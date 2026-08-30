Stiže najtraženija frizura jeseni: Poznate dame već su je isprobale

„Sachel“ je nova hit frizura za jesen. Saznajte kako izgleda i zašto je poznate djevojke već nose.

Izvor: Shutterstock

"Sachel" je novi jesenji trend.

Brojni slojevi daju kosi volumen, pokret i moderan izgled.

Ovu frizuru već nose poznate djevojke, a idealna je za jesenju promjenu bez velikog skraćivanja kose.

Ako ove jeseni želite promjenu frizure, a ne želite da se odreknete dužine, stiže trend koji bi mogao da bude idealan izbor. „Sachel“ frizura već privlači pažnju poznatih djevojaka, a spaja dvije dobro poznate frizure – razbarušeni shag i čuvenu Rachel frizuru koju je proslavila Jennifer Aniston u seriji „Prijatelji“.

Ovaj neobičan spoj donosi mnogo slojeva, volumen i opušten izgled, ali istovremeno zadržava dovoljno urednu formu da frizura izgleda moderno i lako za nošenje. Među poznatim damama koje su je već isprobale ili se pojavljuju sa sličnim stilom su Miley Cyrus, Suki Waterhouse i Billie Eilish.

Šta je „Sachel“ frizura?

Naziv „Sachel“ nastao je spajanjem riječi shag i Rachel, odnosno dvije frizure koje su obilježile različite periode. Rezultat je slojevito šišanje sa izraženim volumenom na vrhu glave i kraćim, nepravilnijim slojevima koji kosi daju pokret.

Za razliku od klasičnog shaga, „Sachel“ djeluje nešto uglađenije, dok joj Rachel frizura daje prepoznatljivu formu i ženstvenost. Upravo zbog tog spoja opuštenog i sređenog izgleda, nova frizura privlači sve više pažnje.

Rachel frizura ponovo je u trendu

U ovu slojevitu tehniku šišanja uklopljeni su elementi čuvene Rachel frizure, koja se posljednjih godina vratila zahvaljujući velikom talasu nostalgije za devedesetim, piše Glamour.

Generacija Z ponovo je otkrila stil Rachel Green iz serije „Prijatelji“, a trend su dodatno popularizovale djevojke poput Hailey Bieber i Kaie Gerber.

Originalna Rachel frizura bila je srednje dužine, do ključne kosti, sa brojnim slojevima koji su se spuštali oko lica i završavali približno u visini brade. Upravo ti elementi sada dobijaju moderniju interpretaciju kroz „Sachel“.

Frizura koja spaja buntovni i elegantni stil

Frizeri su za Glamour objasnili da je „Sachel“ zapravo spoj shag i Rachel frizure, ali da se u novoj verziji jasno osjećaju karakteristike oba stila.

Shag joj daje opuštenu, pomalo buntovnu estetiku i mnogo kraćih slojeva, dok Rachel donosi uglađeniji oblik i ženstveniji izgled. Zbog toga „Sachel“ može da izgleda razigrano i moderno, ali ne i neuredno.

Ako ste tokom ljeta puštali kosu i sada želite promjenu, jesen je idealan trenutak da isprobate ovu modernu verziju Rachel frizure. Dovoljno je drugačija da osvježi izgled, ali ne zahtijeva drastično skraćivanje kose.

(Lepa i srećna/Mondo)