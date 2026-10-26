Čemu služi mali džep na farmerkama? Nekada je čuvao predmet bez kojeg se nije izlazilo iz kuće

Mali džep na farmerkama ima više od 150 godina, a prvobitno nije služio za novčiće. Njegova prava namjena vezana je za predmet koji danas rijetko ko nosi.

Izvor: Natalia Danko / Panthermedia / Profimedia

Gotovo svi imamo barem jedne farmerke u ormaru, ali postoji jedan detalj na njima o kojem retko razmišljamo. Riječ je o malom džepu na prednjoj strani pantalona, odmah iznad većeg džepa, u koji danas jedva mogu da stanu ključić ili nekoliko novčića. Ipak, on nije dodat tek tako, niti je prvobitno bio namenjen za sitniš, već je imao sasvim drugačiju funkciju.

Mali džep na farmerkama prvobitno je služio za čuvanje džepnog sata, zbog čega je na engleskom poznat kao watch pocket, odnosno džep za sat. Njegova priča vodi nas u 19. vijek, kada su džepni satovi bili važan dio svakodnevnog života, a farmerke su se tek probijale kao praktična odjeća za radnike.

Kako je nastao mali džep na farmerkama?

Izvor: Natalia Danko / Panthermedia / Profimedia

Za razliku od današnjih modela, prve farmerke nisu imale isti raspored džepova na koji smo navikli. Kompanija "Levi Strauss & Co." i krojač Džejkob Dejvis dobili su 20. maja 1873. godine američki patent za ojačavanje džepova metalnim nitnama, što se smatra jednim od ključnih trenutaka u istoriji ovog odjevnog predmeta.

Prve farmerke imale su dva prednja džepa, jedan zadnji i mali džep za džepni sat. U to vreme ručni satovi još nisu bili uobičajen dio svakodnevnog života, pa je džepni sat bio mnogo zastupljeniji modni i praktični dodatak. Mali džep omogućavao je da se sat bezbjedno odloži i zaštiti tokom rada.

Ovaj detalj nije bio samo ukras. Farmerke su bile namijenjene ljudima kojima je bila potrebna izdržljiva odjeća za fizički posao, a dodatni džep imao je jasnu praktičnu namjenu.

Zašto je ostao na farmerkama kada su džepni satovi nestali iz mode?

Izvor: Frankonius, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Kako su se navike menjale, džepni satovi postajali su sve ređi, ali mali džep nije nestao zajedno sa njima. Umjesto toga, prilagođavao se novim potrebama i zadržao se kao prepoznatljiv dio dizajna farmerki. Vremenom je počeo da se koristi za sitniš, šibice, karte i druge male predmete. Danas ga mnogi nazivaju džepom za novčiće, iako mu to nije bila prvobitna namjena. U njega se mogu da se odlože i mali ključevi ili druge sitnice, mada njegov kapacitet zavisi od konkretnog modela.

Zanimljivo je i da se ovaj džep često naziva petim džepom farmerki, ali to tehnički nije sasvim tačno. Prve farmerke imale su četiri džepa, računajući i ovaj mali. Drugi zadnji džep dodat je tek 1901. godine, pa je upravo on, prema istoriji kompanije "Levi Strauss & Co.", pravi peti džep.

Mali džep na farmerkama jedan je od primjera kako modni detalji mogu da opstanu mnogo duže od razloga zbog kojih su nastali. Iako danas gotovo niko ne kupuje farmerke zbog mogućnosti da u njima nosi džepni sat, ovaj detalj ostao je dio klasičnog izgleda teksas pantalona.

(MONDO)