Parfemi koji su se najviše prodavali u 2026. godini kombinuju poznate klasike i inovativne mirisne kompozicije.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Parfem nije samo mirišljava vodica čija nam se aroma dopada; on je završni detalj stila i lični pečat po kojem nas drugi pamte. Dok se neki mirisi godinama ne skidaju sa liste omiljenih, drugi osvajaju ljubitelje parfema zahvaljujući neobičnim mirisnim kombinacijama i upečatljivom karakteru.

I 2026. godina donijela je zanimljiv spoj poznatih dizajnerskih klasika i luksuznih niche parfema koji privlače sve veću pažnju.

Od zavodljivih cvjetnih i gurmanskih nota do sofisticiranih drvenastih kompozicija, izdvojili smo mirise koji su se našli među najzapaženijim favoritima ove godine i kao takvi su se najviše prodavali:

Vidi opis Najprodavaniji parfemi u 2026. godini: Ovako miriše dobar stil i diskretni luksuz Yves Saint Laurent Libre Lancome La Vie Est Belle Prada Paradoxe Chanel Chance Eau Splendide Yves Saint Laurent Black Opium Amouage Guidance Parfums de Marly Delina Parfums de Marly Valaya Initio Musk therapy Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: taffpixture/Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Shutterstock, Olha Yefimova Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

Bez obzira na popularnost, najbolji parfem nije ni najskuplji ni najpopularniji, već onaj čije note odgovaraju vašem senzibilitetu i zbog čijeg mirisa se osjećate posebno.

Koji je vaš favorit?