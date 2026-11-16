Kako da bijeli narcisi procvjetaju do Nove godine? Posadite ih bez zemlje, a uz ovaj trik stabljike neće poleći

Saznajte kako da uzgajate bijele narcise bez zemlje, potrebni su vam samo lukovice, kamenčići, voda i jedan trik.

Izvor: AI info Sensa

Ako želite svježe cvijeće na novogodišnjoj trpezi, sada je pravo vrijeme da posadite bijele narcise. Njihove lukovice posađene sredinom novembra mogu procvjetati za četiri-šest nedjelja, upravo oko praznika. Najbolje od svega je što vam nisu potrebni ni bašta ni zemlja – dovoljni su staklena posuda, kamenčići i malo vode.

Bijeli narcisi (Narcissus papyraceus), poznati i kao papirni narcisi, imaju sitne bijele cvjetove prijatnog, intenzivnog mirisa. Za razliku od mnogih drugih lukovica, ne zahtijevaju period hlađenja, pa se lako mogu podstaći da cvetaju u zatvorenom prostoru tokom zime.

Prema jednom starom narodnom vjerovanju, ako vam bijeli narcisi procvjetaju baš za Novu godinu, možete ih doživjeti kao posebno lijep simbol nade, obnove i novog početka. Njihovi nježni bijeli cvjetovi simbolizuju čistoću, mir i svjetlost, što se lijepo uklapa u novogodišnju poruku ljubavi, radosti i porodičnog zajedništva. U simboličnom smislu, narcisi u domu mogu predstavljati želju za srećom, blagostanjem i novim, ljepšim početkom u godini koja dolazi.

Izvor: Shutterstock

Kako se sade bez zemlje?

Za ovaj jednostavan način uzgoja potrebni su vam:

Lukovice bijelih narcisa

Staklena ili keramička posuda

Kamenčići ili šljunak

Voda

Na dno posude stavite sloj kamenčića debljine tri do pet centimetara. Lukovice poređajte uspravno, vrhovima nagore, blizu jednu drugoj. Dodajte još kamenčića kako bi ostale stabilne, a zatim sipajte vodu tako da dodiruje samo donji dio lukovica. Važno je da one ne budu potopljene jer mogu da istrule.

Nivo vode provjeravajte svakih nekoliko dana, kako bi korenje uvijek imalo dovoljno vlage.

Izvor: Shutterstock

Gdje da držite narcise da bi procvjetali na vrijeme?

Prvih nedjelju-dvije posudu držite na hladnijem mjestu, na temperaturi od 10 do 15 stepeni, kako bi se razvilo korenje. Kada se pojave koren i izdanci, premjestite je na svijetlo i toplije mjesto, blizu prozora.

Kada se cvjetovi otvore, najbolje je da ih držite u nešto hladnijoj prostoriji, dalje od direktnog sunca. Tako će duže trajati.

Pogledajte u našoj galeriji kako da gajite božićnu zvezdu:

Vidi opis Kako da bijeli narcisi procvjetaju do Nove godine? Posadite ih bez zemlje, a uz ovaj trik stabljike neće poleći Kako da božićna zvezda vašoj porodici donese sreću i ljubav Kako da božićna zvezda vašoj porodici donese sreću i ljubav Kako da božićna zvezda vašoj porodici donese sreću i ljubav Kako da božićna zvezda vašoj porodici donese sreću i ljubav Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Epic Gardening Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Trik da stabljike ne polegnu

Jedan od čestih problema kod uzgoja narcisa u zatvorenom prostoru jeste to što stabljike mogu previše da se izduže i saviju. Istraživači sa Univerziteta Kornel otkrili su da mala količina alkohola u vodi može da uspori njihov rast.

Kada stabljike dostignu visinu od tri do pet centimetara, voda se može zamijeniti rastvorom sa približno pet odsto alkohola. Za to se može koristiti jedan dio votke i sedam dijelova vode. Ovakav rastvor pomaže da stabljike ostanu niže i čvršće, dok cvjetovi zadržavaju svoju veličinu.

Izvor: Shutterstock

Važno upozorenje za vlasnike kućnih ljubimaca

Lukovice, listovi i cvjetovi narcisa otrovni su za mačke i pse, pa posudu obavezno držite van njihovog domašaja.

Imajte na umu i da lukovice koje se gaje bez zemlje uglavnom potroše veliki dio svojih rezervi tokom prvog cvetanja, pa naredne godine najčešće ne daju jednako lijepe cvjetove. Zato je za novi praznični aranžman najbolje nabaviti svježe lukovice.