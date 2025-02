8 prijedloga ukoliko vam se dopao Netflix dokumentarac o Gabi Petito: Jezivi slučajevi koji dižu kosu na glavi

Donosimo prijedloge dokumentarnih serija u kojima su obrađeni neki od nastrašnijih slučajeva u istoriji

Izvor: YouTube/Netflix

Novi Netfliks dokumentarac o slučaju ubijene blogerke Gabi Petito podigao je ogromnu prašinu u javnosti, bacivši novo svjetlo na čitavu priču. Ljudi je potresla priča djevojke koja je toksičan odnos sa momkom platila sopstvenim životom, a Gabini stari snimci, skrinštovi njene konverzacije sa dečkom i nove ispovijesti najbližih ostavili su gledaoce u nevjerici.

Dokumentarac je za kratko vrijeme postao jedan od najgledanijih, a ukoliko vam se dopada ovakav sadžaj, izdvojili smo 8 prijedloga poput slučaja Gabi Petito:

1. Worst Ex Ever

Worst Ex Ever Izvor: YouTube

Ova serija od četiri epizode prikazuje priče o bivšim partnerima čije su veze završile kriminalnim djelima. Jedna od epizoda fokusira se na Kevina Luisa, koji je unajmio svog rođaka da ubije njegovu bivšu suprugu. Serija pruža uvid u ekstremne posljedice toksičnih veza.

2. The Lie: The Murder of Grace Millane

The Lie: The Murder of Grace Millane Izvor: YouTube

Ovaj dokumentarac istražuje ubistvo britanske turistkinje Grejs Milen, koju je 2018. godine u Novom Zelandu ubio Džesi Kempson tokom njihovog sastanka preko Tindera. Film koristi prethodno neviđene snimke i intervjue kako bi prikazao tok istrage i suđenja.

3. American Murder: Laci Peterson

American Murder: Laci Peterson Izvor: Yotube

Ova serija istražuje nestanak i ubistvo Lejsi Peterson, trudnice iz Modesta, Kalifornija, čiji je slučaj 2002. godine šokirao Ameriku.

Lejsi je nestala na Badnje veče, a njen suprug, Skot Peterson, tvrdio je da je tog jutra otišao na pecanje. Kako je istraga napredovala, otkrivene su brojne kontradiktornosti u njegovim izjavama, a posebno je bio sumnjiv zbog afere sa Amber Frej, ženom koja nije znala da je oženjen.

Dokumentarac detaljno analizira istragu, medijski cirkus koji je pratio slučaj i suđenje Skotu Petersonu, koji je na kraju proglašen krivim za ubistvo Laci i njihovog nerođenog sina Konera. Kroz arhivske snimke, svjedočenja i intervjue, serija istražuje kako je jedan od najpoznatijih slučajeva femicida u Americi doveo do doživotne presude bez mogućnosti uslovnog otpusta za Petersona.

4. Missing: The Lucie Blackman Case

The Lucie Blackman Case, The Disturbing True Story Behind Netflix Documentary Izvor: YouTube

Netflixov dokumentarni film istražuje nestanak i ubistvo Lusi Blekman, mlade Britanke koja je 2000. godine nestala u Tokiju.

Lusi je radila kao hostesa u Ropongiju, poznatoj četvrti noćnog života u Tokiju, kada je misteriozno nestala. Njena porodica, predvođena njenim ocem Timom Blekmanom, započela je intenzivnu potragu koja je ubrzo postala međunarodna vijest. Istraga je otkrila mračnu stranu japanske hosteske industrije i dovela do hapšenja i suđenja milijarderu i serijskom predatoru Džođiju Obari.

Dokumentarac koristi arhivske snimke, intervjue sa članovima porodice, istražiteljima i novinarima kako bi detaljno prikazao slučaj, njegov pravni ishod i posljedice koje je imao na japanski pravosudni sistem.

5. Girl in the Picture

Girl in the Picture Izvor: YouTube

"Girl in the Picture" je Netflixov dokumentarni film iz 2022. godine koji istražuje šokantnu i uznemirujuću priču o Šeron Maršal, mladoj ženi čiji je život bio obilježen otmicama, zlostavljanjem i lažnim identitetima.

Film počinje misterioznom smrću žene pronađene pored puta 1990. godine. Dok istražitelji pokušavaju da otkriju njen identitet, otkrivaju da ona nije bila osoba za koju su svi mislili da jeste. Kroz seriju nevjerovatnih otkrića, priča se vraća decenijama unazad i povezuje se sa opasnim kriminalcem Franklinom Delanom Flojdom, čovjekom koji ju je oteo još kao dijete i godinama je držao kao svoju "ćerku", kasnije je prisiljavajući da mu bude "supruga".

Dokumentarac kombinuje arhivske snimke, intervjue sa agentima FBI-a, novinarima i ljudima koji su poznavali Šeron, kako bi rekonstruisao njen tragičan život i potragu za pravdom. Film je duboko uznemirujući, ali i fascinantan, jer otkriva jedan od najšokantnijih slučajeva identitetske manipulacije i zlostavljanja u američkoj kriminalnoj istoriji.

6. American Murder: The Family Next Door

American Murder: The Family Next Door Izvor: YouTube

Ovaj dokumentarac istražuje slučaj Krisa Votsa, koji je 2018. godine ubio svoju trudnu suprugu Šenan i njihove dvije ćerke. Film koristi stvarne snimke i poruke kako bi prikazao događaje koji su doveli do ovog tragičnog zločina.

7. Till Murder Do Us Part: Soering vs. Haysom

Till Murder Do Us Part Izvor: YouTube

Brutalno ubistvo Dereka i Nensy Hejsom 1985. godine i kontroverzan sudski proces protiv njihove ćerke Elizabet Hejsom i njenog tadašnjeg dečka Džensa Zeringa tema je ove fantastične dokumentarne serije.

Serija se fokusira na složenost ovog slučaja, od početne istrage i šokantnih priznanja do kasnijih tvrdnji da je pravda možda pogriješila. Elizabet i Džens, tada mladi studenti na Univerzitetu u Virdžiniji, pobjegli su u Evropu ubrzo nakon ubistava, što ih je učinilo glavnim osumnjičenima. Kasnije su uhapšeni u Engleskoj, gdje on priznaje zločin, tvrdeći da je to učinio iz ljubavi prema Elizabet, kako bi je zaštitio od roditelja. Međutim, kasnije je tvrdio da je bio primoran na priznanje i da je pravi ubica zapravo Elizabet.

Kroz intervjue sa istražiteljima, advokatima, novinarima i samim Zeringom, serija preispituje dokaze i prikazuje dugogodišnju pravnu borbu Džensa Zeringa za oslobađanje, dok Elizabet služi doživotnu kaznu.

Dokumentarac postavlja pitanje – da li je on zaista ubica ili je osuđen na osnovu lažnog priznanja i nedovoljno čvrstih dokaza?

8. The Fire That Took Her

The Fire That Took Her Izvor: YouTube

"The Fire That Took Her" je potresan dokumentarac koji istražuje jeziv slučaj Judžinije “Džudi” Malinovski, žene iz Ohaja koja je pretrpjela strašan napad od strane bivšeg partnera i postala ključni glas u borbi protiv nasilja u porodici.

Džudi je 2015. godine bila brutalno napadnuta od strane bivšeg dečka Majkla Slagera, koji ju je polio benzinom i zapalio ispred benzinske pumpe. Preživjela je napad, ali je zadobila opekotine na više od 90% tijela i provela skoro dvije godine u bolnici, gdje je prošla kroz brojne operacije i patila od užasnih bolova.

Iako teško povrijeđena, Džudi je skupila snagu da svjedoči protiv Slagera putem video snimka, postajući prva žrtva u istoriji Ohaja koja je dala iskaz iz bolničkog kreveta, nakon čega je preminula 2017. godine. Njeno svjedočenje bilo je presudno za osudu Slagera, koji je prvobitno dobio blažu kaznu za napad, ali je kasnije optužen i osuđen za ubistvo.

Dokumentarac ne samo da prikazuje njenu hrabrost, već se bavi i pitanjem zakona o nasilju u porodici, jer je Džudina borba dovela do donošenja strožih zakona za žrtve porodičnog nasilja. Kroz intervjue sa njenom porodicom, prijateljima i pravnim stručnjacima, film istražuje posljedice nasilja i snagu jedne žene da se bori za pravdu čak i na samrti.

