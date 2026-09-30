Najljepši parfemi za spavaću sobu: Jedni umiruju pred san, drugi bude strast - koji vi više volite?

Birajte između nežnih i zavodljivih parfema za spavanje i uživajte u mirisima koji vas umiruju ili bude strast tokom noći.

Izvor: Shutterstock

Dok parfem obično stavljamo ujutro pred izlazak iz kuće, a možda ga ponovimo tek pred večernji izlazak, postoji sasvim nova (i zapravo stara, ponovo oživljena) kategorija mirisa koju dame rado prskaju pred odlazak u krevet.

Baš kao što nekad birate omiljenu, udobnu pamučnu pidžamu, a nekad zavodljivu svilenu spavaćicu, tako i parfem možete odabrati za smirenje i san ili za buđenje strasti.

Iako ideja da se miris obavezno stavlja i pred spavanje nije nova. Setite se samo legendarne izjave Merilin Monro da u krevet ide noseći samo nekoliko kapi parfema Šanel 5. Ovaj trend je doživeo ogroman procvat zahvaljujući društvenim mrežama i TikTok ritualima tipa „get unready with me“.

Kakve mirise biramo za spavanje?

Najbolji parfem za spavanje je onaj zbog kojeg se osjećate smireno i opušteno, pa ne postoji univerzalno rješenje. Ipak, parfemi za spavaću sobu imaju nekoliko ključnih karakteristika: nisu napadni ni teški, često imitiraju prirodan, čist miris kože ili kose, pa i svježe posteljine. Evo najlepših parfema za miran san...

1. Nježni pojačivači i „kožni“ mirisi

DedCool Milk Layering and Enhancer Fragrance ili Juliette Has a Gun Not a Perfume: Idealni lagani uvod u noćnu rutinu.

Idealni lagani uvod u noćnu rutinu. Glossier You i njegov naslednik You Doux: Savršeno se stapaju sa prirodnim mirisom kože.

Savršeno se stapaju sa prirodnim mirisom kože. By Rosie Jane Rosie Perfume i Byredo Blanche Eau de Parfum: Klasične, sapunaste i čiste note koje podsjećaju na uštirkanu pamučnu spavaćicu tek skinutu sa žice.

2. Čisti i mošusni tonovi

Le Labo Another 13: nežne metalne i mošusne note.

nežne metalne i mošusne note. Clean Reserve Skin ili dobri stari drogerijski klasik Jovan Musk: Miris čistoće i zagrijane kože.

ili dobri stari drogerijski klasik Miris čistoće i zagrijane kože. Ellis Brooklyn Myth i Maison Margiela Replica Lazy Sunday Morning: Inspirisani izležavanjem na čistim, belim čaršavima uz dašak jorgovana i mošusa.

3. Slatki i ušuškani tonovi

Ukoliko više volite slađe arome koje se zadržavaju na jastuku danima:

Nemat Vanilla Musk Fragrance Oil: Plišani i privlačni, ušuškani vanila tonovi.

Plišani i privlačni, ušuškani vanila tonovi. Ariana Grande Cloud: Ozonik-gourmand miris uz koji možete da zatvorite oči i zamislite da tonete u san na mekanom oblaku.

Kada poželite zavodljive parfeme

Iako je osnovna ideja takozvanih „bedtime“ parfema da budu nežni, prozračni i neutralni kako vas ne bi gušili dok tonete u san, granica između udobnosti i čiste senzualnosti ume da bude veoma tanka. Na kraju krajeva, nema ničeg privlačnijeg od mirisa njegovane, tople kože ispod jorgana.

parfemi za spavaću sobu

Izvor: Shutterstock

Neki od parfema sa ove liste, iako savršeni za spavanje, u sebi nose i moćnu, tihu dozu zavođenja:

Le Labo Another 13: Iako se svrstava u čiste i svedene mirise, ovaj parfem poseduje zagonetnu i gotovo hipnotišuću privlačnost. Zahvaljujući specifičnom miksu mošusa, na svakoj koži razvija jedinstven, pomalo puten i intiman trag koji ostaje u pamćenju.

Iako se svrstava u čiste i svedene mirise, ovaj parfem poseduje zagonetnu i gotovo hipnotišuću privlačnost. Zahvaljujući specifičnom miksu mošusa, na svakoj koži razvija jedinstven, pomalo puten i intiman trag koji ostaje u pamćenju. Glossier You (i You Doux): Budući što se savršeno stapa sa prirodnom hemijom tijela, ovaj parfem stvara efekat „vaše kože, samo bolje“.

Budući što se savršeno stapa sa prirodnom hemijom tijela, ovaj parfem stvara efekat „vaše kože, samo bolje“. By Rosie Jane – Rosie: Spoj mošusa i ruže deluje romantično, ali i nežno provokativno – poput najfinije svile ili nage kože ispod toplih čaršava.

Spoj mošusa i ruže deluje romantično, ali i nežno provokativno – poput najfinije svile ili nage kože ispod toplih čaršava. Nemat Vanilla Musk (parfemsko ulje): Topla, kremasta vanila pomešana sa mošusom u uljanoj formi bukvalno se topi na koži. Ovaj miris je izuzetno topao, sladak i magnetski privlačan.

Kako odabrati svoj noćni miris?

Ukoliko tražite parfem isključivo za opuštanje i san, birajte čiste, sapunaste i prozračne tonove poput Maison MargielaReplica Lazy Sunday Morning ili Byredo Blanche, koji mirišu na tek opranu posteljinu.

Međutim, ako želite da vaš noćni ritual ima onu posebnu, senzualnu notu uz koju ćete se osećati neodoljivo i ušuškano u isto vrijeme, birajte mošusne i „kožne“ eliksire poput Another 13 ili Glossier You. Oni su savršen dokaz da najljepši mirisi nisu oni koji ispunjavaju cijelu prostoriju, već oni koje oseti samo ko je dovoljno blizu.

U galeriji pogledajte i odlične parfeme iz kategorije "old money".