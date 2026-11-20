Saznajte kako je jedna Sandra potpuno promijenila izgled svoje kuhinje bez rušenja, nereda i majstora!

Izvor: TikTok / bysandravega

Kuhinja je prostorija u kojoj većina žena provodi puno vremena, pa prirodno žele da taj prostor bude praktičan za svakodnevno korišćenje, ali i da estetski odgovara ukusu vlasnice. Za lijepu i modernu renoviranu kuhinju treba mnogo novca, ali ponekad je dovoljno malo ulaganja, ali puno truda i ljubavi, pa da se njen kompletan izgled promijeni!

Toi je pokazala na TikToku Sandra Vega, koja se pohvalila izgledom svoje kuhinje prije i poslije ovog poduvata.

Zanimljivo je da Sandra baš ni za šta nije zvala majstore, niti je bilo lupanja zidova i velikog nereda. Kako kaže, povremeno je bilo toliko izazovno i stresno da je pomišljala da odustane, ali na kraju se isplatilo!

Naime, skučena kuhinja od samo pet kvadrata, prepuna uređaja, plus mašina za veš koja nema gdje drugo da stoji, elementi sa mermernom šarom i osjećaj nedosatatka svjetlosti gušili su Sandru svaki put kad bi kročila u kuhinju, što je veoma često, s obzirom da ima dvoje male djece.

Izvor: TikTok / bysandravega

Tako je prvo odlučila da će kuhinjom dominirati bijela boja, kako bi djelovala svjetlije. Zatim je zamijenila mjesto sudoperi i šporetu - šporet je sada blizu prozora, što je sjajno zbog mirisa tokom kuvanja, a odlučila se za ugradnu ploču i rernu ispod. Zastarjele ploče zamijenile su potpuno bijele tapete, dok su kuhinjski frontovi oživjeli uz promjenu u bijelo.

Sandra je izabrala radnu ploču u boji drveta, koja je divan spoj sa bijelom, a bijela sudopera se savršeno uklopila u novu estetiku svjetle i čiste kuhinje. Dovoljno je bilo skloniti staru zavjesu kako bi se prostorija ispunila dnevnom svjetlošću, a umjesto stola ispod prozora, sada je tu produžetak radnog djela sa svojim skladišnim prostorom i dodatnim mjestom za odlaganje pribora ili hrane tokom kuvanja.

Vidi opis Sandra je sama renovirala malu kuhinju, bez rušenja, majstora i za male pare: Svi sada žele da urade isto Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TikTok / bysandravega Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: TikTok / bysandravega Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: TikTok / bysandravega Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: TikTok / bysandravega Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: TikTok / bysandravega Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: TikTok / bysandravega Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sandrin poduhvat je još jedan dokaz da za veliku promjenu ponekad ne treba samo novac, već mnogo više volje i želje da se za nešto i sami potrudimo.

(Mondo)