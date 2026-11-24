Mislite da vas mačka ne sluša? Veterinari otkrivaju šest riječi koje mačke mogu da prepoznaju i povežu sa svakodnevnim situacijama.

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Ako imate mačku, sigurno vam se barem jednom dogodilo da je pozovete, a ona se pravi da vas ne čuje. Međutim, dovoljno je da izgovorite riječ "hrana" ili "poslastica" i ona se odjednom stvori pored vas. Iako često djeluje kao da nas potpuno ignorišu, mačke zapravo mnogo pažljivije slušaju nego što mislimo.

Prema mišljenju veterinara, mačke mogu da prepoznaju određene riječi koje svakodnevno koristimo. To ne znači da razumiju ljudski jezik na isti način kao ljudi, ali vremenom nauče da povezuju određene zvukove sa konkretnim događajima, rutinama i nagradama.

Veterinari dr Sara Vuten i dr Metju Murdok objašnjavaju da mačke najlakše pamte riječi koje se često ponavljaju u istim situacijama. Kada, na primjer, svakog dana prije obroka izgovorite istu riječ, vaš ljubimac će vremenom da nauči da taj zvuk najavljuje nešto što voli.

Upravo zbog toga postoji šest riječi koje mačke posebno lako prepoznaju.

1. Večera

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Nije slučajno što se vaša mačka iznenada pojavi u kuhinji čim pomenete večeru. Ako svakodnevno koristite istu riječ prije nego što joj sipate hranu, vrlo brzo će početi da je povezuje sa obrokom.

Veterinarka Sara Vuten objašnjava da mačka može da počne da mjauče, trči prema kuhinji ili se vrzma oko posude čim čuje poznati zvuk.

2. Poslastica

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Ovo je vjerovatno jedna od omiljenih riječi svakog ljubimca. Mačke brzo uče da određeni zvuk znači da ih čeka nešto ukusno, pa nije neobično da se odmah odazovu kada čuju da ih častite omiljenom poslasticom.

Veterinar Metju Murdok ističe da je upravo ova riječ posebno pogodna za učenje novih komandi, jer mačka dobija neposrednu nagradu za željeno ponašanje.

3. Dođi

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Iako mačke važe za životinje koje vole da rade sve po svom, moguće je da je naučite da dođu kada ih pozovete. Ključ je u tome da uvijek koristite istu riječ i nagradite ljubimca kada vam priđe. Tako će vremenom da povežu poziv sa nečim pozitivnim.

Ipak, veterinari savjetuju da ovu komandu ne koristite isključivo kada treba da uradite nešto što mačka ne voli, poput odlaska kod veterinara ili stavljanja u transporter. U suprotnom, može da počne da izbjegava poziv.

4. Ne!

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Ako ste se nekada pitali da li vaša mačka razumije kada joj kažete "ne", odgovor je da može da nauči šta taj signal znači.

Na primjer, ako redovno izgovarate ovu riječ kada pokušava da grebe namještaj ili skoči na kuhinjski sto, može da počne da povezuje taj zvuk sa prekidanjem aktivnosti. Ipak, postoji jedna zanimljivost: mačka možda ne reaguje toliko na samu riječ koliko na način na koji je izgovarate. Oštar ton, jačina glasa i emocija mogu joj biti važniji od konkretnog značenja.

5. Spavanje

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Mačke su životinje navika i veoma dobro prepoznaju svakodnevne rutine svojih vlasnika. Zato nije neobično da nauče i šta znači riječ "spavanje".

Ako svake večeri koristite isti izraz prije odlaska u krevet, ljubimac može da ga poveže sa završetkom dnevnih aktivnosti. Neke mačke će tada da odu na svoje omiljeno mjesto za odmor, dok će druge da krenu za vlasnikom.

6. Igranje

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Kada izgovorite riječ "igra", a vaša mačka odmah podigne uši, postane pažljivija ili krene prema mjestu na kojem držite igračke, vjerovatno je već naučila šta taj zvuk najavljuje.

Ako svaki put prije igre koristite isti izraz, mačka će ga vremenom povezati sa zabavom i aktivnošću. Neke će čak same početi da traže pažnju čim čuju poznatu riječ.

Kako da znate da vas mačka zaista razumije?

Važno je da imate na umu da mačke ne razumiju riječi na isti način kao ljudi. One prepoznaju zvukove, ton glasa, ponavljanje i situacije u kojima ih čuju. Zato je dosljednost veoma važna. Ako svaki put koristite istu riječ za istu aktivnost, ljubimac će lakše da uspostavi vezu između zvuka i onoga što slijedi.

Takođe, obratite pažnju na govor tijela. Podignute uši, okretanje glave prema vama, pomjeranje repa ili iznenadno približavanje mogu da budu znakovi da je mačka registrovala ono što ste izgovorili. Dakle, sljedeći put kada budete imali utisak da vas mačka ignoriše, sjetite se da možda ipak mnogo bolje razumije vaše riječi nego što želi da pokaže!

(MONDO)