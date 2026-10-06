Recept za slatko-kiseli kolač od zelenih jabuka: Ne peče se, redaju se piškote, fil, pa slatka pavlaka

Ukoliko volite jesenje slatkiše sa jabukama, ovaj kolač će vas kupiti na prvu. Posebno je zanimljiva kombinacija kiselkastog i slatkog...

Izvor: TikTok/Printscreen/Mała Cukierenka

Osvježavajući kolač bez pečenja koji spaja slatke jabuke, blagu kiselkastu notu i kremasti sloj. Lagan je, izuzetno dekorativan i posebno prija tokom jesenjih dana. Priprema je jednostavna, a kolač se pravi bez uključivanja rerne.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: desert

Porcije / količina: 12

Energetska vrijednost po porciji: 300 kcal

Vrijeme pripreme: 30 min

Ukupno vrijeme: 30 min

Sastojci

Za podlogu:

170 g piškota

100 ml soka od ananasa za natapanje

Za fil:

2 tegle pasiranih ili pečenih jabuka, po 860 g

2 kesice želea sa ukusom zelene jabuke

350 ml soka od ananasa

Za gornji sloj:

500 ml dobro ohlađene slatke pavlake

2 kašičice vanilin šećera

2 kašičice učvršćivača za šlag

3 kašike šećera u prahu

Priprema

Korak 1: Pripremite žele

Sipajte 350 ml soka od ananasa u šerpicu i zagrijte do ključanja. Dvije kesice želea sipajte u činiju, prelijte vrelim sokom i miješajte dok se potpuno ne otope. Ostavite da se smjesa potpuno ohladi.

Korak 2: Pripremite podlogu

Pleh dimenzija 25 x 25 cm obložite papirom za pečenje. Na dno poređajte piškote, a zatim ih ravnomjerno poprskajte ili premažite sokom od ananasa.

Korak 3: Napravite fil od jabuka

Pečene jabuke iz obje tegle stavite u veću činiju. Ohlađeni žele dodajte u dva navrata, a nakon svakog dodavanja pažljivo promiješajte špatulom kako bi se sve lijepo sjedinilo. Smjesu stavite u frižider da počne blago da se steže. To može potrajati oko 20 do 30 minuta, pa je povremeno provjeravajte.

Korak 4: Rasporedite fil

Kada smjesa od jabuka počne da se zgušnjava, rasporedite je preko piškota i poravnajte površinu. Vratite kolač u frižider i ostavite još 20 do 30 minuta.

Korak 5: Pripremite krem

Dobro ohlađenu slatku pavlaku umutite u čvrst šlag zajedno sa šećerom u prahu, vanilin šećerom i učvršćivačem za šlag.

Korak 6: Završite kolač

Umućenu pavlaku ravnomjerno rasporedite preko sloja jabuka i zagladite površinu. Kolač stavite u frižider najmanje 4 do 5 sati, a najbolje je da odstoji tokom cijele noći.

Za još ljepši presjek, kolač pripremite dan ranije. Tako će se svi slojevi dobro stegnuti, piškote će omekšati, a fil od jabuka će dobiti kompaktnu teksturu. Prije služenja kolač držite dobro ohlađenim i sijecite oštrim nožem.