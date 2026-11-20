Australijski naučnici kažu da alergije mogu da nastanu zbog nepravilnosti u prenosu energije kroz zidove ćelija koje oblažu kožu, crijeva, nos, pluća i jednjak, a ne zbog imunog sistema, kako se ranije smatralo.

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Alergije mogu da nastanu kada mitohondrije epitelnih ćelija ne uspiju da zadovolje energetske i stresne zahtjeve u aktuelnom oruženju, što uzrokuje da ćelije prelako pokreću imunološki odgovor, navodi se u saopštenju australijskog Univerziteta Grifit.

"Šezdeset godina smo učili da alergije počinju sa imunološkim sistemom i da se barijera ruši kao posljedica toga, ali naš rad sugeriše da bi moglo da bude obrnuto", izjavio je vođa studije profesor Piter Smit, klinički imunolog na Univerzitetu Grifit.

Istraživači su analizirali veliku količinu podataka o alergijama iz dosijea 3.776 pacijenata.

Dokazi su bili najjači kod eozinofilnog ezofagitisa, alergijske bolesti jednjaka, prenijela je agencija Sinhua.

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu "Alergija", ukazuju na to da mnogi odvojeni okidači, uključujući prerađenu hranu, zagađenje, mikroplastiku, deterdžente, gubitak dijetetskih vlakana i ranu upotrebu antibiotika, mogu da utiču na energetski kapacitet ćelija koje oblažu dijelove tijela.

Ovi nalazi bi mogli da objasne zašto se alergije često vraćaju nakon prestanka liječenja, jer postojeći lijekovi ciljaju nizvodnu upalu, a ne uzrok, rekli su istraživači.

Oni su dodali da će sljedeći korak biti ispitivanje graničnih ćelija kod odojčadi, prije nego što se alergije razviju.

(Mondo)