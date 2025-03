Ekskluzivni luksuz na Tajlandu: Koliko košta boravak u odmaralištu iz treće sezone serije "The White Lotus"?

Treća sezona popularne HBO serije "The White Lotus" snimana je u luksuznom Four Seasons Resortu na ostrvu Koh Samui u Tajlandu. Kao što se može pretpostaviti po kadrovima prelijepog odmarališta, ali i likovima koji igraju u seriji, cijene prate standard.

Tajland je u posljednjim mjesecima postao još atraktivnija destinacija za ljubitelje luksuznih odmora, a sve zahvaljujući popularnoj HBO seriji The White Lotus. Ovo luksuzno odmaralište, smješteno na sjeverozapadnoj obali Koh Samuija, pravi je raj na zemlji. Sa svojih 70 vila u tradicionalnom tajlandskom stilu i 11 privatnih rezidencija, Four Seasons nudi savršen spoj luksuza, privatnosti i netaknute prirode. Svaka vila dolazi s privatnim bazenom, vrhunskim sadržajem i zapanjujućim pogledom na more, što je garancija potpune opuštenosti i privatnosti.