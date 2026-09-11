Egzotika sa vremenskim ograničenjem: Tajland mijenja pravila za turiste iz Evrope

Turisti iz Evropske unije sada mogu ostati na Tajlandu samo 30 dana bez vize, što će promijeniti planove mnogih putnika.

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Jedna od omiljenih destinacija za odmor mnogim Evropljanima, Tajland, od 15. septembra će aktivirati veliku promjenu, koja će uticati prije svega na turiste iz Evropske unije.

Naime, Tajland je riješio da skrati dozvoljeni boravak bez vize za putnike iz Evropske unije sa 60 na 30 dana i time je ova popularna turistička destinacija potvrdila ranije najave o promjeni pravila za ulazak u zemlju.

Riječ je o odluci koja je najavljivana još u maju, a obuhvata turiste iz više od 60 zemalja i teritorija. Ključni razlog za koji ih je naveo na ovaj potez je niz teških krivičnih djela u kojima su učestvovali strani državljani.

Lokalni mediji izvijestili su o brojnim hapšenjima stranaca zbog trgovine drogom i ljudima, kao i zbog vođenja ilegalnih poslova, poput hotela i škola bez potrebnih dozvola.

Povod – porast kriminala

Do sada su posjetioci na Tajlandu mogli da borave do 60 dana bez vize, a sada će taj rok za više od 60 zemalja sa te liste, među kojima su i države EU, biće skraćen na 30 dana.

Konzularno odjeljenje tajlandskog Ministarstva spoljnih poslova još nije donijelo odluku o statusu putnika iz preostalih dvadesetak zemalja, a interesantno je da su donijeli odluku da državljanima Perua, Brazila i Južne Koreje bezvizni boravak produže sa dosadašnjih 60 na 90 dana.

Šta sada?

Oni putnici koji bi da ostanu duže od trideset dana, sada imaju nekoliko mogućnosti. Posjetioci koji uđu bez vize, jednom će moći da zatraže produženje boravka, a odluku o tome donosi imigracioni službenik.

Druga opcija je viza "Destination Thailand" (DTV), koja omogućava boravak do 180 dana, uz mogućnost produženja još do 180 dana. Uslov za dobijanje DTV vize jeste dokaz o sredstvima na bankovnom računu u iznosu od najmanje 500.000 bata, što je oko 13.000 evra. Digitalni nomadi, koji često biraju ovu državu, moraće da prilože i dokaz o zaposlenju izvan Tajlanda.

Turizam na Tajlandu i dalje se nije vratio na nivo prije nekoliko godina, pa je interesantan period kada do promjene viznog režima dolazi.

Od početka godine, skoro 21 milion stranih turista je posjetio Tajland, što je tri odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Ipak, ovi brojevi su i dalje ispod nivoa perioda prije koronavirusa.

Inače, tajlandski turizam čini više od 10 odsto BDP-a, a planirana promjena će bez sumnje uticati na prihode.

(EUpravo zato/Index.hr)