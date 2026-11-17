Trik ako vam se veš sporo suši, ovo rade u hotelima i stvarno djeluje!

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Tokom hladnijih dana sušenje veša u stanu može da potraje satima, a ponekad se dogodi da omiljena majica ili košulja nisu spremne ni do sljedećeg jutra. Ipak, postoji jednostavan trik koji se koristi u hotelima, a može da pomogne i kod kuće. Potrebni su vam samo jedan veliki, suv peškir i nekoliko minuta vremena.

Riječ je o metodi koja se naziva „burrito“, jer se mokra odjeća umotava u peškir poput tortilje. Na ovaj način tkanina predaje višak vode peškiru, pa odjeća ostaje znatno manje vlažna i može mnogo brže da se osuši.

Kako funkcioniše trik sa peškirom?

Postupak je jednostavan i ne zahtjeva nikakve posebne uređaje. Najprije raširite veliki, suvi peškir na ravnu površinu, poput stola ili poda. Preko njega položite mokar komad odjeće i poravnajte ga tako da što veća površina tkanine bude u dodiru sa peškirom.

Zatim sve zajedno čvrsto urolajte, tako da odjeća ostane unutar peškira. Kada dobijete čvrst valjak, lagano ga pritiskajte stopalima, pomjerajući se od jednog kraja do drugog. Peškir će upiti veliki dio vode iz odjeće.

Na kraju odmotajte peškir, izvadite odjeću i okačite je na vešalicu ili sušilicu. Primjetićete da je mnogo manje mokra nego prije ovog postupka, pa će joj za potpuno sušenje biti potrebno znatno manje vremena.

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Kada je ovaj trik najkorisniji?

Metoda je posebno praktična kada vam je hitno potreban jedan komad odjeće. Možete je isprobati kada operete omiljenu majicu koju želite da obučete istog dana, kada ste na putovanju ili kada tokom zime nemate dovoljno prostora i vremena za sušenje veša.

Ipak, ovaj postupak nije namenjen velikoj količini opranog veša. Ako biste svaki komad odjeće posebno umotavali u peškir, to bi oduzelo dosta vremena, a peškir bi se brzo natopio vodom. Zato je najbolje da metodu koristite za pojedinačne komade garderobe.

Zašto nije dobro stavljati mokar veš direktno na radijator?

Kada napolju zahladni, mnogi mokru odjeću stavljaju direktno na radijator, vjerujući da će se tako najbrže osušiti. Međutim, voda koja isparava iz tkanine povećava vlažnost vazduha u prostoriji.

Ako se prostor ne provjetrava redovno, višak vlage može doprinijeti pojavi kondenzacije, buđi i neprijatnog mirisa. Osim toga, prekrivanje radijatora mokrom odjećom ometa širenje toplote po prostoriji.

Zato je bolje da sušilicu postavite u blizini radijatora, ali tako da ne blokira protok toplote, uz redovno provjetravanje. A kada vam je potrebno da brzo osušite samo jednu majicu, trik sa peškirom može da bude veoma praktično rješenje.

(Mondo)