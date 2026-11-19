Uživajte u receptu za karamel kolač koji se lako pravi. Spoj slatkog i slanog ukusa oduševiće sve ljubitelje slatkiša.

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Spoj slatkog karamela i nekoliko zrnaca krupne morske soli daje ovom kolaču poseban ukus kojem je teško odoljeti.

Ispod bogatog preliva nalazi se mekana puterasta kora sa vanilom, dok se na vrhu nalazi sloj domaćeg karamela koji nakon hlađenja postaje fino kremast.

Priprema ne zahtijeva posebne poslastičarske vještine, a kolač se lijepo siječe na kocke i može da se posluži uz kafu ili kao desert nakon svečanog ručka.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Kategorija: kolač

Porcije / količina: 6

Energetska vrijednost po porciji: 650 kcal

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme termičke obrade: 40 minuta

Ukupno vrijeme: 55 minuta

Sastojci

Za koru:

250 g brašna

150 g maslaca

130 g šećera

3 jaja

100 ml mlijeka

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica ekstrakta vanile

prstohvat soli

Za slani karamel:

180 g šećera

150 ml slatke pavlake

60 g maslaca

1/2 kašičice morske soli

Za posipanje:

krupna morska so po ukusu

Priprema

Korak 1: Umutite smjesu za koru

Omekšali maslac i šećer mutite mikserom dok ne dobijete svijetlu i pjenastu smjesu. Dodajte jaja jedno po jedno, uz neprestano mućenje, pa umiješajte ekstrakt vanile.

Korak 2: Dodajte suve sastojke

Pomiješajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Postepeno ih dodajte u smjesu sa maslacem, naizmjenično sa mlijekom. Kratko mutite dok ne dobijete ujednačeno tijesto.

Korak 3: Ispecite koru

Smjesu rasporedite u pleh dimenzija približno 20 × 30 cm obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 25 minuta. Provjerite čačkalicom da li je kora pečena, pa je ostavite da se potpuno ohladi.

Korak 4: Napravite karamel

Šećer sipajte u šerpu sa debljim dnom i zagrijavajte na umjerenoj temperaturi dok se ne otopi i dobije zlatnoćilibarnu boju. Nemojte ga miješati kašikom, već po potrebi blago protresite šerpu.

Korak 5: Dodajte pavlaku i maslac

Sklonite šerpu sa ringle i pažljivo ulijte prethodno zagrijanu slatku pavlaku. Smjesa će početi intenzivno da pjeni, zato je dodajte polako. Vratite na tihu vatru i miješajte dok se karamel potpuno ne sjedini. Dodajte maslac i morsku so, pa nastavite da miješate dok ne dobijete gladak krem.

Korak 6: Prelijte kolač

Ostavite karamel nekoliko minuta da se prohladi i blago zgusne, a zatim ga ravnomjerno rasporedite preko ohlađene kore. Pospite sa malo krupne morske soli i ostavite da se stegne prije sječenja na kocke.