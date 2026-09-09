Rajsko ostrvo na Zemlji sa najviše stogodišnjaka: Septembar je idealan da im ukradete recept za dug život

Sardinija je prva plava zona u kojoj ljudi žive dugo i ostaju aktivni.

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Italijansko ostrvo Sardinija ima jednu od najpoznatijih "plavih zona“ na svijetu – područja u kojima je zabilježen izuzetno veliki broj ljudi koji doživljavaju duboku starost. Ta zona nalazi se u centralnom i istočnom, uglavnom planinskom dijelu ostrva. Upravo ovdje istraživači su uočili neuobičajeno veliki broj stogodišnjaka, ali i nešto još zanimljivije – mnogi od njih i u dubokoj starosti ostaju pokretni, vitalni i aktivni.

Zato pitanje nije samo koliko dugo ovi ljudi žive, već i kako žive. Mnogo vremena provode u pokretu, hrane se jednostavno, oslanjaju se na lokalne namirnice i ostaju snažno povezani sa porodicom i zajednicom. Septembar je idealna prilika da posjetite ovaj italijanski biser, cijene su sada niže, a jeftine avio-karte i dalje dostupne.

Sela zaštićena od modernog ubrzanog života

Sardinija je kao jedna od prvih "plavih zona“ identifikovana 1999, nakon istraživanja koja su pokazala neuobičajeno veliki broj stogodišnjaka u pojedinim dijelovima ostrva.

Ipak, ne postoji jedna tajna dugovječnosti. Prema riječima Đuzepea Fornija, menadžera jednog lokalnog hotela, postoji više faktora, među kojima su opušteniji način života i manje stresa.

Plava zona ne obuhvata cijelu Sardiniju. Riječ je uglavnom o planinskim i ruralnim dijelovima centralne i istočne Sardinije, gdje su ljudi generacijama živjeli u manjim i relativno izolovanim zajednicama.

Istraživanja su prvobitno izdvojila 14 sela, dok se posebno navode Arzana, Baunei, Seulo, Talana, Urzulei i Villagrande Strisaili.

Sardinija

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Način života koji doprinosi dugovečnosti

Za razliku od obalnih dijelova ostrva, danas poznatih po turizmu, planinska područja u unutrašnjosti Sardinije dugo nisu bila lako dostupna. Strmi predjeli, udaljena sela i ograničene saobraćajne veze otežavali su putovanje, a stanovništvo je bilo snažno oslonjeno na poljoprivredu i stočarstvo.

Ta geografska izolovanost značila je i manje kontakta sa velikim gradovima i promjenama koje su zahvatale ostatak Evrope. Ljudi su generacijama živjeli u istim zajednicama, njegovali porodične veze i zadržavali tradicionalne navike u ishrani i svakodnevnom životu.

Upravo se kombinacija fizičke aktivnosti, tradicionalnog načina života i snažne društvene povezanosti često navodi kao jedan od mogućih razloga zbog kojih je ovaj dio Sardinije postao poznat po izuzetnoj dugovječnosti.

Pogledajte u našoj galeriji Sardiniju u nekoliko slika:

Vidi opis Rajsko ostrvo na Zemlji sa najviše stogodišnjaka: Septembar je idealan da im ukradete recept za dug život Sardinija Sardinija Sardinija Sardinija Rajsko ostrvo na Zemlji sa najviše stogodišnjaka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Jednostavna ishrana i mnogo kretanja

Ishrana stanovnika ovog dijela Sardinije tradicionalno se zasniva na povrću, mahunarkama, integralnim žitaricama i drugim lokalnim namirnicama, dok se meso i prerađena hrana konzumiraju u manjim količinama.

Međutim, dugovječnost se ne može pripisati jednoj namirnici ili jednoj "tajni“. Mnogo je vjerovatnije da je rezultat kombinacije različitih faktora – genetike, načina života, okruženja, fizičke aktivnosti, ishrane i društvenih odnosa.

Žena na Sardiniji pravi pastu

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Stanovnici ovih područja nisu morali da odlaze u teretanu kako bi ostali aktivni. Njihova svakodnevica podrazumijevala je mnogo hodanja, rada u prirodi, brige o domaćinstvu i kretanja po brdovitom terenu.

Možda je upravo u tome jedna od najzanimljivijih lekcija Sardinije. Dugovječnost se ne mora tražiti u jednoj posebnoj namirnici ili komplikovanoj rutini. Ponekad se krije u jednostavnijem životu – više kretanja, manje stresa, kvalitetnoj hrani, vremenu provedenom sa porodicom i osjećaju da pripadamo zajednici.

Na Sardiniji se, čini se, dugovječnost ne traži u jednoj tajni. Ona je dio svakodnevnog života.