Šta u modernim stanovima izbacuju iz dnevne sobe? Nekada je bilo obavezno i hit, a sada dizajneri preporučuju drugačije rješenje.

Izvor: Shutterstock

Nekada je bilo gotovo nezamislivo zamisliti dnevnu sobu bez velikog tepiha koji prekriva skoro cio pod. Bio je simbol topline, udobnosti i lijepo uređenog doma, ali se navike u opremanju enterijera mijenjaju. Danas se sve više pažnje posvećuje otvorenijem prostoru, jednostavnijem održavanju i detaljima koji ne zauzimaju previše mjesta.

Veliki tepisi polako ustupaju mjesto manjim modelima koji se postavljaju samo tamo gdje su zaista potrebni. Umjesto da prekrivaju čitavu površinu poda, oni se najčešće nalaze ispred sofe ili ispod klub-stola, gdje jasno izdvajaju kutak za odmor.

Zašto se odustaje od velikih tepiha?

Iako tepisi prostoru daju toplinu i ublažavaju zvukove, imaju i jednu manu koja mnogima smeta. U njihovim vlaknima lako se zadržavaju prašina, mrvice, dlake kućnih ljubimaca i različite nečistoće. Ako se nešto prospe, čišćenje može biti posebno zahtjevno, naročito kada tečnost prodre duboko u materijal.

Manji tepisi zato predstavljaju praktičniju opciju. Lakše se pomjeraju, usisavaju i čiste, a mogu i jednostavno da se zamijene kada poželimo da osvježimo izgled dnevne sobe.

U galeriji ispod pogledajte koji modeli tepiha nikada ne izlaze iz mode!

Vidi opis Ovo sad svi izbacuju iz dnevne sobe: Od kada ga nema kuća se lakše čisti i izgleda moderno Tepih u dnevnoj sobi Tepih od prirodnih vlakana Tepih u dnevnoj sobi Tepih od prirodnih vlakana Okrugli tepih neutralne boje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: followtheflow/shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Sunology/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Africa Studio/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Sunology/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: united photo studio/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Novi trend: Kombinovanje više tepiha

Jedan od zanimljivih trendova za 2026. godinu jeste slojevito postavljanje tepiha. Umjesto jednog velikog modela, kombinuju se dva manja ili se preko jednostavnog tepiha od prirodnih vlakana postavlja drugi, manji i upečatljivijeg dezena.

Posebno su popularni modeli sa izraženom teksturom, geometrijskim šarama, jednobojni tepisi, ali i oni okruglog ili nepravilnog oblika. Vuna, juta i sisal izdvajaju se kao zanimljivi prirodni materijali, mada treba imati na umu da pojedini od njih zahtijevaju pažljivije održavanje.

Kada se odlučite za manje tepihe, veći dio poda ostaje vidljiv, pa i sam pod postaje važan dio dekoracije. Drvo daje prirodan i topao izgled, dok su vinilne podne obloge praktične za održavanje i dostupne u različitim dezenima. Laminat je povoljnija alternativa, ali je osjetljiviji na oštećenja.

To ne znači da veliki tepisi više nemaju mjesto u dnevnoj sobi. Ipak, savremeno uređenje sve više daje prednost fleksibilnim rješenjima koja prostor čine prozračnijim i jednostavnijim za održavanje.