Iako je deklarisan kao uniseks, nosi u sebi elegantnu, mračnu i izuzetno otmenu notu. Spoj sandalovine, ružinog drveta, ćilibara i začina daje izražajan miris. Ovo je najbolji izbor ako ste se umorili od „viralnih” mirisa koje svi nose i želite nešto zaista autentično.

Tom Ford Oud Wood

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

5. Najbolji sprej za kosu i tijelo: Salt & Stone Black Rose & Oud

Glavne note: crna ruža, vetiver, ud

Ud je poznat po svojoj težini i dubini, ali Salt & Stone uspijeva da napravi čudo i pretvori ga u laganu, svježu i modernu kompoziciju. Puderasta ruža i travnati vetiver daju mu svježinu, dok ga zemljani ud lijepo prizemljuje. Ovaj sprej miriše poput lobija luksuznog boutique hotela – u najljepšem mogućem smislu.

Salt Stone Black Rose Oud parfem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

6. Najbolji gurmanski: Maison Margiela Replica Lost Eden

Glavne note: akord kandirane jabuke, vanila, akord uda

Gurmanski mirisi obično asociraju na slatke i meke note poput vanile i karamele. Maison Margiela Replica Lost Eden donosi potpuno drugačiji obrt. Pored slatkoće kandirane jabuke i kremaste vanile, prisutan je i dimasti ud koji stvara intrigantan kontrast. Miris je u isto vrijeme i sladak i dimast, podsjećajući na tajanstvenu i upečatljivu priču.

Maison Margiela Replica Lost Eden parfem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

7. Najbolji voćni obrt: Juliette Has a Gun Another Oud

Glavne note: bergamot, ud, malina, mošus

Iako naziv šaljivo aludira na zasićenost tržišta parfemima sa udom, ovaj miris je sve samo ne običan. Otvara se svježim citrusnim notama bergamota, koje prelaze u sočnu malinu – prilično neočekivan spoj kada je ud u pitanju. Baza od tamnog uda i mošusa obavija kožu toplinom i ostavlja dugotrajan, čulni trag.

Juliette Has a Gun Another Oud

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

8. Najbolja čista elegancija: Dior Oud Ispahan

Glavne note: damaska ruža, ud

Dior Oud Ispahan predstavlja vrhunac sofisticiranosti. Iz kuće Dior ga opisuju kao „drvenu siluetu obavijenu ružama”. Spoj crvenih ružinih latica i bogatog uda dokazuje da je jednostavnost često najviši oblik elegancije. Ovaj parfem je zavodljiv i neprolazan.

Dior Oud Ispahan parfem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

U galeriji pogledajte luksuzne "old money" parfeme.

Vidi opis Miris koji odiše luksuzom: Osam parfema sa najskupljom i najzavodljivijom notom na svijetu Iris i prolećna bašta u nežnom, puderastom tonu. Miris koji je istovremeno luksuzan, ali i delikatan i romantičan. Cena je blizu 1.000 dolara, a za specijalnu liniju mekše kompozicije postoji lista čekanja. Amber miris omiljen među njujorškom elitom. Puderasti miris – Perfumer H Dust - eteričan i moderan, sa irisom, narandžinim cvetom i vanilom. Guerlain Neroli Plein Sud - Sunčani neroli sa toplim začinima poput šafrana i karanfilića – sofisticirana verzija letnjeg mirisa. Trešnjin cvet – Chanel Comète - Puderasti akordi, bademasti trešnjin cvet i iris. Inspirisan Šanelovom kolekcijom nakita iz 1932. godine. Sandalovina – Hermès Santal Massoia - Kremasta sandalovina, nežna i profinjena, miris zimskih skijališta i letnjih konjičkih staza. Mošusni miris – Balenciaga Muscara - sanjalačka Sanovita, puderasta interpretacija irisnog mošusa – nežan i nezaboravan parfem Ruža – Dior Gris Dior - Pačuli i ruža u elegantnoj, nenametljivoj kompoziciji. Diskretan miris za svaki dan. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Promo Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Promo Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 8 / 8

(Lepa i srećna/Mondo)