Isprobajte recept za pica rolat od gotovih kora. Hrskav i sočan, idealan je za svaku priliku, a i lako se pravi.

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Kada vam se jede nešto toplo, hrskavo i bogato sirom, pica rolat od gotovih kora može da bude odličan izbor za doručak, večeru ili posluženje za goste.

Priprema se bez miješenja testa, a zahvaljujući premazu od jaja, jogurta i griza, kore tokom pečenja postaju mekane iznutra i lijepo zapečene spolja. Od pola kilograma kora dobijaju se dva velika rolata punjena šunkom, kačkavaljem, kečapom i origanom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: pita

pita Porcije / količina: 8

8 Energetska vrijednost po porciji: 550 kcal

550 kcal Vrijeme pripreme: 20 min

20 min Vrijeme termičke obrade: 30 min

30 min Ukupno vrijeme: 50 min

Sastojci

500 g tankih kora za pitu

4 jajeta

200 ml jogurta

200 g griza

200 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

300 g šunke

300 g kačkavalja

kečap po ukusu

origano po ukusu

susam za posipanje

Priprema

Korak 1: Pripremite premaz za kore

U većoj posudi umutite jaja, dodajte jogurt, griz, ulje i prašak za pecivo. Sve dobro promiješajte da dobijete ujednačenu smjesu kojom ćete premazivati kore.

Korak 2: Složite prvi rolat

Odvojite polovinu pripremljene smjese. Na radnu površinu stavite prvu koru i premažite je, preko nje položite drugu, pa postupak ponavljajte dok ne složite ukupno četiri kore. Petu koru premažite kečapom, rasporedite polovinu narendanog kačkavalja i šunke, pa pospite origanom.

Korak 3: Uvijte drugi rolat

Pažljivo uvijte kore u čvrst rolat, pazeći da nadjev ne ispada sa strane. Na isti način pripremite i drugi rolat od preostalih kora i smjese. Razlika je u tome što petu koru drugog rolata treba tanko premazati smjesom od jaja, jogurta i griza, a zatim rasporediti preostalu šunku i kačkavalj.

Korak 4: Pripremite rolate za pečenje

Poređajte oba rolata u pleh obložen papirom za pečenje. Odozgo ih premažite sa malo ulja i ostatkom smjese za premazivanje, pa pospite susamom.

Korak 5: Ispecite pica rolate

Stavite pleh u prethodno zagrijanu rernu na 220 stepeni i pecite oko 30 minuta, dok rolati ne dobiju zlatnosmeđu koricu. Izvadite ih iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohlade, pa isijecite na parčiće.