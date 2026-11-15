Originalni baskijski čizkejk: Namjerno se peče da dobije zagorjelu koricu, a unutra je kremast

Evo kako da napravite baskijski čizkejk, sa savršeno karamelizovanom koricom i kremastom sredinom.

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Baskijski čizkejk potiče iz San Sebastijana u Španiji, a prepoznatljiv je po tamnoj, gotovo zagorjeloj korici i nevjerovatno kremastoj sredini.

Za razliku od klasičnog čizkejka, ne pravi se sa podlogom od keksa, nema komplikovanih slojeva niti zahtijeva posebnu tehniku pripreme. Svi sastojci se jednostavno sjedine, sipaju u kalup obložen papirom za pečenje i stavljaju u rernu na visoku temperaturu.

Tajna njegovog izgleda je upravo u namjerno karamelizovanoj površini, dok unutrašnjost ostaje mekana i sočna. Posebno je ukusan kada se dobro rashladi, a možete ga poslužiti i uz malo otopljene mliječne čokolade.

Osnovne informacije

Kuhinja: španska

Kategorija: desert

Porcije / količina: 8

Energetska vrijednost po porciji: 780 kcal

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme termičke obrade: 330 minuta

Ukupno vrijeme: 345 minuta

Sastojci

1 kg krem sir

7 jaja

400 g šećera

200 ml slatke pavlake

1 kašika brašna

Za posluživanje:

100 g mliječne čokolade

Priprema

Korak 1: Pripremite sir i rernu

Izvadite krem sir iz frižidera nešto ranije kako bi omekšao i dostigao sobnu temperaturu. Rernu zagrijte na 210 stepeni.

Korak 2: Pripremite smjesu

U veću posudu stavite krem sir, dodajte šećer i jaja, pa sjedinite mikserom, žicom ili varjačom. Zatim sipajte slatku pavlaku i dodajte brašno. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Nemojte predugo mutiti, dovoljno je da se svi sastojci lijepo povežu.

Korak 3: Obložite čizkejk

Okrugli kalup prečnika oko 25 cm obložite papirom za pečenje tako da papir prelazi ivice kalupa. Važno je da ga ne skraćujete, jer će čizkejk tokom pečenja dosta narasti. Sipajte pripremljenu smjesu i blago protresite kalup kako bi se ravnomjerno rasporedila.

Korak 4: Pečenje

Stavite kolač na srednju rešetku i pecite između 35 i 50 minuta, u zavisnosti od toga koliko kremastu sredinu želite. Za mekšu, gotovo tečnu sredinu dovoljno je oko 35 minuta, za kremastu oko 40, dok će nakon 50 minuta kolač biti čvršći i potpuno pečen.

Kada površina postane tamnosmeđa, gotovo zagorjela, a sredina se još blago trese kada pomjerite kalup, kolač je spreman. Ako gornja površina nije dovoljno potamnila, uključite gornji grijač na minut ili dva, ali pažljivo pratite kolač jer može veoma brzo da izgori.

Korak 5: Hlađenje

Isključite rernu i izvadite kolač. Ostavite ga oko sat vremena na sobnoj temperaturi da se postepeno ohladi, a zatim ga prebacite u frižider na najmanje dva sata, najbolje preko noći.

Korak 6: Servirajte

Tek kada se potpuno rashladi, pažljivo uklonite kalup i papir za pečenje. Isijecite na kriške i poslužite. Po želji, mliječnu čokoladu otopite na pari ili u mikrotalasnoj pećnici i prelijte preko parčeta neposredno prije serviranja.