Isjeckano voće praktičan je izbor za brzu užinu, ali nije svako pakovanje jednako svježe i bezbjedno. Nutricionisti otkrivaju četiri znaka na koja treba obratiti pažnju prilikom kupovine i savjetuju kako da voće pravilno čuvate.

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Bili ste na putu i ne sjećate se kada ste posljednji put pojeli parče voća? Organizujete okupljanje i potrebno vam je dovoljno voća za veće društvo? Ili vam se jednostavno jede sočna užina spremna za konzumaciju odmah? Polica sa isjeckanim voćem jedno je od najpraktičnijih mjesta u supermarketu. Uz to, štedi vam trud oko ljuštenja i sječenja zahtjevnih, bodljikavih ili teških plodova poput nara, ananasa ili dinje.

Ipak, prije nego što sa kutijom isjeckanog voća krenete ka kasi, kako da znate da li mu je prošao vrhunac svježine? Nutricionisti otkrivaju četiri znaka za uzbunu na koje treba obratiti pažnju pri kupovini, kako treba da izgleda kvalitetno isjeckano voće, kao i najbolje savjete za kupovinu i čuvanje kako bi ostalo svježe i ukusno.

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Znaci za uzbunu kod kupovine isjeckanog voća

1. Oštećena ambalaža

Kada priđete rashladnoj vitrini sa voćem, prva stvar koju treba da provjerite je pakovanje. Ako uzmete kutiju i primijetite da poklopac nije potpuno zatvoren ili da ambalaža curi, to je jasan znak da je vratite na policu.

"Izbjegavajte pakovanja sa pokidanim pečatom, pukotinama, curenjem ili neobičnim naduvavanjem", kaže dijetetičarka Ejmi Dejvis za portal EatingWell. "Oštećena ambalaža može izložiti voće nečistoćama ili nebezbjednim temperaturama, dok naduvenost može ukazivati na stvaranje gasova usljed aktivnosti mikroorganizama. Pošto isjeckano voće nema svoju prirodnu zaštitnu koru, ispravno pakovanje je presudno za bezbjednost hrane."

Dok pregledate kutiju, provjerite i datum. "Kupcima uvijek savjetujem da pogledaju rok upotrebe kada je istaknut. Datum nije čarobni prekidač za bezbjednost hrane, ali vam može pomoći da izaberete voće koje je svježije i najboljeg kvaliteta", dodaje nutricionistkinja Grejs Deroča.

2. Višak tečnosti na dnu

Sljedeće što treba da pogledate je dno posude – da li voće pliva u tečnosti? Pojedino konzervirano ili dugotrajno voće, poput breskvi ili mandarina, pakuje se u soku ili sirupu i to je sasvim normalno. Međutim, u rashladnim vitrinama sa svježe isjeckanim voćem, koje se prodaje bez dodate tečnosti, neuobičajeno velika količina soka na dnu znak je da voće počinje da propada.

Sječenjem se narušava spoljašnji zaštitni sloj ploda, zbog čega vlaga i hranljive materije izlaze napolje, što olakšava razmnožavanje mikroorganizama, objašnjava Deroča. "Ako voće stoji u mnogo tečnosti, vjerovatno se razgrađuje i gubi svježinu. Višak tečnosti pogoduje razvoju bakterija, pa u tom slučaju izaberite drugu kutiju", ističe nutricionistkinja Jasi Ansari. Dok je mala količina prirodnog soka sasvim u redu, preskočite pakovanje u kojem voće doslovno pliva, naročito ako primijetite i druge znake kvarenja.

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3. Promjena boje i loša tekstura

Višak tečnosti često prati i gubitak svježine, pa pažljivo osmotrite boju i strukturu komadića. Da li izgledaju sluzavo, gnjecavo ili raspadnuto? To su sigurni pokazatelji da je voće pokvareno.

Svježe isjeckano voće treba da bude živih boja i primamljivog izgleda, kaže Deroča. "Ako primijetite bjeličastu buđ, neobične tamne mrlje ili komade koji se raspadaju, uzmite drugo pakovanje."

Ipak, blago tamnjenje ne mora uvijek biti razlog za paniku. "Blaga promjena boje je često prirodna enzimska reakcija kada je isječeno voće izloženo kiseoniku i ne znači automatski da nije bezbjedno za jelo", napominje ona. Međutim, ako na mekom, isječenom voću ugledate buđ, nemojte samo skloniti zahvaćene komade i pojesti ostatak – najbezbjednije je da bacite cijelo pakovanje.

Čak i kada nije pokvareno, voće koje je izgubilo svjež izgled neće imati dobar ukus. "Izblijedjele boje ili providne ivice pokazuju da je voću prošlo najbolje vrijeme. Gubitak jarke boje je signal da je došlo do oksidacije i gubitka nutrijenata. Takvo voće će vjerovatno imati vodenast ukus i gnjecavu teksturu, uz nešto manju nutritivnu vrijednost", dodaje Dejvis.

4. Čuvanje na neodgovarajućoj temperaturi

Na kraju, obratite pažnju na to gdje je voće izloženo. Isjeckano voće mora da se čuva na temperaturi od najviše 4 °C, naglašava Dejvis. "Ako se ovakvo voće drži na sobnoj temperaturi, najbolje je da ga zaobiđete, jer toplije okruženje dovodi do naglog razmnožavanja bakterija", upozorava ona.

Pošto je uklanjanjem kore izgubilo prirodnu barijeru, hlađenje je od presudne važnosti. Štetne bakterije poput salmonele, listerije i ešerihije koli mogu kontaminirati svježe sječene proizvode. Držanje u frižideru usporava rast bakterija, iako ne uklanja u potpunosti rizik od kontaminacije.

Kako treba da izgleda kvalitetno isjeckano voće?

Sada kada znate šta treba izbjegavati, evo na šta treba da se fokusirate:

Svježa, prirodna boja: Voće treba da zadrži svoju prirodnu nijansu i izgleda zrelo i svježe.

Voće treba da zadrži svoju prirodnu nijansu i izgleda zrelo i svježe. Komadi koji drže oblik: Birajte parčiće koji su čvrsti i sočni, a izbjegavajte one koji djeluju isušeno, smežurano ili gnjecavo.

Birajte parčiće koji su čvrsti i sočni, a izbjegavajte one koji djeluju isušeno, smežurano ili gnjecavo. Neoštećeno pakovanje: Uzmite čistu posudu sa potpuno zatvorenim poklopcem, bez pukotina, curenja ili naduvenosti.

Uzmite čistu posudu sa potpuno zatvorenim poklopcem, bez pukotina, curenja ili naduvenosti. Rashladna vitrina: Isjeckano voće kupujte isključivo iz frižidera.

Isjeckano voće kupujte isključivo iz frižidera. Svjež datum pakovanja: Idealno je da izaberete pakovanje sa što skorijim datumom pakovanja i dovoljno dana prije isteka roka trajanja.

Idealno je da izaberete pakovanje sa što skorijim datumom pakovanja i dovoljno dana prije isteka roka trajanja. Vjerujte svojim čulima: Sam izgled nije potpuna garancija bezbjednosti. Prije prvog zalogaja provjerite miris i teksturu i ako vam bilo šta djeluje sumnjivo, nemojte jesti.

Savjeti za kupovinu i čuvanje kod kuće

Pored prepoznavanja dobrih i loših znakova u radnji, nutricionisti savjetuju i nekoliko jednostavnih navika:

Rashladni dio ostavite za kraj kupovine: Uzmite isjeckano voće pred sam odlazak na kasu kako bi što kraće bilo van frižidera, a tokom toplijih mjeseci potrudite se da ga što prije donesete kući i rashladite.

Uzmite isjeckano voće pred sam odlazak na kasu kako bi što kraće bilo van frižidera, a tokom toplijih mjeseci potrudite se da ga što prije donesete kući i rashladite. Kupujte samo onoliko koliko možete da pojedete: Isjeckano voće ima znatno kraći rok trajanja od cijelog, pa kupite količinu koju realno možete da potrošite u roku od nekoliko dana.

Isjeckano voće ima znatno kraći rok trajanja od cijelog, pa kupite količinu koju realno možete da potrošite u roku od nekoliko dana. Pazite na vrijeme van frižidera: Ne ostavljajte isjeckano voće na sobnoj temperaturi duže od dva sata – odnosno duže od jednog sata ako je napolju temperatura viša od 32 °C. Bilo da pravite ljetnji roštilj ili pakujete užinu za posao, hlađenje smanjuje rizik od trovanja hranom.

Ne ostavljajte isjeckano voće na sobnoj temperaturi duže od dva sata – odnosno duže od jednog sata ako je napolju temperatura viša od 32 °C. Bilo da pravite ljetnji roštilj ili pakujete užinu za posao, hlađenje smanjuje rizik od trovanja hranom. Odmah ga pojedite ili vratite u frižider: Čim stignete kući, stavite kutiju u frižider (na 4 °C ili niže). Ako planirate da ga pojedete odmah, to je u redu, samo ga nemojte ostavljati da satima stoji na stolu.

Čim stignete kući, stavite kutiju u frižider (na 4 °C ili niže). Ako planirate da ga pojedete odmah, to je u redu, samo ga nemojte ostavljati da satima stoji na stolu. Razmislite o tome da ga sami isiječete: Kupite cijelo voće, dobro ga operite pod mlazom vode i isijecite čistim nožem na čistoj dasci. Možete pripremiti porcije za nekoliko dana unaprijed, spakovati ih u dobro zatvorenu posudu u frižideru i uživati u maksimalnoj svježini.

(Mondo)