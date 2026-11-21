Isprobajte recept za pica rolat od gotovih kora. Hrskav i sočan, idealan je za svaku priliku, a i lako se pravi.
Kada vam se jede nešto toplo, hrskavo i bogato sirom, pica rolat od gotovih kora može da bude odličan izbor za doručak, večeru ili posluženje za goste.
Priprema se bez miješenja testa, a zahvaljujući premazu od jaja, jogurta i griza, kore tokom pečenja postaju mekane iznutra i lijepo zapečene spolja. Od pola kilograma kora dobijaju se dva velika rolata punjena šunkom, kačkavaljem, kečapom i origanom.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: pita
- Porcije / količina: 8
- Energetska vrijednost po porciji: 550 kcal
- Vrijeme pripreme: 20 min
- Vrijeme termičke obrade: 30 min
- Ukupno vrijeme: 50 min
Sastojci
- 500 g tankih kora za pitu
- 4 jajeta
- 200 ml jogurta
- 200 g griza
- 200 ml ulja
- 1 kesica praška za pecivo
- 300 g šunke
- 300 g kačkavalja
- kečap po ukusu
- origano po ukusu
- susam za posipanje
Priprema
Korak 1: Pripremite premaz za kore
U većoj posudi umutite jaja, dodajte jogurt, griz, ulje i prašak za pecivo. Sve dobro promiješajte da dobijete ujednačenu smjesu kojom ćete premazivati kore.
Korak 2: Složite prvi rolat
Odvojite polovinu pripremljene smjese. Na radnu površinu stavite prvu koru i premažite je, preko nje položite drugu, pa postupak ponavljajte dok ne složite ukupno četiri kore. Petu koru premažite kečapom, rasporedite polovinu narendanog kačkavalja i šunke, pa pospite origanom.
Korak 3: Uvijte drugi rolat
Pažljivo uvijte kore u čvrst rolat, pazeći da nadjev ne ispada sa strane. Na isti način pripremite i drugi rolat od preostalih kora i smjese. Razlika je u tome što petu koru drugog rolata treba tanko premazati smjesom od jaja, jogurta i griza, a zatim rasporediti preostalu šunku i kačkavalj.
Korak 4: Pripremite rolate za pečenje
Poređajte oba rolata u pleh obložen papirom za pečenje. Odozgo ih premažite sa malo ulja i ostatkom smjese za premazivanje, pa pospite susamom.
Korak 5: Ispecite pica rolate
Stavite pleh u prethodno zagrijanu rernu na 220 stepeni i pecite oko 30 minuta, dok rolati ne dobiju zlatnosmeđu koricu. Izvadite ih iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohlade, pa isijecite na parčiće.
Ne prepunjavajte rolate:
Ostavite malo prostora uz ivice kako nadjev ne bi izlazio tokom pečenja.