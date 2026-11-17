Koje drvo vi najviše volite da koristite za grijanje? Bukvu, hrast, bagrem ili neko drugo?

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Iako se na stovarištima i u narodu bukva i hrast tradicionalno spominju kao neprikosnoveni standard za grijanje, bagrem na terenu decenijama uživa veliko poverenje pojedinih domaćina Riječ je o drvetu izuzetno guste i tvrde strukture koje daje jaku, dugotrajnu toplotu i pravi odličan žar, što je neprocenjivo tokom dugih i hladnih zimskih noći.

Ono što bagrem čini izuzetno praktičnim jeste njegova prirodna otpornost na vlagu — za razliku od hrasta koji zahtijeva dugo sušenje i po godinu dana da ne bi samo tinjao u peći, bagrem se može ložiti znatno brže nakon sječe. Jedina sitna mana mu je što umije da pucketa i izbacuje žar dok gori, pa traži malo više opreza ako se koristi u otvorenim kaminima, dok je za klasične peći i šporete odličan izbor.

Razumijevanje kvaliteta drveta za ogrev svodi se na nekoliko vrlo jednostavnih, ali ključnih pravila koja svaka kuća treba da zna. Na prvom mjestu je uvijek procenat vlage. Suvo drvo pruža dvostruko više energije od sirovog, lakše se razgorijeva, ne stvara neprijatan dim i ne ostavlja opasnu smolu u dimnjaku.

vatra

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Pored suvoće, izuzetno je važna i sama zapreminska težina. Tvrda drva, u koja pored bagrema spadaju i bukva, hrast i grab, prirodno nude znatno veću toplotnu moć po kilogramu nego meka drva poput topole, lipe ili čamovine. Takođe, vrijednost drveta zavisi i od toga koliko je zdravo, jer prošupljena ili trula stabla gube na masi i daju znatno manje toplote.

Kada se kupuju drva kod nas, uvek valja obratiti pažnju na razliku između takozvanog prostornog metra i čistog kubika. Prostorni metar predstavlja kocku dimenzija metar sa metar u kojoj su drva složena zajedno sa prirodnim šupljinama između cjepanica, što u praksi daje oko sedamdeset posto čiste drvne mase. Pri kupovini cjepanih drva na paletama ili prosutih iz kamiona, taj prazan prostor biva još veći.

U našoj tradiciji i svakodnevnoj praksi, bukva je i dalje najtraženija jer se lako cijepa, gori mirnim i čistim plamenom i ne ostavlja jak miris u kući. Odmah iza nje po popularnosti i kvalitetu nalazi se grab, koji važi za apsolutnog šampiona po gustini i toplotnoj snazi, iako se zbog težine obrade rjeđe prodaje samostalno. Sa druge strane, hrast i cer daju odličan, dugotrajan žar, ali zahtijevaju najviše strpljenja jer moraju da odleže i do godinu dana kako bi se dobro osušili. Bagrem se tu pojavljuje kao najpametnija kompromisna opcija - izuzetno je jak, brzo stigne za loženje i donosi vrhunsku toplotu za uloženi novac.