Bakin recept za nabujak od krompira: Ovako su nekada u Jugoslaviji pravili musaku sa šunkom i slaninom

Evo kako da napravite jugoslovenski nabujak od krompira koji liči na musaku, po ovom bakinom receptu.

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Nekada za dobar porodični ručak nije bilo potrebno kupovati skupe sastojke za recept niti provoditi pola dana u kuhinji. Dovoljno je bilo nekoliko krompira, malo suhomesnatih proizvoda i namirnice koje su se uglavnom već nalazile u ostavi.

Tako se pripremao starinski nabujak od krompira, jelo koje podsjeća na musaku, ali se razlikuje po načinu slaganja sastojaka i pripremi preliva.

Kuvani krompir ređa se u slojeve sa šunkom, slaninom i lukom, a zatim preliva mješavinom mlijeka i jajeta, začinjenom kuminom, bijelim biberom i muskatnim oraščićem. Prezle i komadići maslaca na površini daju mu ukusnu, zapečenu koricu.

Osnovne informacije

Kuhinja: Domaća

Kategorija: Glavno jelo

Broj porcija: 6

Energetska vrijednost po porciji: oko 570 kcal

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme termičke obrade: 95 minuta

Ukupno vrijeme: 125 minuta

Sastojci

1 kg krompira

200 g kuvane šunke

75 g mesnate slanine

2 glavice crvenog luka

1 kašičica kumina

2 kašičice soli

1 kašičica bijelog bibera

½ kašičice muskatnog oraščića

1 jaje

250 ml mlijeka

6 kašika prezli

100 g maslaca

Priprema

1. Skuvajte krompir

Krompir dobro operite i stavite u šerpu sa vodom, pa kuvajte u ljusci dok ne omekša. Ocijedite ga i ostavite da se prohladi dovoljno da možete da ga oljuštite.

Zatim ga isijecite na kolutove ili nešto deblje kriške.

2. Pripremite šunku, slaninu i luk

Kuvanu šunku i mesnatu slaninu isijecite na sitne kockice. Crveni luk oljuštite i isijecite na tanke kolutove kako bi se ravnomjerno rasporedio između slojeva krompira.

3. Složite sastojke u posudu

Dno vatrostalne posude ili dubljeg pleha prekrijte polovinom krompira.

Preko njega rasporedite šunku, slaninu i kolutove luka, pa sve prekrijte preostalim krompirom.

4. Napravite preliv

U činiji umutite jaje sa mlijekom, pa dodajte so, bijeli biber, kumin i muskatni oraščić.

Sve dobro sjedinite, a zatim ravnomjerno prelijte preko krompira kako bi tečnost dospjela i između slojeva.

5. Dodajte prezle i maslac

Cijelu površinu pospite prezlama. Maslac isijecite na manje kockice i rasporedite odozgo, tako da se tokom pečenja postepeno topi i daje jelu bogatiji ukus.

6. Ispecite nabujak

Posudu poklopite i stavite u prethodno zagrijanu rernu na 220 stepeni.

Pecite oko 90 do 95 minuta, dok krompir ne upije preliv i svi sastojci se lijepo ne povežu.

7. Poslužite uz salatu

Kada je nabujak gotov, ostavite ga kratko da se prohladi, pa ga sijecite na veće komade.

Poslužite uz kupus salatu, turšiju ili neku drugu sezonsku salatu.

Savjet za savršen nabujak

Krompir nemojte prekuvati. Treba da omekša, ali da zadrži oblik kako se ne bi raspao prilikom ljuštenja i sječenja.

Za izraženiju zapečenu koricu možete otklopiti posudu pred kraj pečenja i ostaviti nabujak još nekoliko minuta u rerni, uz praćenje da površina ne zagori.

(Mondo)