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Šta stvarno pomaže rastu kose? Svi misle da ovo ulje nema konkurenciju

Šta stvarno pomaže rastu kose? Svi misle da ovo ulje nema konkurenciju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U internet svIJetu, ricinusovo ulje često se ističe kao vijeran saborac u borbi protiv opadanja kose. Ipak, Špankinje otkrivaju da nije baš tako.

Šta stvarno pomaže rastu kose Izvor: sergey kolesnikov/Shutterstock

Nakon alopecije, španske influenserke i triholozi, stručnjaci za dijagnostikovanje i liječenje kose i kože glave, Nasima i Sofia osvrnule su se na neke od najpopularnijih preparata za rast kose i, kroz ocjenjivanje, pokušale su da objasne svojim pratiocima koji od njih su vrijedni pažnje, a koji su obično "prodavanje magle".

Ricinusovo ulje ocijenile nulom

Kao jedno od najviralnijih rješenja za opadanje kose, na društvenim mrežama se često ističe upravo ricinusovo ulje. Ipak, one ističu da ono i nije baš najbolja solucija:

"Mislim da je ricinusovo ulje jedno od najmasnijih ulja i ako samo i pomislite na tu masnoću na vašem tjemenu, jasno vam je da time blokirate folikulu dlake i ne dajete joj optimalno okruženje za njen rast, čime izazivate više štete nego koristi".

Kokosovo ulje svrstale među bolje izbore

Jedan od takođe popularnijih preparata je, ipak, ocijenjen znatno bolje nego ricinusovo ulje.

@sofiahairhealth@Nassima 🫧🧴 ⭐️ rating hair growth oils based on the research! ⚠️ If you’ve had a good experience with an oil haven’t rated highly, not here to discredit your experience, this is just based on our research as trichologists 💛 Cred @selina.dasilvaaa#hairloss#hairgrowth#femalepatternhairloss♬ original sound - Sofia Sevilla 💖

"Volim kokosovo ulje kada pričamo o lomljenju kose, jer postoji studija koja pokazuje da, ukoliko koristite kokosovo ulje prije pranja kose, nakon samog pranja gubite manje proteina iz kose, što je dobra prevencija lomljenja kose. Ipak, ono ne pomaže pri stimulisanju rasta kose, već je potrebno da ga nanosite na samu dlaku kose", istakla je Sofia Sevilja.

Ultimativni favorit im je ulje sjemena bundeve

Za pobjednika među pomenutim preparatima, izabrano je ulje sjemena bundeve, koje su djevojke ocijenile sa devetkom i desetkom, na skali od 1 do 10.

Pomenule su i mnoga istraživanja koja mogu da potvrde njegove pozitivne efekte na rast kose, kao i da spada u grupu preparata sa antiandrogenim i aniinflamantornim svojstvima.

Antiandrogeni su one supstance koje imaju sposobnost umanjivanja ili potpunog blokiranja dejstva i proizvodnje muških polnih hormona, koji mogu da utiču na intenzitet opadanja kose, pa čak i da dovedu do androgene alopecije, dok su antiinflamantorne one supstance koje imaju sposobnost umirivanja upala, otoka i bolova temena.

(MONDO)

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Tagovi

kosa njega

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