Ako tražite sobne biljke koje čiste vazduh i ne traže gotovo nikakav trud zimi, ovo su četiri otporne vrste za vaš dom.

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Sobne biljkenisu samo estetski detalj koji oplemenjuje enterijer; one unose optimizam i mir u dom, podižu raspoloženje i, što je tokom hladnih dana posebno važno, prirodno prečišćavaju vazduh.

One nam donose djelić prirode u sezoni kad smo veći dio dana u zatvorenom, pa zaslužuju da im posvetimo pažnju.

Zimski period nosi i specifične izazove za kućno zelenilo. Suv vazduh zbog grijanja, manje prirodnog svjetla i niže temperature kraj prozora zahtijevaju biljke koje su otporne na ove uslove i skromne u pogledu njege.

Zamija

Sa svojim sjajnim, tamnozelenim listovima koji djeluju gotovo kao da su lakirani, ova biljka unosi dozu prefinjenosti u svaki kutak dnevne sobe. Njeni debeli podzemni rizomi skladište vodu, što znači da će bez problema preživjeti i ako zaboravite da je zalijete tokom nekoliko nedjelja. Tokom zime, kada je rast usporen, zamiji prija suvlji vazduh i minimalna pažnja, čineći je savršenim izborom za prostore sa manje direktnog svjetla.

Zamija koja je procvetala

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Sanseverija (Svekrvin jezik)

Sanseverija je klasik koji se u velikom stilu vraća u savremene enterijere. Njene uspravne, čvrste linije unose dozu moderne grafičnosti i odlično se uklapaju u minimalističke ili monohromatski uređene prostore. Ona nastavlja da proizvodi kiseonik i apsorbuje ugljen-dioksid i tokom noći, za razliku od većine drugih biljaka. Uz to, prema istraživanjima NASA, izuzetno efikasno uklanja toksine poput benzena i formaldehida iz vazduha. Gotovo je neuništiva, traži minimalno vode zimi i trajaće vam godinama uz minimalan trud.

Svekrvin jezik – poznat po otpornosti i tome što ga je lako održavati, savršen je dodatak uz prethodno navedene biljke, iako sam ne bi mogao da postigne jak efekat rashlađivanja.

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Epipremnum aureum (Potos)

Ukoliko želite da unesete malo dinamike, potos ili “zlatni bršljan” je nepogrešiv izbor. Njegove srcolike, prošarane latice u nijansama zelene i zlatne boje prelijepo padaju i daju prostoru opušten, organski šarm. Potos je jedan od najmoćnijih prirodnih filtera za vazduh u zatvorenom prostoru, a izuzetno je otporan na smanjenu količinu svjetla i lako se prilagođava. Zimi mu prija povremeno orošavanje listova kako bi se neutralisao suvi vazduh od grijanja, dok zalivanje treba svesti na minimum, tek kada je zemlja potpuno suva na dodir.

2. Potos - Epipremnum aureum je odličan izbor za one koji žele zelenilo bez mnogo obaveza. Njegovi dugi izdanci mogu da padaju niz policu ili da vise iz saksije, pa je posebno dekorativan u manjim kupatilima. Voli vlagu i najbolje raste na mestu sa indirektnom svetlošću, ali može da podnese i slabije osvetljenje.

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Spatifilum

Za one koji vole suptilne cvjetne motive u enterijeru, spatifilum donosi savršenu ravnotežu između raskošnih tamnih listova i elegantnih bijelih cvjetova koji podsjećaju na jedra. Ova biljka je poznata kao šampion u filtriranju zagađujućih materija u vazduhu, a sjajna osobina joj je i to što nam sama „kaže“ kada je žedna - njeni listovi se blago opuste, a već nekoliko sati nakon zalivanja ponovo se ponosno uspravljaju. Tokom zime prija joj svjetlo mjesto bez promaje, daleko od direktnog udara toplote iz radijatora.

spatifilum ženska sreća

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Generalno pravilo je da sve sobne biljke, a naročito one osjetljivije vrste treba premestiti bliže prozorima, s tim što treba paziti kako na hladna stakla tako i na radijatore. Smanjite učestalost zalivanja jer se zemlja u hladnim mjesecima znatno sporije suši, i povremeno prebrišite prašinu sa listova pamučnom krpom - to će im pomoći da lakše „dišu“ i apsorbuju dragocjenu zimsku svjetlost.

U galeriji pogledajte koje biljke uspijevaju u vlažnim uslovima.

Vidi opis Sobne biljke koje čiste vazduh i lako se njeguju tokom zime 1. Srećni bambus - Dracaena sanderiana je popularan izbor za domove jer ne zahteva mnogo nege. Najviše mu odgovara mesto sa dosta rasute, indirektne svetlosti, a prijaju mu i vlažniji uslovi. Možete ga držati u ukrasnoj posudi ili odgovarajućoj saksiji sa propusnim supstratom. 2. Potos - Epipremnum aureum je odličan izbor za one koji žele zelenilo bez mnogo obaveza. Njegovi dugi izdanci mogu da padaju niz policu ili da vise iz saksije, pa je posebno dekorativan u manjim kupatilima. Voli vlagu i najbolje raste na mestu sa indirektnom svetlošću, ali može da podnese i slabije osvetljenje. 3. Aglaonema - Biljka prepoznatljiva po širokim, dekorativnim listovima koji mogu imati različite nijanse zelene, a kod pojedinih sorti i srebrnkaste ili ružičaste šare. Odgovara joj toplo okruženje i indirektna svetlost, zbog čega može lepo da se uklopi u kupatilo koje ima prozor ili dovoljno veštačkog osvetljenja. 4. Paprati - Spadaju među biljke kojima vlažan vazduh posebno prija. Njihovi nežni, razgranati listovi unose svežinu u prostor i lepo izgledaju na policama ili u visećim saksijama. Ipak, potrebe za svetlošću i zalivanjem razlikuju se od vrste do vrste, pa je važno da proverite uslove koji odgovaraju konkretnoj paprati. 5. Spatifilum - Poznat i kao mirni ljiljan ili ženska sreća, ima tamnozelene listove i karakteristične bele cvetove. Dobro podnosi slabije osvetljenje i odgovara mu veća vlažnost vazduha, zbog čega može biti dobar izbor za kupatilo. Najbolje uspeva uz indirektnu svetlost i umereno vlažnu zemlju. 6. Svekrvin jezik - Dracaena trifasciata ili sanseverija, jedna je od najzahvalnijih sobnih biljaka. Njeni uspravni, čvrsti listovi dobro se uklapaju u savremeno uređene prostore, a može da podnese i slabije osvetljenje. Za razliku od paprati, ne zahteva često zalivanje, pa je važno da se zemlja između dva zalivanja osuši. 7. Dracena - Ima duge, uske i često blago povijene listove koji prostoru daju tropski izgled. Pojedine vrste dobro podnose vlažnije uslove, a najbolje napreduju uz indirektnu svetlost. Pre nego što ih smestite u kupatilo, proverite da li konkretnoj vrsti odgovara količina svetlosti koju ta prostorija dobija. 8. Filodendron - Još jedna biljka tropskog porekla koja može lepo da uspeva u kupatilu. U zavisnosti od vrste, može da raste kao puzavica ili da formira uspravne stabljike sa krupnim listovima. Najviše mu odgovaraju indirektna svetlost i blago vlažan supstrat, uz dobru drenažu kako bi se izbeglo zadržavanje vode oko korena. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bulgn/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Imageswin/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

(Lepa i srećna/Mondo)