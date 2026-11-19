Ovo drvo je prema Ginisovoj knjizi rekorda najopasnije drvo na svijetu.

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Zamislite da šetate tropskom plažom, uhvati vas iznenadni pljusak i vi potrčite pod prvu krošnju da se sklonite. Ukoliko je u pitanju drvo manšinel (Hippomane mancinella), napravili ste životnu grešku. Ovo naizgled sasvim obično primorsko drvo sa sitnim zelenim plodovima Ginisova knjiga rekorda zvanično je proglasila najopasnijim na svijetu, i to sa debelim razlogom.

Manšinel raste na području Floride, posebno u Everglejdsu, kao i duž obala Kariba, a stručnjaci sa Univerziteta Floride upozoravaju da je bukvalno svaki njegov dio smrtonosno otrovan.

Smrtonosne kapi kiše i otrovni dim

Kora, grane, lišće i plodovi ovog drveta luče gusti mliječni sok koji u dodiru sa kožom izaziva teške plikove nalik opekotinama.Toliko je toksičan da je opasno čak i samo stajati ispod krošnje dok pada kiša, kapi koje se slivaju niz lišće pokupe otrov i prže kožu na koju padnu.

Ukoliko vam ovaj sok dospije u oči, izaziva privremeno sljepilo, a ništa manje opasan nije ni dim. Ako neko pokuša da zapali ovo drvo, dim može trajno da ošteti vid svima koji se nađu u blizini.

"Mala jabuka smrti"

Najveća zamka krije se u njegovim plodovima koji neodoljivo podsjećaju na sitne, sočne zelene jabuke. Prema podacima Ginisove knjige rekorda, samo jedan zalogaj dovoljan je da izazove stravične plikove, oticanje disajnih puteva i neizdrživ bol.

Upravo zbog toga su ga španski konkvistadori nazvali "manzanilla de la muerte" - u prevodu "mala jabuka smrti". Istorijski zapisi kažu da je čuveni španski istraživač Huan Ponse de Leon 1521. godine stradao upravo nakon što je u borbi pogođen strijelom čiji je vrh bio premazan sokom manšinela, prenosi N1info.ba.

Koliko je ovaj plod varljiv, najbolje svjedoči iskustvo jedne ljekarke koja ga je slučajno zagrizla. Ona je kasnije opisala da je prvi zalogaj bio prijatno sladak, ali se već nakon nekoliko sekundi pojavilo neobično peckanje u ustima, koje se ubrzo pretvorilo u pakleni bol i gušenje. Zato su na mjestima gdje ovo drvo raste danas postavljeni jasni znaci upozorenja, jer u ovom slučaju, prirodi se zaista ne prilazi.