Da li je bolja kvarcna, uljana ili ventilatorska grijalica: U čemu je razlika i čime je najisplativije grijati se?

Saznajte koja grijalica je najisplativija za grijanje: kvarcna, uljana ili ventilatorska. Uporedite efikasnost i potrošnju energije.

Izvor: Shutterstock

U domovima koji se griju na struju svaki početak grejne sezone donosi istu dilemu, kako se ugrijati a ne opteretiti kućni budžet visokim računima za struju. Kvarcne i ventilatorske grijalice, uljani radijatori, konvektori i klima-uređaji razlikuju se po načinu rada, brzini zagrijavanja i mogućnosti održavanja željene temperature. Ipak, kada je riječ o potrošnji električne energije, neke razlike nisu onakve kakve bi potrošači očekivali.

Da li skuplji uređaj automatski znači i manji račun za struju? Koja grijalica je pogodnija za duže zagrijavanje prostorije i zašto klima-uređaj može da bude ekonomičniji od klasične električne grijalice? Odgovori zavise od snage uređaja, načina rada, kvaliteta izolacije i uslova u kojima se koristi.

Kvarcna grijalica

Kvarcna grijalica zagrijava prvenstveno osobe i predmete na koje je usmjereno njeno toplotno zračenje. Zbog toga može biti praktična kada sjedite na jednom mjestu i želite brzo da osjetite toplotu, bez potrebe da se odmah zagrije čitava prostorija.

Uljani radijator

Uljani radijator zagrijava ulje unutar uređaja, a ono potom prenosi toplotu na okolinu. Potrebno mu je vrijeme da se zagrije, ali nastavlja da emituje toplotu i nakon isključivanja, dok se hladi. To, međutim, ne znači da samim tim troši manje električne energije za istu količinu isporučene toplote, ali prednost može biti u načinu i kontinuitetu zagrijavanja.

grijalica

Izvor: Shutterstock

Ventilatorska grijalica

Ventilatorska grijalica brzo zagrijava vazduh i može biti korisna kada želite da se manja prostorija brzo zagrije. Nedostaci mogu biti buka i osjećaj strujanja vazduha, a uređaj treba postaviti tako da ništa ne ometa protok vazduha.

Konvektor zagrijava vazduh koji zatim cirkuliše kroz prostoriju. Može biti praktičan za održavanje temperature, naročito ako ima odgovarajući termostat, ali njegova efikasnost u stvarnoj upotrebi zavisi od uslova u prostoriji i načina korišćenja.

Električna grijalica

Kod većine ovih električnih grijalica direktno pretvaranje električne energije u toplotu odvija se sa približno istom efikasnošću na mjestu korišćenja. Zato dvije grijalice slične snage, koje rade isto vrijeme punom snagom, mogu imati sličnu potrošnju bez obzira na to što se drugačije zagrijavaju i raspoređuju toplotu.

Zašto klima-uređaj može da bude ekonomičniji za grijanje?

Klima-uređaj koji radi u režimu grijanja može biti znatno efikasniji od klasične električne grijalice. Razlog je u tome što inverter klima, odnosno toplotna pumpa vazduh–vazduh, ne proizvodi svu toplotu direktno iz električne energije, već prenosi toplotu iz spoljnog vazduha u prostoriju.

klima uredjaj

Izvor: Shutterstock

Zbog toga može da isporuči više toplote po jednom kilovat-satu utrošene električne energije. Kolika će ta prednost biti zavisi od konkretnog modela, spoljne temperature, podešene temperature u prostoriji i uslova rada. To ne znači da je svaka klima uvijek najpovoljnije rješenje. Važni su njena efikasnost pri niskim temperaturama, odgovarajuća snaga za prostor koji se zagrijava, stanje uređaja i kvalitet izolacije.

Ako se grijete klimom, provjerite preporučeni način rada i redovno održavajte filtere. Kod većeg broja domaćinstava upravo izbor načina grijanja, a ne samo izbor između dvije klasične grijalice, može imati najveći uticaj na potrošnju.

Koja grijalica je onda najbolji izbor?

Odgovor ne zavisi samo od vrste uređaja, već i od toga šta želite da zagrijete. Ako vam je potrebno da brzo zagrijete prostor u kojem kratko boravite, jedna vrsta grijalice može biti praktičnija od druge. Za duže zagrijavanje prostorije važni su termostat, raspodjela toplote i toplotni gubici, dok klima-uređaj može biti ekonomičniji izbor ako je odgovarajuće dimenzionisan i efikasan u uslovima u kojima se koristi.

Prije kupovine zato nemojte gledati samo cijenu uređaja ili obećanja o „brzoj“ toploti. Provjerite njegovu snagu, mogućnosti regulacije temperature i podatke o efikasnosti, a zatim razmislite koliko sati dnevno ćete ga koristiti. Najvažnije je da izaberete uređaj koji odgovara vašem prostoru i potrebama, jer ni najjeftinija grijalica nije nužno najpovoljnija ako zbog načina korišćenja troši mnogo struje.

U galeriji pogledajte jednu malu kuću koja se lako grije, sa odličnom dogradnjom.

Vidi opis Da li je bolja kvarcna, uljana ili ventilatorska grijalica: U čemu je razlika i čime je najisplativije grijati se? Mala kuća od 62 kvadrata sa odličnom dogradnjom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Youtube / Tiny House Expedition Br. slika: 17 17 / 17

Tekst: Biznis Kurir / Lepa&Srećna