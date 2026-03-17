U ovoj zemlji kuća sa 3 spavaće sobe košta ispod 50.000 €: Nekretnine u raju jeftinije od novog automobila

Dok cijene nekretnina u Evropi obaraju rekorde, u jednoj azijskoj zemlji kuću možete da kupite po cijeni koja mnogima djeluje gotovo nevjerovatno.

Tajland, poznat po ljubaznim domaćinima, raskošnoj prirodi i niskim troškovima života, sve je češći izbor stranaca koji žele novi početak ili povoljnu investiciju.

Dok cijene nekretnina u Evropi dostižu rekordne visine, na Tajlandu se kuća može kupiti već za dvadesetak hiljada evra - naravno, ako znate gdje da tražite. Najpovoljnije nekretnine nalaze se u ruralnim dijelovima sjevernog i sjeveroistočnog Tajlanda, naročito u regijama kao što su Chiang Mai ili Isaan.

Tamo, gdje je život sporiji, a turizam gotovo nepostojeći, moguće je naći skromne porodične kuće po cijeni od 20.000 do 30.000 evra.

Riječ je o jednostavnim objektima, često tradicionalne drvene konstrukcije, sa osnovnim priključcima i funkcionalnim dvorištem. Iako ne nude luksuz, pružaju dostojan dom - idealan za one koji žele tišinu, prirodu i novu rutinu daleko od užurbanog Zapada.

Cijene u popularnim destinacijama

U turističkim mjestima poput Koh Samuija, Hua Hina i Phuketa, cijene su značajno više, ali i dalje niže nego u Evropi. Na primjer, u unutrašnjosti ostrva Koh Samui može se kupiti manja montažna kuća sa bazenom i dvorištem za oko 85.000 evra, dok su one bliže moru dvostruko skuplje. Ipak, čak i u tim zonama moguće je naći stanove za oko 35.000 evra, naročito ako se radi o starijim objektima ili lokacijama udaljenim od plaže.

Bangkok - drugačiji svijet

Glavni grad Bangkok ipak se izdvaja kao nekretninski "teškaš". Tamo cijene kvadrata u centru dosežu i 3.000 evra, a kuće rijetko koštaju ispod 250.000 evra. S obzirom na to da je riječ o metropoli sa preko deset miliona stanovnika, rast potražnje ne prestaje. Ipak, oni koji žele da izbjegnu gradski haos, mogu lako da se presele u prigradska ili manja obalska mjesta, gdje su cijene višestruko niže, a kvalitet života prijatniji.

Šta stranci mogu da kupe?

Za strance koji žele da kupe kuću na Tajlandu postoje određena pravila: mogu da posjeduju nekretninu, ali ne i zemljište na kojem se ona nalazi, osim ako nisu u braku s tajlandskim državljaninom ili ako ne osnuju firmu registrovanu u toj zemlji. Najčešće rješenje je dugoročni zakup zemljišta (na 30 godina, s mogućnošću produženja).

Postoje i druga specifična pravila, koja nisu nepremostiva, ali zahtijevaju pravnu podršku i pažljivo planiranje.

Tajland kao stil života

Ono što Tajland nudi nije samo niska cijena, već i mogućnost potpuno drugačijeg načina života. Klima omogućava uzgoj sopstvenog voća i povrća, lokalna hrana je ukusna i jeftina, a zdravstveni sistem, naročito u privatnim klinikama, sve je kvalitetniji. Troškovi komunalija su niski, infrastruktura funkcioniše pouzdano, internet je brz, a međunarodni aerodromi povezuju zemlju sa čitavim svijetom.

Vrijedno razmatranja

Kupovina kuće na Tajlandu možda djeluje kao egzotična ideja, ali s obzirom na rastuće cijene i stres u evropskim gradovima, to je sve realnija alternativa. Ako sanjate o mirnom životu u prirodi, možda je upravo Tajland vaše mjesto pod suncem.

I, što je najbolje, po cijeni koja djeluje gotovo nevjerovatno.

