Šiške će biti hit jeseni: Frizeri poznatih otkrivaju novi trend

Frizeri poznatih predviđaju da će "visper" šiške biti veliki trend za jesen 2026. Saznajte kako izgledaju i zašto su sve popularnije.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Lagane i lepršave šiške biće jedan od velikih trendova za jesen 2026.

"Visper" šiške mogu se nositi na sredini, na stranu ili sklonjene sa lica.

Trend ide ka prirodnijim, mekšim i jednostavnijim frizurama.

Trendovi se posljednjih godina smjenjuju sve brže, pa se pokreti koji su nekada trajali godinama ili decenijama sada pretvaraju u kratkotrajne trendove koji traju svega nekoliko mjeseci. To se vidi i u modi i ljepoti, ali frizure ipak mijenjaju tempo sporije. Ljudi najčešće mijenjaju frizuru sezonski, kada žele da unesu promjenu, a jedan trend koji već neko vrijeme privlači pažnju urednika rubrika o ljepoti jesu šiške.

Bilo da ste sa oduševljenjem ili užasom posmatrali povratak šiški na stranu u stilu 2000-ih ili ste priželjkivali zavjesa-šiške kakve nosi Dejzi Edgar-Džouns, teško je ignorisati količinu inspiracije za šiške koju viđamo posljednjih godina. Kada se pogledaju trendseteri koji najavljuju buduće modne momente, jedna stvar postaje jasna: lagane, lepršave i pernate šiške biće jedan od velikih trendova za kosu koji nam dolazi, a sa tim se slažu i frizeri poznatih.

Šta su "visper" šiške?

"Visper" šiške su lagane, razdvojene šiške nalik zavjesama koje ste u posljednje vrijeme vjerovatno viđali na poznatim damama. Riječ je o dužoj varijanti koja se lako sklanja sa lica, poput one koju nose Majli Sajrus i Zoe Kravic, ali i o šiškama na stranu kakve biraju Bela Hadid i Mika Abdala.

"Volim da ih posmatram kao šiške bez obaveze. Veoma su prilagodljive. Kao da ih imate, ali istovremeno možete da izgledate i kao da ih nemate. Savršene su za svijet u kojem su stalne promjene postale norma, a pažnja nam traje sve kraće", kaže poznati frizer i osnivač brenda Bendžamin Mohapi za magazin "WhoWhatWear".

Bilo da ih nosite kao nježne zavjesa-šiške ili razdvojene šiške na stranu, ovi pramenovi koji uokviruju lice omogućavaju da mijenjate izgled šiški iz dana u dan.

"Imam utisak da su 2026. godina zaista u znaku zavjesa-šiški", kaže poznata frizerka Meril Koken. Ipak, ona očekuje da će žene ove jeseni birati lakšu verziju, umjesto guste i ravno ošišane varijante kakvu nosi Dakota Džonson.

"Ove jeseni vidjećemo da će klijentkinje postati malo smelije. Šiške postaju mekše, ličnije i zaista prilagođene obliku lica i prirodnoj teksturi kose svake osobe. Ono što primjećujem u salonu jeste da klijentkinje više ne traže samo jedan trend. Žele frizuru koja odgovara baš njima", objašnjava Koken.

Prirodnija frizura koja se lako održava

Klijentkinje sve manje žele strogo definisane trendove, a sve više svestranu frizuru koja funkcioniše u svakodnevnom životu. Umjesto savršeno oblikovane kose koja zahtijeva mnogo vremena, traži se stil koji prati prirodno kretanje kose i ne zahtijeva stalno održavanje.

"Manje je važno napraviti savršeno isfeniranu kosu, a važnije je napraviti lijep oblik koji naglašava način na koji se kosa prirodno kreće. Mislim da upravo u tom smjeru šiške idu ove jeseni: postaju prilagođenije, opuštenije i osmišljene tako da rade zajedno sa osobom koja ih nosi, a ne protiv nje", kaže Koken.

Šiške na stranu vraćaju duh 2000-ih

Dok milenijalke "visper" šiške mogu da nose kao klasične zavjesa-šiške, pripadnice generacije Z svoje tanke šiške prebacuju na jednu stranu, odajući počast modi s početka dvehiljaditih.

"Mislim da je pomijeranje šiški na stranu odavno trebalo da se vrati. Igranje sa šiškama, koliko god promjena bila mala, odličan je način da počnete da mijenjate okvir lica", kaže Mohapi. One mogu biti tanke gotovo poput brkova, poput romantičnih pramenova Zoe Kravic, a da i dalje ostave snažan utisak.

Ako želite voluminozniji izgled, možete se ugledati na Miku Abdalu. Glumica iz serije "Of kampus" nosila je guste zavjesa-šiške povučene i pričvršćene na jednu stranu, u neurednoj, ali šik podignutoj frizuri koju je kreirala frizerka i šminkerka Rubi Neves.

"Čim šiške postanu glavna tačka frizure, možete početi da prebacujete gornji dio kose i tako dobijete više volumena, a da pritom ne mijenjate cjelokupan izgled", kaže Mohapi. Za dodatni volumen možete ih četkom oblikovati u suprotnom smjeru ili ih pričvrstiti tamo gdje je potrebno.

Kako jesen bude odmicala, očekuje se sve više prebacivanja šiški na stranu i njihovog uvijanja, ali će šiške i dalje ostati sastavni dio frizure.

Šiške koje se prilagođavaju raspoloženju

Koken smatra da iza ovog trenda postoji i vrlo praktičan razlog - ljudi žele frizure koje će im ujutru uštedjeti vrijeme. Neke žene puštaju da im izraste gušća šiška i prirodno prelaze na nešto mekše, dok druge žele da zadrže mogućnost da imaju šiške, ali ne žele gustu, ravno ošišanu varijantu.

Tanje i razdvojene šiške pružaju više mogućnosti: možete ih nositi razdijeljene po sredini, prebaciti na stranu ili skloniti, u zavisnosti od raspoloženja. Upravo zato se sve više traže frizure koje se lako prilagođavaju, umjesto zahtjevnih šiški koje svakog dana traže feniranje, viklere i lak za kosu.

(Lepa i srećna/Mondo)