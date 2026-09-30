Kupovina u Trstu nekada: Po farmerke putovali noću, a na granici oblačili jedne preko drugih

Trst je za mnoge bio mnogo više od izleta u Italiju.

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Za nove farmerke danas je dovoljno da uđete u prodavnicu ili poručite odgovarajući model preko interneta. Nekada je kupovina mogla da podrazumijeva noć u vozu, odlazak u drugu zemlju i povratak sa nekoliko pari pantalona obučenih jedne preko drugih.

Trst je sedamdesetih i osamdesetih godina bio jedno od omiljenih odredišta kupaca iz Jugoslavije. Farmerke, kafa, cipele i kožne jakne bili su među proizvodima zbog kojih se odlazilo u ovaj italijanski grad, navodi RTS u reportaži "Trst nekada i sada".

Petkom uveče iz Beograda, subotom u kupovinu

Kako je takav vikend izgledao, za BBC na srpskom ispričala je jednom prilikom Elizabeta Stojković, koja je u mladosti putovala sa tetkom.

"Kretali bismo u petak uveče vozom iz Beograda kako bismo stigli u subotu ujutru".

Dan su provodile u kupovini, a već iste večeri kretale nazad. Elizabeta je birala farmerke i cipele, dok je tetka tražila zavjese kakvih, prema njenim riječima, nije bilo u Beogradu.

Putovanje je tako imalo praktičan cilj. U torbama se vraćalo ono što je neko želio za sebe, ali i ono što je bilo namijenjeno kući ili daljoj prodaji.

"Rajfl" farmerke i čuveni Ponte Roso

Jedno od najpoznatijih mjesta za kupovinu bila je pijaca Ponte Roso, na koju su dolazili ljudi iz Beograda i drugih jugoslovenskih gradova.

Izvor: Marta Carenzi / Zuma Press / Profimedia

Posebno su bile tražene farmerke marke Rifle, poznate kao "rajfl". Stojković je svedočila da su ih kupovali i za ličnu upotrebu i za preprodaju. Ponuda u tršćanskim radnjama obuhvatala je i kabanice, jorgane, kafu, penušavo vino i ukrasne lutke koje su se stavljale na krevet.

Na granicu u nekoliko pari farmerki

Povratak je donosio još jedan deo priče koji se pamti, a to je navlačenje kupljene garderobe prije prelaska granice.

Prema svedočenjima koja prenosi RTS, pojedini kupci oblačili su nekoliko pari farmerki i jakni, a stare cipele mijenjali novim. I Stojković je za BBC opisala oblačenje farmerki jednih preko drugih kako bi preneli više robe.

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Ipak, odlazak "po farmerke u Trst" i dalje budi uspomene. Kupljene pantalone odavno su možda iznošene, ali se noć u vozu, cjelodnevna potraga i povratak preko granice još prepričavaju. Za nekoga su to bile samo farmerke. Za onoga ko je po njih putovao, čitava priča.

(MONDO)