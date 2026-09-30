Jedno ulje je spas za tanku kosu: Mnogi ga dodaju u šampon, ali postoji bolji način

Tankoj kosi nedostaje volumen? Jedno ulje može da pomogne da se manje lomi, ali važno je kako ga koristite

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Tanka kosa često zadaje glavobolju: brzo izgubi volumen, lako se mrsi, a krajevi počinju da pucaju i izgledaju beživotno. Zbog toga ne čudi što se na internetu stalno pojavljuju novi trikovi za njegu, a jedan od njih podrazumijeva dodavanje ulja u šampon koji inače koristimo.

Među biljnim uljima posebno se izdvaja kokosovo ulje, koje je proučavano zbog sposobnosti da prodre u vlas i smanji gubitak proteina tokom pranja. To može biti korisno za kosu sklonu oštećenjima i lomljenju. Ulje može da smanji trenje između vlasi, olakša raščešljavanje i doprinese mekšem izgledu kose.

Da li je dobro dodavati ulje direktno u šampon?

Iako je ovaj trik popularan, sipanje ulja direktno u bočicu šampona nije najbolji izbor. Šampon je pažljivo formulisana mješavina sastojaka, a dodavanje ulja može promijeniti njegova svojstva i način na koji djeluje.

Umjesto toga, kokosovo ulje može da se koristi kao tretman prije pranja, u maloj količini i prvenstveno na dužini i krajevima. Nakon što odstoji neko vrijeme, kosu treba oprati uobičajenim šamponom. Kod tanke kose posebno je važno ne pretjerivati, jer previše ulja može da slijepi vlasi i dodatno umanji volumen.

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Šta pomaže da kosa izgleda zdravije?

Osim odgovarajućeg tretmana, važno je i kako perete i češljate kosu. Šampon nanosite prvenstveno na kožu glave, a regenerator na dužinu i krajeve. Mokru kosu nemojte grubo trljati peškirom niti je snažno češljati, jer je tada podložnija oštećenjima.

Ako primjećujete da vam kosa naglo opada, da se razdjeljak širi ili da se pojavljuju vidljiva mjesta bez kose, nemojte se oslanjati samo na kućne tretmane. U takvim situacijama važno je utvrditi uzrok opadanja uz pomoć dermatologa.