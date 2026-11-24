Parfemi koji su se najviše prodavali u 2026. godini kombinuju poznate klasike i inovativne mirisne kompozicije.
Parfem nije samo mirišljava vodica čija nam se aroma dopada; on je završni detalj stila i lični pečat po kojem nas drugi pamte. Dok se neki mirisi godinama ne skidaju sa liste omiljenih, drugi osvajaju ljubitelje parfema zahvaljujući neobičnim mirisnim kombinacijama i upečatljivom karakteru.
I 2026. godina donijela je zanimljiv spoj poznatih dizajnerskih klasika i luksuznih niche parfema koji privlače sve veću pažnju.
Od zavodljivih cvjetnih i gurmanskih nota do sofisticiranih drvenastih kompozicija, izdvojili smo mirise koji su se našli među najzapaženijim favoritima ove godine i kao takvi su se najviše prodavali:
Najprodavaniji parfemi u 2026. godini: Ovako miriše dobar stil i diskretni luksuz
Yves Saint Laurent Libre
Lancome La Vie Est Belle
Prada Paradoxe
Chanel Chance Eau Splendide
Yves Saint Laurent Black Opium
Amouage Guidance
Parfums de Marly Delina
Parfums de Marly Valaya
Initio Musk therapy
Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540
Bez obzira na popularnost, najbolji parfem nije ni najskuplji ni najpopularniji, već onaj čije note odgovaraju vašem senzibilitetu i zbog čijeg mirisa se osjećate posebno.
Koji je vaš favorit?