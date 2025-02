Netfliks u problemu zbog dokumentarca koji je potresao svijet? Klonirali glas ubijene blogerke

Netfliks je u problemu zbog kloniranja glasa ubijene blogerke Gabi Petito.

Izvor: YouTube/NewsNation Now

Holivud i dalje ima problema zbog korišćenja vještačke inteligencije za modulaciju glasova, a najnoviji skandal uključuje Netfliksovu odluku da stvori glas ubijene blogerke Gabi Petito. Nestanak Gabi u ljeto 2021. zaludio je Amerikance. Slučaj nestanka Gabi je postao viralan na društvenim mrežama, gdje su ga TikTokeri i Jutjuberi analizirali. Na kraju je Gabino tijelo pronađeno, a njen dečko, Brajan Londri, optužen je za njeno ubistvo.

Londri je pobjegao i na kraju izvršio samoubistvo. Sada je Netfliks napravio dokumentarac o slučaju. Da bi oživjeli priču, filmski stvaraoci koji stoje iza dokumentarca od tri djela, odlučili su da iskoriste AI program da ponovo kreiraju Gabin glas kako bi ona mogla da čita sopstvene zapise u dnevniku. Ljude je ovo razbjesnilo.

"Dakle, u dokumentarcu Netfliksa, čitali su zapise i tekstove u dnevniku Gabi Petito koristeći 'tehnologiju rekreacije glasa' i mislim da to nije u redu", napisao je jedan korisnik "X". "To je veoma čudno, čak možda i nepoštovanje", "Glas AI Gabi Petito u novom dokumentarcu? Baš neprijatno, zašto bi to uradili", "Kakva je*eno monstruozna odluka", neki su od komentara.

Filmski stvaraoci su branili svoju odluku da koriste vještačku inteligenciju da ponovo kreiraju glas mrtve djevojke, napominjući da su dobili dozvolu od porodice Petito da to urade. "Pružili smo ruku porodici i dobili njihov blagoslov, a zatim smo marljivo radili da to predstavimo tačno kako je napisano", rekao je izvršni producent Majkl Gasparo za US Vikli.

"To vam je omogućilo da sve čujete kroz njene reči." Gasparo je dalje rekao da je vještačka inteligencija način da se reanimiraju pokojnici. "Smatrali smo da je zaista važno da to oživimo", rekao je on. "Na kraju dana, željeli smo da ispričamo priču što je više moguće kroz Gabi. To je njena priča."

(Gizmodo/MONDO)