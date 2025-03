Detalji koji nemaju nikakvog smisla u 3. sezoni serije "Bijeli Lotus": Ozbiljne propuste primijetio je cijeli svijet

Budući da je serija planetarno popularna, mnogima nije promaklo ono najbitnije što se do sada prikazalo.

Planetarno popularna serija "Bijeli lotus" se vraća sa još jednom mračnom, ali duhovitom pričom o grupi bogatih elitista na luksuznom odmoru. Treća sezona je vizuelno podjednako impresivna kao i prve dvije, ali ovoga puta radnja je smještena na Tajlandu.

Sa potpuno novom glumačkom postavom (uz nekoliko povratnika iz prethodnih sezona) i intrigantnim, isprepletanim pričama, jedan ključni detalj ostaje isti – neko (ili više njih) na kraju završi mrtav.

Dok sezona prati događaje koji vode do toga, gledaoci imaju priliku da spekulišu o tome ko bi mogao biti ubica, a ko žrtva. Sa osam epizoda u trećoj sezoni, koja se bliži kraju, fanovi su primijetili nekoliko nelogičnosti u zapletu.

Naravno, riječ je o fikciji, pa se od gledalaca očekuje da zanemare određene nerealnosti i jednostavno uživaju. Ipak, zabavno je analizirati neke od tih elemenata i pokušati da ih objasnimo.

Sritala želi da snimi holivudski film dok joj je muž bolestan

Sritala, vlasnica luksuznog wellness rizorta u Tajlandu, bivša je glumica i pjevačica, a u zemlji je prava zvijezda. Rik, koji veruje da je njen muž Džim ubica njegovog oca, pokušava da mu se približi lažno se predstavljajući kao producent. Iako je njen suprug teško bolestan, ona ozbiljno razmatra snimanje filma, što djeluje nelogično, s obzirom na to da bi to zahtijevalo mjesece posvećenosti. Čak i da se snima u Tajlandu, njen raspored bi bio prenatrpan, pa bi bilo logično da odbije ulogu dok joj muž ne ozdravi.

Belinda ne kontaktira policiju, čak ni anonimno

Belinda, jedan od retkih povratnika iz prethodnih sezona, dolazi u rizort preko programa razmjene. Prepoznaje Grega, dečka pokojne Tanje, koji se pretvara da je neko drugi. Istražujući, otkriva da je Greg tražen na ispitivanje u Italiji povodom Tanjine smrti. U strahu za svoj život, informacije dijeli sa Fabijanom, koji ne preduzima mnogo. Belinda pominje da je razmišljala o pozivanju policije, ali ne zna kome da se obrati. Ipak, nejasno je zašto nije kontaktirala italijanske vlasti ili svoje bivše poslodavce na Havajima kako bi oni to učinili. Mogla je čak anonimno prijaviti Grega, ali čak ni to nije učinila, što djeluje nelogično.

Gajtok neprestano napušta stražarsku kućicu

Gajtok, nespretni čuvar rizorta, često napušta svoje mjesto, što je čudno jer rizort ima sigurnosne kamere. Pored toga što često odlazi da razgovara sa Muk, on čak ostavlja stražarnicu praznu kako bi pretražio Timotijevu sobu u potrazi za pištoljem. Kada se vrati, njegov nadređeni ga pita gdje je bio, a on odgovara da je patrolirao. Međutim, u luksuznom rizortu kakav je The White Lotus, logično bi bilo da neko stalno nadgleda kapiju, posebno nakon nedavne krađe.

Lek ne primjećuje da pištolj nedostaje

Lek, šef obezbjeđenja i Gajtokov nadređeni, pokazuje mu pištolj u zaključanoj fioci i pominje da bi volio da ga nauči da ga koristi. Međutim, kada Gajtok izvuče pištolj i zatim ga Timoti ukrade, prođe više dana prije nego što se oružje pronađe. Čudno je što Lek ni u jednom trenutku ne primjećuje da pištolj nedostaje. Čak i ako ne proverava fioku svakog dana, moglo bi se očekivati da povremeno pregleda sigurnosne snimke, na kojima bi vidio šta se dogodilo.

Rik ne snosi posljedice zbog puštanja otrovnih zmija

Tokom izleta u centar za reptile, Rik, pod dejstvom droge, otvara kaveze i oslobađa otrovne zmije. Čelsi ga pronalazi i biva ujeda od jedne, zbog čega hitno završava u bolnici. Razumljivo je da mu je omogućeno da ode zbog hitne situacije, ali nelogično je što nikada nije suočen sa pravnim posljedicama. Njegov čin je ugrozio mnoge ljude, a djeluje nevjerovatno da bi ga vlasti samo ignorisale.

Rizort ne primjećuje da su Timotijevi računi zamrznuti

Ovo se može objasniti time što je Timoti vjerovatno unapred platio boravak i ostavio kreditnu karticu za dodatne troškove. Međutim, on kasnije saznaje da su mu svi računi zamrznuti. Logično bi bilo da rizort pokuša da naplati dodatne troškove i da mu kartica bude odbijena, što bi podstaklo osoblje da ga obavijesti. Takođe, banke obično upozoravaju klijente ili primaoce uplata kada dođe do problema sa sredstvima. Ipak, izgleda da niko u rizortu nije ni primijetio finansijske probleme svog gosta.