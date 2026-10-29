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Najtopliji parfemi za hladne dane: Sandalovina miriše skupocjeno, dugo ostaje na koži i grije

Najtopliji parfemi za hladne dane: Sandalovina miriše skupocjeno, dugo ostaje na koži i grije

Autor Mihajlo Popović Izvor Lepa i srećna
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Uživajte u toplom zagrljaju drvenastih nota, ovih 6 parfema sa sandalovinom mirišu luksuzno!

Najtopliji parfemi za hladne dane Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada stignu hladniji dani, sve nam više prijaju parfemi koji griju i opuštaju. Upravo zato je sandalovina toliko poželjna.

To je jedna od najskupljih drvenih sirovina u svijetu parfimerije. Esencijalno ulje koje se dobija iz drveta porijeklom iz Indije i ima meku, umirujuću i senzualnu notu. Njen miris smanjuje stres i stvara osjećaj duboke unutrašnje ravnoteže i topline što je, ujedno, i razlog zašto je obožavamo u jesenjim i zimskim danima.

Parfeme bazirani na sandalovini su opojni i veoma postojani.

Zara – Red Temptation & Sandalwood

U srcu ovog mirisa nalazi se bogata sandalovina upotpunjena toplim začinima, bijelim cvjetovima i dodirom ambera, što stvara izuzetno luksuzan, moderan i postojan trag koji parira mnogo skupljim niš parfemima.

Zara Red Temptation Sandalwood parfem
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Tesori d'Oriente – Thalasso Therapy / White Musk (sa sandalovinom)

Ovaj miris je dokaz da osjećaj ušuškanosti i topline ne mora da košta čitavo bogatstvo. Kremasta sandalovina se ovdje prepliće sa nježnim bijelim mošusom i toplim drvenastim akordima, ostavljajući na koži baršunast i opuštajući trag idealan za hladnije dane.

Tesori dOriente White Musk Sandalwood parfem
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Versace – Crystal Noir (Eau de Toilette / Eau de Parfum)

Jedan od najpoznatijih klasika na našem tržištu ima zavodljivu bazu od sandalovine koja nosi čitavu kompoziciju. Spoj opojne gardenije, kokosa, đumbira i kardamona stvara tajanstven, duboko ženstven i nepogrešivo elegantan miris koji traje satima.

Versace Crystal Noir parfem
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Diptyque – Tam Dao 

Stručnjaci opisuju ovaj parfem kao savršen izbor za sve koji tek uplovljavaju u svijet drvenastih nota. Kompozicija se oslanja na čist i suv karakter sandalovine, koji je obogaćen toplim kedrom i osvježavajućim, zelenim tonovima čempresa, stvarajući mirnu i bezvremensku auru.

Diptyque Tam Dao parfem
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Gucci – Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum Intense

Ukoliko niste ljubitelj isključivo teških drvenastih nota, već preferirate raskošno cvijeće, ovaj Guči klasik nudi najbolje iz oba svijeta. Raskošni akordi gardenije i osvežavajuće esencije mandarine savršeno su usidreni na dubokoj, elegantnoj podlozi od esencije sandalovine.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum Intense
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Maison Margiela Paris – Replica Afternoon Delight

Pravi gurmanski užitak neodoljivo podsjeća na francuske kolačiće i toplu vanilu sa Madagaskara. Zahvaljujući kvalitetnoj bazi od mošusa i kremaste sandalovine, ova slasna nota dobija prefinjenu, drvenastu ravnotežu koja vas grije tokom cijelog dana.

Maison Margiela Paris Replica Afternoon Delight parfem
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

 (Mondo)

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parfemi miris

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