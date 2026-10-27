5 grešaka u šminkanju zbog kojih izgledate starije: Jednu mnoge žene prave svakog dana, i ne slute šta rade

Previše pudera, pogrešan korektor i tamne obrve mogu da učine da izgledate starije. Otkrijte pet čestih grešaka u šminkanju i saznajte kako da ih izbjegnete.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Šminka može da osvježi lice, istakne njegove najlepše crte i učini da koža izgleda blistavije. Međutim, pogrešan izbor proizvoda ili način nanošenja mogu da daju potpuno suprotan efekat. Pojedine navike u šminkanju mogu da naglase sitne bore, teksturu kože i umoran izgled. Zato izdvajamo pet najčešćih grešaka zbog kojih lice može da izgleda starije, ali i savjete kako da ih izbjegnete.

Cilj šminkanja je da istakne ono najljepše na licu, ali čak i male greške mogu značajno da utiču na konačan rezultat. Većinu njih lako je ispraviti kada znate na šta treba da obratite pažnju. Ključ je u pravilnom izboru nijansi, umjerenoj količini proizvoda i poznavanju potreba sopstvene kože.

5 najčešćih grešaka u šminkanju koje mogu da postaraju lice

Dobra šminka ne podrazumjeva nužno veliki broj proizvoda. Ako primjetite da izgleda teško, neprirodno ili naglašava teksturu kože, problem možda nije u samim proizvodima, već u njihovoj količini ili načinu nanošenja. Manje proizvoda, bolje stapanje i pažljiviji izbor tekstura koje odgovaraju vašoj koži mogu da naprave veliku razliku. Evo na šta posebno treba da obratite pažnju.

1. Previše tečnog pudera

Jedna od najčešćih grešaka jeste nanošenje prevelike količine tečnog pudera u pokušaju da se prekriju sve nepravilnosti. Deblji sloj može da se uvuče u pore i sitne bore, zbog čega ten izgleda teže i manje prirodno.

Bolje rješenje je da nanesete tanak sloj pudera na cijelo lice, a korektor upotrebite samo na mjestima na kojima je potrebno dodatno prekrivanje.

Tečni puder

Izvor: Shutterstock

2. Pogrešna nijansa korektora

Korektor je odličan saveznik kada želite da osvježite pogled, ali pogrešna nijansa može da postigne suprotan efekat. Previše svijetao korektor ispod očiju može dodatno da istakne područje koje želite da prikrijete, dok previše žuti ili narandžasti tonovi mogu da izgledaju neprirodno.

Važno je da odaberete nijansu koja se dobro stapa sa kožom. Za podočnjake, po potrebi, možete da koristite i korektor u boji koji odgovara njihovom podtonu.

Korektor

Izvor: Shutterstock

3. Pretamne i oštro iscrtane obrve

Obrve imaju veliki uticaj na izraz lica. Pretamna olovka, debele linije i potpuno iscrtane obrve mogu da djeluju strogo i neprirodno, zbog čega i cijelo lice može da izgleda starije.

Bolje je da olovkom pravite lagane poteze koji podsjećaju na prirodne dlačice i odaberete nijansu koja se uklapa u boju vaših obrva. Blago začešljane obrve često doprinose nježnijem i svježijem izgledu.

Šminkanje obrva

Izvor: Shutterstock

4. Previše pudera u prahu

Puder u prahu odličan je za fiksiranje šminke, ali pretjerivanje može da naglasi suvoću kože i sitne bore, naročito oko očiju i na obrazima. Zbog toga koža može da izgleda suvo, zategnuto i manje svježe.

Puder za fiksiranje zato nanosite ciljano, samo na područja na kojima je potreban. Umjesto obilnog sloja, dovoljna je mala količina proizvoda.

Žena se šminka

Izvor: Shutterstock

5. Ruž bez prethodne pripreme usana

Ova greška posebno dolazi do izražaja kod tamnih i izrazito mat nijansi ruža, piše Fashion. One mogu da izgledaju efektno, ali ako su usne suve ili ispucale, takva tekstura dodatno će istaći njihove nepravilnosti.

Usne vremenom mogu da izgube deo punoće, pa strogo definisane tamne konture mogu još više da naglase taj efekat. Zato prije nanošenja ruža hidrirajte usne, a za svakodnevnu šminku birajte kremaste ili sjajne formule. Neutralne i nešto svetlije nijanse mogu da doprinesu nježnijem i svježijem izgledu lica.

Žena nanosi ruž

Izvor: Shutterstock

(Mondo)