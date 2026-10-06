logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Recept za slatko-kiseli kolač od zelenih jabuka: Ne peče se, redaju se piškote, fil, pa slatka pavlaka

Recept za slatko-kiseli kolač od zelenih jabuka: Ne peče se, redaju se piškote, fil, pa slatka pavlaka

Izvor Stvar ukusa
0

Ukoliko volite jesenje slatkiše sa jabukama, ovaj kolač će vas kupiti na prvu. Posebno je zanimljiva kombinacija kiselkastog i slatkog...

Recept za slatko-kiseli kolač od zelenih jabuka Izvor: TikTok/Printscreen/Mała Cukierenka

Osvježavajući kolač bez pečenja koji spaja slatke jabuke, blagu kiselkastu notu i kremasti sloj. Lagan je, izuzetno dekorativan i posebno prija tokom jesenjih dana. Priprema je jednostavna, a kolač se pravi bez uključivanja rerne.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: desert

Porcije / količina: 12

Energetska vrijednost po porciji: 300 kcal

Vrijeme pripreme: 30 min

Ukupno vrijeme: 30 min

Sastojci

Za podlogu:

  • 170 g piškota
  • 100 ml soka od ananasa za natapanje
  • Za fil:
  • 2 tegle pasiranih ili pečenih jabuka, po 860 g
  • 2 kesice želea sa ukusom zelene jabuke
  • 350 ml soka od ananasa
  • Za gornji sloj:
  • 500 ml dobro ohlađene slatke pavlake
  • 2 kašičice vanilin šećera
  • 2 kašičice učvršćivača za šlag
  • 3 kašike šećera u prahu

Priprema

Korak 1: Pripremite žele

Sipajte 350 ml soka od ananasa u šerpicu i zagrijte do ključanja. Dvije kesice želea sipajte u činiju, prelijte vrelim sokom i miješajte dok se potpuno ne otope. Ostavite da se smjesa potpuno ohladi.

Korak 2: Pripremite podlogu

Pleh dimenzija 25 x 25 cm obložite papirom za pečenje. Na dno poređajte piškote, a zatim ih ravnomjerno poprskajte ili premažite sokom od ananasa.

Korak 3: Napravite fil od jabuka

Pečene jabuke iz obje tegle stavite u veću činiju. Ohlađeni žele dodajte u dva navrata, a nakon svakog dodavanja pažljivo promiješajte špatulom kako bi se sve lijepo sjedinilo. Smjesu stavite u frižider da počne blago da se steže. To može potrajati oko 20 do 30 minuta, pa je povremeno provjeravajte.

Korak 4: Rasporedite fil

Kada smjesa od jabuka počne da se zgušnjava, rasporedite je preko piškota i poravnajte površinu. Vratite kolač u frižider i ostavite još 20 do 30 minuta.

Korak 5: Pripremite krem

Dobro ohlađenu slatku pavlaku umutite u čvrst šlag zajedno sa šećerom u prahu, vanilin šećerom i učvršćivačem za šlag.

Korak 6: Završite kolač

Umućenu pavlaku ravnomjerno rasporedite preko sloja jabuka i zagladite površinu. Kolač stavite u frižider najmanje 4 do 5 sati, a najbolje je da odstoji tokom cijele noći.

Za još ljepši presjek, kolač pripremite dan ranije. Tako će se svi slojevi dobro stegnuti, piškote će omekšati, a fil od jabuka će dobiti kompaktnu teksturu. Prije služenja kolač držite dobro ohlađenim i sijecite oštrim nožem.

Možda će vas zanimati

Tagovi

recepti kolači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA