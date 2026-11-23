Planirate kupovinu ili izradu plakara? Otkrijte pametna rješenja za organizaciju odjeće i maksimalno iskorišćenje prostora u vašem domu.

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Kada planirate kupovinu ili izradu plakara, cilj nije da on izgleda kao eksponat iz salona namještaja, već da odgovara stvarnim navikama, količini odjeće i prostoru u kojem živimo.

Da bi plakar bio funkcionalan, važno je da dobro premjerite prostor, razmislite o rasporedu i osmislite sve – od unutrašnje zone za kačenje do broja i dimenzija polica.

Ako kupujete plakar u salonu namještaja, razmišljajte kreativno. Ako uspijete da nađete model koji zadovoljava vaše potrebe, odlično. Ali ako toga nema, bolje je da kupite najjednostavniji osnovni model pa ga naknadno malo doradite bilo sami ili uz pomoć majstora.Primjera radi, lako se može dodati dupla šipka – ako vam je potrebna u dijelu za kačenje, pod uslovom da u donjem dijelu već nema fiksiranih polica.

Najjednostavnije, možete da dokupite mali dodatak koji omogućava da zakačite više šipki ili podešavate visinu glavne.

Takođe, možete ubaciti fiokar koji se kupuje odvojeno, ako u modelu nema odgovarajućih fioka. Ako te opcije nisu za vas prikladne, provjerite da li možete da sklopite svoj novi plakar od modularnih elemenata koji se kupuju pojedinačno.

Ako vam plakar pravi stolar, imajte na umu naredne varijante.

Dvostruke šipke

U kupovnim ormanima najčešće dobijete jednu visoku pregradu za vješanje, pa ispod košulja i sakoa ostane metar praznog prostora koji ničemu ne služi. Prije nego što bilo šta naručite ili kupite, premjerite svoju garderobu. Ako nemate mnogo dugačkih kaputa i haljina, ugradite dvije šipke jednu iznad druge – jednu za sakoe i košulje, drugu za pantalone ili suknje. Time automatski dobijate duplo više mjesta za kačenje na istoj kvadraturi.

plakar

Izvor: Shutterstock

Ako imate dio plakara bez vrata, na primjer, u spavaćoj sobi ili garderobi, odgovaraće vam i jedna mala klizna šipka koja se izvlači, pogodna za pripremu dnevnih ili putnih kombinacija.

Orman do plafona

Onaj razmak između vrha ormara i plafona u 90 odsto stanova je čist gubitak prostora i sakupljač prašine. Ormar treba da ide apsolutno do plafona, ali sa dvodijelnim frontovima: gornji dio, iznad visine očiju, služi isključivo za krupne i sezonske stvari koje koristite rjeđe.

Međutim, ako želite da iskoristite tu visinu i za redovno kačenje, birate između dvije opcije. Garderobni lift je mehanizam sa polugom koji spušta šipku nadolje, ali je to skuplje rješenje. On zahtjeva ojačanje korpusa i poslije par godina intenzivnog povlačenja može da popusti. Mnogo jeftinija, čvršća i dugovječnija alternativa jeste fiksna visoka šipka u kombinaciji sa običnim dugim štapom sa kukom, gdje vješalicu skidate sa dva poteza, a mehanički kvarovi ne postoje.

plakar

Izvor: Shutterstock

Raspored polica

Planiranje polica polazi od jednostavne računice: ako nosite više košulja i sakoa, trebaju vam šipke; ako češće oblačite džempere i majice, treba vam više polica. Najbolje je da u bočnim stranicama imate rupe za štiftove koji omogućavaju da sami mijenjate visinu polica. Ako ih nema u kupljenom ormanu, majstor može da to lako doradi i napravi vam dodatne police. Potrebe se mijenjaju, zimska garderoba je deblja od ljetnje, a fiksni raspored bi vas ograničavao.

Plitke police na unutrašnjoj strani vrata su pogodne za veš i sitnice.

Za veš, kaiševe ili nakit, naročito su pogodne fioke sa dodatim horizontalnim umetkom.

Ogledalo

Ako u spavaćoj sobi nemate slobodan zid za ogledalo – zbog prozora, vrata ili slika, a ne želite masivna ogledala na spoljnim frontovima koja opterećuju prostor, rješenje je ogledalo na klizačima. Montira se sa unutrašnje strane bočnog zida korpusa: kada se oblačite, izvučete ga napolje i okrenete ka sobi, a prije zatvaranja vrata gurnete ga nazad uz bočnu stranicu gdje stoji potpuno nevidljivo.

Rasvjeta

Diskretne LED trake duž unutrašnjih ivica ormara nisu vizuelni hir već velika praktična pomoć. Kada se vrata otvore, svjetlo ravnomjerno obasjava police, pa se i u rane časove sve jasno vidi (kod gotovih ormara bez struje, odlično rješenje su LED lampe na baterije sa senzorom pokreta).

Najmodernija rješenja imaju “dim” funkciju pa svjetla mogu i da se priguše da ne smetaju partneru koji, možda, još spava.

Još ideja za plakare pogledajte u galeriji slika.

Vidi opis Kako da odaberete savršen plakar? Pametna rješenja za ormane za sve vaše probleme s odjećom mali stan od 45 kvadrata sa terasom Mali stan od 23 kvadrata postao moderan dom mali stan od 23 kvadrata na 2 nivoa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube / The Sloft Magazine Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube / Davidgnaz Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Mondo)