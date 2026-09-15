"Psi su dozvoljeni, djeca nisu": Rastući trend u Italiji izazvao žestoku raspravu u javnosti

Zabrana ulaska djeci na plaže i otvaranje "adults-onli" hotela i kupališta postaju sve češći trend u Italiji, pri čemu mnogi objekti vrata otvaraju kućnim ljubimcima, ali ne i najmlađima.

Izvor: Youtube/World Walking Tours/Shutterstock/Doodling Poe

Nakon što je restoran u Lesmu izazvao veliku raspravu odlukom da obeshrabri dolazak porodica sa djecom mlađom od sedam godina, priča je ponovo otvorila mnogo šire pitanje u Italiji.

Restorani nisu jedini, ponuda namijenjena isključivo odraslima pojavljuje se u hotelima, banjama i turističkim mjestima, a u Venetu se čak traži rasprava o zakonskom regulisanju takve prakse.

Slučaj restorana Hostaria 2.0 u Lesmu posljednjih je dana izazvao burne reakcije. Vlasnik Alan Sampijetro uklonio je dječje stolice i dječji jelovnik, a na stranici za rezervacije upozorava da lokal nije prilagođen djeci mlađoj od sedam godina. Njegov video imao je dva miliona pregleda, a u raspravu se uključila i gradonačelnica Lesma Sara Dosola.

Međutim, slučaj iz Lesma nije usamljen. Kako je još ovog ljeta pisao italijanski "Korijere dela Sera", ponuda samo za starije, sve je prisutnija u italijanskom turizmu, posebno u Venetu.

"Psi su dozvoljeni, djeca nisu"

Trend je izazvao i političke reakcije. Laura Besio, regionalna odbornica Veneta iz stranke "Braća Italije" i bivša venecijanska zvaničnica zadužena za obrazovanje, zatražila je da se o ograničavanju pristupa djeci počne raspravljati i na zakonskom nivou.

Besio smatra paradoksalnim da se Italija istovremeno suočava sa padom nataliteta i demografskom krizom, dok se djeca, prema njenom mišljenju, sve češće guraju na rub javnog života. Pozvala se i na Konvenciju UN o pravima djeteta i poručila da fenomen hotela i ugostiteljskih objekata bez djece zaslužuje ozbiljnu raspravu.

Slično razmišlja Marko Marseglja iz italijanskog Foruma porodica. Situaciju je sažeo rečenicom koja je privukla veliku pažnju: "Psi su dozvoljeni, djeca nisu."

Hoteli samo za odrasle i tinejdžere

Primjeri ne nedostaju. Jedan hotel u poznatom termalnom odredištu Abano svoju ponudu opisuje kao odrasli-tinejdžeri, odnosno mjesto koje prima goste od 13 godina naviše. Cilj je, navode, da gostima omoguće mirno i opušteno okruženje.

Hoteli samo za odrasle, postoje i u Jezolu. Predstavnici turističkog sektora ipak upozoravaju da još nije riječ o dominantnom modelu, već o nišnom dijelu tržišta.

Danijele Minoto, predstavnik hotelijera u Veneciji, upoređuje ga sa drugim specijalizovanim turističkim ponudama. Hoteli se, na primjer, mogu usmjeriti na određene grupe gostiju ili biti "pet-friendli", pa se i ponuda bez djece posmatra kao jedan od načina izdvajanja na tržištu.

I plaže bez djece

Rasprava se povela i o plažama. U Bibione Pinedi postojao je odvojeni dio plaže na kojem nije bio dozvoljen pristup djeci mlađoj od 12 godina. Takvo ograničenje ove godine je ukinuto, ali Lorenco Braida iz udruženja koncesionara plaža tvrdi da i dalje postoji potražnja za njegovim ponovnim uvođenjem.

Turistički stručnjak Damijano de Marki smatra da ponudu treba posmatrati i kroz tržišnu logiku. Italija ima ogroman izbor smještaja, pa adults-only objekti zasad ne ograničavaju značajno mogućnosti porodicama. Međutim, priznaje da više nije riječ samo o sporadičnoj pojavi. Takva ponuda, kaže, postaje sve strukturisanija, posebno u termalnom i planinskom turizmu.

Gdje je granica?

Upravo je to pitanje ponovo otvorio slučaj restorana iz Lesma, piše Index. Njegov vlasnik tvrdi da ne mrzi djecu niti im može zakonski zabraniti ulazak. Kaže da samo želi jasno da poruči kakvu vrstu iskustva nudi njegov mali restoran sa 26 mjesta - mirnu večeru, prigušena svjetla i intimnu atmosferu.

Gradonačelnica Lesma smatra da odgovornost svakako imaju i roditelji, koji djecu treba da nauče ponašanju u zajedničkom prostoru. Međutim, postavila je i pitanje treba li zbog lošeg ponašanja pojedinaca unaprijed isključivati čitavu grupu i kakvu zajednicu želimo da stvaramo. Nakon polemike pojavila se čak i ideja o izradi mape restorana posebno prilagođenih porodicama sa djecom.

Rasprava tako više nije samo o jednom restoranu i nekoliko nestašne djece. Otvara mnogo šire pitanje: imaju li hoteli, restorani i drugi turistički objekti pravo da nude mir bez djece ili takav trend vodi ka društvu u kojem djeca postaju nepoželjna na sve više mjesta?